Islamabad United Cricket Team Players

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Islamabad United

Linde, George

South Africa

Airee, Dipendra

Nepal

Wasim, Imad

Pakistan

Akram, Qasim

Pakistan

Ali, Haider

Pakistan

Khan, Muhammad Musa

Pakistan

Gul, Sameen

Pakistan

Guptill, Martin

New Zealand

Chapman, Mark

New Zealand

Ahmed, Iftikhar

Pakistan

Nawaz, Mohammad

Pakistan

Jacks, Will

England

Naseem Shah

Pakistan

Hasnain, Mohammad

Pakistan

Dawson, Liam

England

Cox, Jordan

England

Neesham, Jimmy

New Zealand

Gleeson, Richard

England

Irshad, Salman

Pakistan

Masood, Saad

Pakistan

Delport, Cameron

South Africa

van der Dussen, Rassie

South Africa

Patel, Samit

England

Joseph, Shamar

India

Malan, Dawid

England

Jordan, Chris

England

Salt, Phil

England

Ali, Moeen

England

Carey, Alex

Australia

Khan, Zahir

Afghanistan

Gurbaz, Rahmanullah

Afghanistan

Farooqi, Fazalhaq

Afghanistan

Khan, Mohammad Azam

Pakistan

Khan, Shadab

Pakistan

Wasim Jr, Mohammad

Pakistan

Munro, Colin

New Zealand

Stirling, Paul

Ireland

Maqsood, Sohaib

Pakistan

Mills, Tymal

England

Khan, Mubashir

Turkiye

Gohar, Zafar

Pakistan

Zameer, Zeeshan

Pakistan

Nawaz, Hassan

Pakistan

Khan, Mubasir

Pakistan

Campher, Curtis

Ireland

Khawaja, Usman

Australia

Ali Khan, Muhammad Ahsan

Pakistan

Conway, Devon

New Zealand

Bryant, Max

Australia

Dwarshuis, Ben

Australia

Green, Chris

Australia

Mayers, Kyle

Barbados

Holder, Jason

Barbados

Malan, Janneman

South Africa

Muzarabani, Blessing

Zimbabwe

King, Brandon

Jamaica

Short, Matt

Australia

Meredith, Riley

Australia

Musa, Muhammad

Pakistan

Willey, David

England

Ingram, Colin

South Africa

de Lange, Marchant

South Africa

Gregory, Lewis

England

Walton, Chadwick

Jamaica

Agha, Salman Ali

Pakistan

Nazir, Rohail

Pakistan

Mahmood, Athar

Huraira, Mohammad

Pakistan

Mumtaz, Mehran

Pakistan

Hussain, Shamyl

Pakistan

Farhan, Sahibzada

Pakistan

Gous, Andries

South Africa

Forde, Matthew

Barbados

Khan, Shahbaz

Siddiq, Umar

Pakistan

Hussain, Rizwan

Pakistan

Shah, Hunain

Pakistan

Khan, Azam

Pakistan

Ghouri, Ghazi

Pakistan

Abdullah, Ahmed Safi

Pakistan

Ahmad, Nisar

Pakistan

Faiq, Mohammad

Pakistan

Muhammed, Shahzad

Pakistan

Khan, Shahab

Pakistan

Mirza, Mohammad Salman

Pakistan

Khan, Musa

Pakistan

Ahmed, Fawad

Australia

Riaz, Mohsin

Minhas, Sameer

Pakistan

Sajjad, Hamza

Pakistan

Riaz, Mohsin

Pakistan