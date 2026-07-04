T20 World Cup Sub Regional Americas Qualifier Cricket Tournament Players

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T20 World Cup Sub Regional Americas Qualifier

Ahir, Nikunj

Panama

Hafejee, Irfan Tarajia

Panama

Ahir, Anilkumar Natubhai

Panama

Bham, Abdullah

Panama

Sohel Patel, Mohmad

Panama

Ahir, Khengarbhai

Panama

Patel, Faizan

Panama

Ravat, Ahmadi

Panama

Patel, Huzaifa

Panama

Patel, Ahmed

Panama

Ahir, Rahul

Panama

Patel, Sohel

Panama

Ahir, Vishal

Jasat, Mahmud Bhana

Panama

Ferguson, Alejandro

Argentina

Mustafa, Augusto

Argentina

Fennell, Hernan

Argentina

Mauro, David

Argentina

Musiani, Lautaro

Argentina

Husain, Agustin

Argentina

Escobar, Ramiro

Argentina

Angeletti, Bruno

Argentina

Rossi, Santiago

Argentina

Arrighi, Pedro

Argentina

Baron, Pedro

Argentina

Kirschbaum, Alan

Argentina

Rossi, Tomas

Argentina

Rivero, Agustin Perez

Argentina

Ekanayake, Narendra

Bahamas

Taylor, Gregory

Bahamas

Taylor, Marc

Bahamas

Jemison, Julio

Bahamas

Brown, Turan

Bahamas

Burrows, Keith

Bahamas

Wheatley, Dwight

Bahamas

Goud, Sandeep

Bahamas

Hinds, Kervon

Bahamas

Scott, Junior

Bahamas

Benn, Festus

Bahamas

Haven, Everette

Bahamas

Barry, JR

Manders, Arnold

Bermuda

Watson, Matthew

Bermuda

Jones, Malachi

Bermuda

Fray, Terryn

Bermuda

Smith, Sinclair

Bermuda

Manders, Tre

Bermuda

Leverock, Kamau

Bermuda

Pitcher, Justin

Bermuda

Rawlins, Delray

Bermuda

Brangman, Derrick

Bermuda

Burgess, Zeko

Bermuda

Trott, Charles

Bermuda

Darrell, Jabari

Bermuda

Sabir, Dominic

Bermuda

Albertze, JD

Bermuda

Richardson, Jarryd

Bermuda

Taylor, Troy

Cayman Islands

Wright, Conroy

Cayman Islands

Sealy, Ramon

Cayman Islands

De Alwis, Sacha

Cayman Islands

Ifill, Alistair

Cayman Islands

Willis, Omar

Cayman Islands

Chin, Paul

Cayman Islands

Hewa, Thilina

Cayman Islands

Johnson, Demar

Cayman Islands

Heron, Patrick

Cayman Islands

Manning, Paul

Cayman Islands

Wright, Adrian

Cayman Islands

Corbin, Brian

Cayman Islands

Buchanan, Jahmeal

Cayman Islands

Tomlinson, Zeri

Bermuda

Horan, Luke

Bermuda

O'Brien, Isaiah

Proctor, Jermal

Bermuda

Rossi, Lucas

Argentina

Ebrahim, Yusuf

Panama

Bhana, Mahmud

Panama

Ahir, Nikunjh

Panama

Bhoola, Abdulla

Panama

Dunka, Romeo

Cayman islands

Morris, Alessandro

Cayman islands

Naidoo, Akshay Reddy

Cayman islands

Stovell, Dion

Bermuda

Fubler, Kevon

Bermuda

Bascome, Onais

Bermuda

Dore, Alex

Bermuda

Smith, Chare

Bermuda

Smith, Jonte

Bermuda

Tarajia, Irfan

Panama

Ahir, Vishal

Panama

Weakley, Dwight

Bahamas

Fox, Rudolph

Bahamas

Harris, Antonio

Bahamas

Davson, Renford

Bahamas

Nair, Ashok

Bahamas

Duff, Eugene

Bahamas

Smith, Romaine

Bahamas

