Follow us
Linde, George
South Africa
Airee, Dipendra
Nepal
Wasim, Imad
Pakistan
Akram, Qasim
Ali, Haider
Khan, Muhammad Musa
Gul, Sameen
Guptill, Martin
New Zealand
Chapman, Mark
Ahmed, Iftikhar
Nawaz, Mohammad
Jacks, Will
England
Naseem Shah
Hasnain, Mohammad
Dawson, Liam
Cox, Jordan
Neesham, Jimmy
Gleeson, Richard
Irshad, Salman
Masood, Saad
Delport, Cameron
van der Dussen, Rassie
Patel, Samit
Joseph, Shamar
India
Malan, Dawid
Jordan, Chris
Salt, Phil
Ali, Moeen
Carey, Alex
Australia
Khan, Zahir
Afghanistan
Gurbaz, Rahmanullah
Farooqi, Fazalhaq
Khan, Mohammad Azam
Khan, Shadab
Wasim Jr, Mohammad
Munro, Colin
Stirling, Paul
Ireland
Maqsood, Sohaib
Mills, Tymal
Khan, Mubashir
Turkiye
Gohar, Zafar
Zameer, Zeeshan
Nawaz, Hassan
Khan, Mubasir
Campher, Curtis
Khawaja, Usman
Ali Khan, Muhammad Ahsan
Conway, Devon
Bryant, Max
Dwarshuis, Ben
Green, Chris
Mayers, Kyle
Barbados
Holder, Jason
Malan, Janneman
Muzarabani, Blessing
Zimbabwe
King, Brandon
Jamaica
Short, Matt
Meredith, Riley
Musa, Muhammad
Willey, David
Ingram, Colin
de Lange, Marchant
Gregory, Lewis
Walton, Chadwick
Agha, Salman Ali
Nazir, Rohail
Mahmood, Athar
Huraira, Mohammad
Mumtaz, Mehran
Hussain, Shamyl
Farhan, Sahibzada
Gous, Andries
Forde, Matthew
Khan, Shahbaz
Siddiq, Umar
Hussain, Rizwan
Shah, Hunain
Khan, Azam
Ghouri, Ghazi
Abdullah, Ahmed Safi
Ahmad, Nisar
Faiq, Mohammad
Muhammed, Shahzad
Khan, Shahab
Mirza, Mohammad Salman
Khan, Musa
Ahmed, Fawad
Riaz, Mohsin
Minhas, Sameer
Sajjad, Hamza