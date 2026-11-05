Squads Central Stags vs Canterbury Kings List a Ford Trophy 02.02.2027
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Astle Todd
bowler
Bracewell Doug
all rounder
Benton Jeremy
bowler
Bruce Tom
batsman
Bowes Chad
batsman
Clark William
batsman
Boyle Matt
batsman
Clarkson Josh
all rounder
Case JS
batsman
Claydon Mitchell
bowler
Chamberlain HJ
batsman
Cleaver Dane
wicket keeper
Coburn Blake Peter
bowler
Cobb Josh
all rounder
Davey Sean Benjamin
bowler
Field Joey
all rounder
Davidson Michael Scott John
batsman
Findlay Toby Aitken
no information yet
Edekar A
batsman
Frew Jesse
batsman
Ellis Andrew Malcolm
all rounder
Hay Gregory Robert
batsman
Foulkes Zak
batsman
Heaphy Curtis
wicket keeper
Garrett Trevor James
bowler
Hook Stefan
bowler
Hay Matthew
batsman
Hughes Mason Gareth
batsman
Hay Mitchell James
batsman
Jayawardene Mahela
batsman
Lennox Jayden
bowler
Henry Matt
bowler
Leopard Christian Kevin
all rounder
Hunter Dylan
all rounder
Ludick Willem
all rounder
Jamieson Kyle
bowler
McCone Ryan James
bowler
Johnston Timothy Glyn
bowler
Milne Adam
bowler
Kwant Nick Michael
batsman
Murray Felix
bowler
Latham Jackson
bowler
Noema-Barnett Kieran
all rounder
Latham Tom
wicket keeper
Patel Ajaz
bowler
Laughlin Ben
bowler
Patel Navin
bowler
Lortan Tyler Michael
all rounder
Rance Seth
bowler
MacRury Thomas John
all rounder
Randell Brett
bowler
Mariu Rhys
batsman
Schaw Angus
bowler
McClure Ken
batsman
Schmulian Bradley
all rounder
McConchie Cole
all rounder
Small Bevan James
all rounder
McCullum Brendon
wicket keeper
Smith Benjamin Seth
batsman
McKenzie Angus
bowler
Stoyanoff Ben
bowler
Mitchell Daryl
all rounder
Taylor Ross
batsman
Murdoch Stephen Joseph
batsman
Tickner Blair
bowler
Nicholls Henry
batsman
Toole Raymond
bowler
Nuttall Edward James
bowler
Trego Peter
batsman
O'Rourke William
bowler
Watson Ryan
all rounder
Paul Cam
no information yet
Watson Todd
bowler
Rae Michael
bowler
Weeks Matthew
all rounder
Rippon Michael
all rounder
Wheeler Ben
bowler
Sams Daniel
all rounder
Wiggins Bayley
wicket keeper
Sheat Fraser
bowler
Worker George
batsman
Shipley Henry
all rounder
Young Will
batsman
Sodhi Ish
bowler
Match has not started yet