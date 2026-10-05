Squads Otago Volts vs Central Stags List a Ford Trophy 30.10.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Bacon Matthew Boyce
bowler
Barnes Warren Dale
bowler
Bracewell Doug
all rounder
Beaton Tom
batsman
Bruce Tom
batsman
Broom Neil
batsman
Clark William
batsman
Chu Max
wicket keeper
Clarkson Josh
all rounder
Clout Tommy
bowler
Claydon Mitchell
bowler
Cox Ben
wicket keeper
Cleaver Dane
wicket keeper
Craig Mark Donald
bowler
Cobb Josh
all rounder
Cumming Jacob Mark
all rounder
Field Joey
all rounder
Duffy Jacob
bowler
Findlay Toby Aitken
no information yet
Duffy Ryan Mitchell
wicket keeper
Frew Jesse
batsman
Earle Soper Blair
bowler
Hay Gregory Robert
batsman
Finnie Joshua Liam
all rounder
Heaphy Curtis
wicket keeper
Foxcroft Dean
all rounder
Hook Stefan
bowler
Fuller James
all rounder
Hughes Mason Gareth
batsman
Georgeson Luke
all rounder
Jayawardene Mahela
batsman
Gibson Jacob Michael
bowler
Lennox Jayden
bowler
Hawkins Camden Thomas
batsman
Leopard Christian Kevin
all rounder
Ludick Willem
all rounder
Hicks Shawn
batsman
McCone Ryan James
bowler
Holder Jason
all rounder
Milne Adam
bowler
Hunter Jack Sean
bowler
Murray Felix
bowler
Noema-Barnett Kieran
all rounder
Johnson Llewellyn Cullen
batsman
Patel Ajaz
bowler
Kelly Nicholas Frederick
batsman
Patel Navin
bowler
Kindley Hunter
all rounder
Rance Seth
bowler
Kitchen Anaru Kyle
all rounder
Randell Brett
bowler
Kwant Nick Michael
batsman
Schaw Angus
bowler
Lee Brett
bowler
Schmulian Bradley
all rounder
Lockrose Ben
bowler
Small Bevan James
all rounder
Ma'ara Ave
wicket keeper
Smith Benjamin Seth
batsman
McClenaghan Mitchell
bowler
Stoyanoff Ben
bowler
McKay Jarrod
bowler
Taylor Ross
batsman
McKenzie Angus
bowler
Tickner Blair
bowler
Muller Travis
bowler
Toole Raymond
bowler
Parkes Thorn Kiwa
batsman
Trego Peter
batsman
Phillips Dale
batsman
Watson Ryan
all rounder
Phillips Glenn
all rounder
Watson Todd
bowler
Rae Michael
bowler
Weeks Matthew
all rounder
Raine Ben
all rounder
Wheeler Ben
bowler
Renwick Mitchell
batsman
Wiggins Bayley
wicket keeper
Rippon Michael
all rounder
Worker George
batsman
Rodden Bradley
all rounder
Young Will
batsman
Rutherford Hamish
batsman
Smith Nathan
bowler
Tasman-Jones Joshua John
batsman
Todd Jamal
all rounder
Viljoen Christoffel
all rounder
Wheeler-Greenall Beckham
batsman
Wilson Brad
batsman
Match has not started yet