Squads Otago Volts vs Central Stags List a Ford Trophy 30.10.2026

List a

Dunedin

OVO
OVO
CST
CST

Playing

OVO
OVO
CST
CST
First TeamSecond Team
Bracewell Doug

all rounder

Beaton Tom

batsman

Bruce Tom

batsman

Broom Neil

batsman

Chu Max

wicket keeper

Clarkson Josh

all rounder

Cox Ben

wicket keeper

Cleaver Dane

wicket keeper

Cobb Josh

all rounder

Field Joey

all rounder

Findlay Toby Aitken

no information yet

Duffy Ryan Mitchell

wicket keeper

Frew Jesse

batsman

Heaphy Curtis

wicket keeper

Foxcroft Dean

all rounder

Fuller James

all rounder

Georgeson Luke

all rounder

Ludick Willem

all rounder

Holder Jason

all rounder

Kindley Hunter

all rounder

Lee Brett

bowler

Ma'ara Ave

wicket keeper

Watson Ryan

all rounder

Phillips Glenn

all rounder

Weeks Matthew

all rounder

Raine Ben

all rounder

Wiggins Bayley

wicket keeper

Rippon Michael

all rounder

Rodden Bradley

all rounder

Young Will

batsman

Todd Jamal

all rounder

Bench

OVO
OVO
CST
CST

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet