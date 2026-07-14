Squads Nottinghamshire vs Northamptonshire List a One-Day Cup 07.08.2026

List a

NOT
NOT
NOR
NOR

Playing

NOT
NOT
NOR
NOR
First TeamSecond Team
Agar Ashton

all rounder

Bopara Ravi

all rounder

Breetzke Matthew

wicket keeper

Clarke Joe

wicket keeper

Broad Justin

all rounder

Duckett Ben

wicket keeper

Hales Alex

batsman

Hatton-Lowe Byron

no information yet

Henriques Moises

all rounder

Keogh Rob

all rounder

James Lyndon

all rounder

Lynn Chris

batsman

Keast Tom

batsman

McManus Lewis

wicket keeper

Kitt Ben

bowler

Miller Angus H

all rounder

Lord Robert

no information yet

Nair Karun

batsman

Procter Luke

all rounder

Ramesh Nirvan

no information yet

Raza Sikandar

all rounder

Moores Tom

wicket keeper

Mullaney Steven

all rounder

Sharma Aadi

all rounder

Pipes David

no information yet

Pocklington Joe

no information yet

Terry Sean

batsman

Seecharan Samuel Jack

no information yet

Slater Ben

batsman

Varma Aryaman

no information yet

Vasconcelos Ricardo

wicket keeper

Wasim Imad

all rounder

Young Will

batsman

Bench

NOT
NOT
NOR
NOR

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet