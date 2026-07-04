Follow us
Pringle, Tim
Netherlands
Kirton, Nicholas
Canada
Stirling, Paul
Ireland
Balbirnie, Andy
Dockrell, George
Hume, Graham
Adair, Mark
Campher, Curtis
Tucker, Lorcan
Tector, Harry
Delany, Gareth
Hand, Fionn
White, Benjamin
Taylor, Steven
USA
Patel, Monank
India
Jones, Aaron
Barbados
Singh, Gajanand
Jahangir, Shayan
Pakistan
Patel, Nisarg
Singh, Jessy
Kenjige, Nosthush
Netravalkar, Saurabh
Ali Khan, Muhammad Ahsan
Leask, Michael
Scotland
van Beek, Logan
van Meekeren, Paul
Kingma, Vivian
Barresi, Wesley
Klein, Ryan
Glover, Brandon
O Dowd, Max
Klaassen, Fred
Edwards, Scott
Nidamanuru, Anil Teja
Singh, Vikramjit
Dutt, Aryan
Jones, Michael
Leede, Bas de
Berrington, Richie
Jarvis, Jack
Australia
Sharif, Safyaan
Cross, Matty
Watt, Mark
Munsey, George
Sole, Chris
Greaves, Christopher Nicholas
McMullen, Brandon
Gordon, Jeremy
Bin Zafar, Saad
Sana, Kaleem
Heyliger, Dillon
Thaker, Harsh
Singh, Ravinder Pal
Movva, Shreyas
Johnson, Aaron
Kumar, Parveen
Mukkamalla, Saiteja
McCarthy, Barry
Currie, Bradley
Zulfiqar, Saqib
Young, Craig
Adair, Ross
Rock, Neil
Tear, Charlie
Rafiq, Usman
Levitt, Michael
Croes, Noah
Kumar, Milind
Schalkwyk, Shadley Van
South Africa
Kumar, Nitish
Anderson, Corey
New Zealand
Gous, Andries
Hairs, Ollie
Main, Gavin
Joshi, Rishiv
Pathan, Rayyan
Tathgur, Kanwarpal
Bajwa, Dilpreet Singh
Kumar, Akhil
Drysdale, Juanoy
Lion-Cachet, Zach Benjamin
England
Klein, Kyle
Engelbrecht, Sybrand
Doram, Daniel
Singh Baddhan, Harmeet
Mohammad, Yasir Saeed
United states
Davidson, Jasper