Squads Central Stags vs Canterbury Kings List a Ford Trophy 02.02.2027

List a

Napier

CST
CST
CKI
CKI

Playing

CST
CST
CKI
CKI
First TeamSecond Team
Bracewell Doug

all rounder

Bruce Tom

batsman

Bowes Chad

batsman

Boyle Matt

batsman

Clarkson Josh

all rounder

Case JS

batsman

Cleaver Dane

wicket keeper

Cobb Josh

all rounder

Field Joey

all rounder

Findlay Toby Aitken

no information yet

Edekar A

batsman

Frew Jesse

batsman

Heaphy Curtis

wicket keeper

Hunter Dylan

all rounder

Ludick Willem

all rounder

Latham Tom

wicket keeper

Mariu Rhys

batsman

McConchie Cole

all rounder

McCullum Brendon

wicket keeper

Mitchell Daryl

all rounder

Watson Ryan

all rounder

Paul Cam

no information yet

Weeks Matthew

all rounder

Rippon Michael

all rounder

Sams Daniel

all rounder

Wiggins Bayley

wicket keeper

Shipley Henry

all rounder

Young Will

batsman

Sodhi Ish

bowler

Bench

CST
CST
CKI
CKI

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet