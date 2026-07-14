Squads Nottinghamshire vs Northamptonshire List a One-Day Cup 07.08.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Afridi Shaheen
bowler
Agar Ashton
all rounder
Ahmed Farhan
bowler
Bartlett George
batsman
Broad Stuart
bowler
Bopara Ravi
all rounder
Carter Matthew
bowler
Breetzke Matthew
wicket keeper
Clarke Joe
wicket keeper
Broad Justin
all rounder
Duckett Ben
wicket keeper
Buckingham Jordan
bowler
Fletcher Luke
bowler
Chahal Yuzvendra
bowler
Giles Thomas Oliver
bowler
Finan Michael
bowler
Hales Alex
batsman
Freddie Heldreich
bowler
Hameed Haseeb
batsman
Gowler George
bowler
Hatton-Lowe Byron
no information yet
Guthrie Liam
bowler
Haynes Jack
batsman
Kaul Siddarth
bowler
Henriques Moises
all rounder
Keogh Rob
all rounder
Henry Hayes James Philip
bowler
Kerrigan Simon
bowler
Hutton Brett
bowler
Leech Dominic
bowler
James Lyndon
all rounder
Lynn Chris
batsman
Keast Tom
batsman
McManus Lewis
wicket keeper
Merwe Stuart Padraig van der
batsman
Kitt Ben
bowler
Miller Angus H
all rounder
Lister Benjamin
bowler
Morris Lance
bowler
Lord Robert
no information yet
Nair Karun
batsman
Loten Thomas
batsman
Pope Lloyd
bowler
Martindale Ben
batsman
Procter Luke
all rounder
McCann Freddie
batsman
Ramesh Nirvan
no information yet
McKerr Conor
bowler
Raza Sikandar
all rounder
Moores Tom
wicket keeper
Robinson Tim
batsman
Mullaney Steven
all rounder
Russell Alexander
bowler
Munro Colin
batsman
Sales James
batsman
Patterson-White Liam
bowler
Sanderson Ben
bowler
Pennington Dillon
bowler
Scrimshaw George
bowler
Pettman Toby
bowler
Sharma Aadi
all rounder
Pipes David
no information yet
Shaw Prithvi
batsman
Pocklington Joe
no information yet
Terry Sean
batsman
Schadendorf Dane
batsman
Tremain Chris
bowler
Seecharan Samuel Jack
no information yet
Tye Andrew
bowler
Slater Ben
batsman
Varma Aryaman
no information yet
Stone Olly
bowler
Vasconcelos Ricardo
wicket keeper
Tongue Josh
bowler
Weatherall Raphael A
bowler
Wasim Imad
all rounder
Weldon George
bowler
Young Will
batsman
White Graeme
bowler
Match has not started yet