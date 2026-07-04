T20 Netherlands Tri-Series Cricket Tournament Players

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T20 Netherlands Tri-Series

Pringle, Tim

Netherlands

Kirton, Nicholas

Canada

Stirling, Paul

Ireland

Balbirnie, Andy

Ireland

Dockrell, George

Ireland

Hume, Graham

Ireland

Adair, Mark

Ireland

Campher, Curtis

Ireland

Tucker, Lorcan

Ireland

Tector, Harry

Ireland

Delany, Gareth

Ireland

Hand, Fionn

Ireland

White, Benjamin

Ireland

Taylor, Steven

USA

Patel, Monank

India

Jones, Aaron

Barbados

Singh, Gajanand

USA

Jahangir, Shayan

Pakistan

Patel, Nisarg

USA

Singh, Jessy

USA

Kenjige, Nosthush

USA

Netravalkar, Saurabh

India

Ali Khan, Muhammad Ahsan

Pakistan

Leask, Michael

Scotland

van Beek, Logan

Netherlands

van Meekeren, Paul

Netherlands

Kingma, Vivian

Netherlands

Barresi, Wesley

Netherlands

Klein, Ryan

Netherlands

Glover, Brandon

Netherlands

O Dowd, Max

Netherlands

Klaassen, Fred

Netherlands

Edwards, Scott

Netherlands

Nidamanuru, Anil Teja

Netherlands

Singh, Vikramjit

Netherlands

Dutt, Aryan

Netherlands

Jones, Michael

Scotland

Leede, Bas de

Netherlands

Berrington, Richie

Scotland

Jarvis, Jack

Australia

Sharif, Safyaan

Scotland

Cross, Matty

Scotland

Watt, Mark

Scotland

Munsey, George

Scotland

Sole, Chris

Scotland

Greaves, Christopher Nicholas

Scotland

McMullen, Brandon

Scotland

Gordon, Jeremy

Canada

Bin Zafar, Saad

Canada

Sana, Kaleem

Pakistan

Heyliger, Dillon

Canada

Thaker, Harsh

Canada

Singh, Ravinder Pal

Canada

Movva, Shreyas

Canada

Johnson, Aaron

Canada

Kumar, Parveen

Canada

Mukkamalla, Saiteja

USA

McCarthy, Barry

Ireland

Currie, Bradley

Scotland

Zulfiqar, Saqib

Netherlands

Young, Craig

Ireland

Adair, Ross

Ireland

Rock, Neil

Ireland

Tear, Charlie

Scotland

Rafiq, Usman

USA

Levitt, Michael

Netherlands

Croes, Noah

Netherlands

Kumar, Milind

India

Schalkwyk, Shadley Van

South Africa

Kumar, Nitish

Canada

Anderson, Corey

New Zealand

Gous, Andries

South Africa

Hairs, Ollie

Scotland

Main, Gavin

Scotland

Joshi, Rishiv

Canada

Pathan, Rayyan

Canada

Tathgur, Kanwarpal

Canada

Bajwa, Dilpreet Singh

Canada

Kumar, Akhil

Canada

Drysdale, Juanoy

USA

Lion-Cachet, Zach Benjamin

England

Klein, Kyle

Netherlands

Engelbrecht, Sybrand

Netherlands

Doram, Daniel

Netherlands

Singh Baddhan, Harmeet

USA

Mohammad, Yasir Saeed

United states

Davidson, Jasper

Scotland