Saleem, Muhammad Umar

Brazil

Avery, Richard

Brazil

Caisley, Greigor

Brazil

Poubel, Victor

Brazil

Haroon, Yasar

Brazil

Izidoro Assuncao, Michel Felipe

Brazil

Khan, Kawsar

Brazil

Machado, Chrystian

Brazil

Maximo, Lucas

Brazil

Maximo, William

Brazil

Morais, Luiz

Brazil

Muller, Luiz

Brazil

Octavio, Gabriel

Brazil

Costa Simao, Iuri

Brazil

Wade, Jarvis

Belize

Banner, Andrew

Belize

Banner, Nathan

Belize

Castillo, Maurice

Belize

Banner, Gareth

Belize

Banner, Glenford

Belize

Young, Kenton

Belize

Casasola, Ordell

Belize

Moses, Tayshaun

Belize

Broaster, Lebron

Belize

Flowers, Tyrese

Belize

Stephenson, Clint

Belize

Dominguez, Andy

Belize

Reynolds, Glenroy

Belize

Ebanks, Ronald

Cayman islands

Baker, Jermaine

Cayman islands

Foster, Sam

Cayman islands

Gokoel, Arun

Suriname

Singh, Vishaul

Suriname

Dudnath, Troy

Suriname

Gokoel, Giovani

Suriname

Shaw, Vishwar

Suriname

Paul Dayal, Yuvraj

Suriname

Bhikhari, Abdul

Suriname

Hardat, Hemraj

Suriname

Hirlall, Vejai

Suriname

Jaikaran, Khemraj

Suriname

Ramautar, Taarkheswar

Suriname

Ramjiawan, Romario

Suriname

Singh, Gavin

Suriname

Smith, Xaviee

Suriname

Jasat, Mahmud

Panama

Kachhalia, Yusuf

Ahir, Breeze

Panama

Dahyabhai Ahir, Dilip

Panama

Ahir, Khandubhai

Panama

Bhai Ahir, Parth

Panama

Kumar Ahir, Sanjay

Panama

Ebrahim Desai, Sohel

Panama

Jayeshbhai Patel, Parth

Panama

Hermida, Luis

Mexico

Laxman, Shashikant

Kaveri, Shantanu

Mexico

Arora, Puneet

Mexico

Ankad, Revanakumar

Mexico

Rafiq, Shoaib

Mexico

Jasti, Yashvanth

Mexico

Kumar, Pradeep

Mexico

Patil, Kashigould

Mexico

Poojary, Rohit

Mexico

Santhanakrishnan, Praveen

Mexico

Singh Bais, Pratik

Mexico

Singh, Rupesh

Mexico

Mutreja, Dhruv

Mexico

Walker, Rickel

Cayman islands

Angeletti, Guido

Argentina

Iturbe, Manuel

Argentina

Duggan, Santiago

Argentina

Iturbe, Santiago

Argentina

Stephenson, Bernan

Belize

Oxley, Alexander

Belize

Cassasola, Brian

Belize

Tillett, Kristan

Belize

Jones, Russhane

Belize

Wade, Jason

Belize

Pook, Jermaine

Belize

Wade, Javonn

Belize

Pakeman, Jaron

Belize

Bonner, Lawrence

Belize

Rose, Renrick

Belize

Kruger, Steven

Bur, Franz

Oliveira, Gabriel

Mohanarangam, Pradeep

Lweis, Brandon

Hardat, Hemraj

Gallimore, Javelle

Barry, Jonathan

Bahamas

Fowler, Shawn

Bahamas

Gulati, Akash

Bahamas

Paynter, Nzari

Bermuda

Frazao, Luiz Gabriel

Brazil

Passoni, Breno

Nascimento, Riquelmi

Goncalves, Luiz

Brazil

Hernandes, Miguel

Brazil

Irving, Gregory

Bahamas

Patten, Ricardo

Bahamas

Howell, Orville

Bahamas

Patterson, T'shaka

Belize

Broaster, Roy

Belize

Bevans, Kenroy

Belize

Mcfadzean, Leon

Belize

Moses, Kenthon

Belize

Scott, Greg

Belize

Smith, Risdon

Belize

Ebbin, Amari

Amburose, Ahil

Bahamas

Silva, Miguel

Brazil