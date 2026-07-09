Squads Kent vs Nottinghamshire List a One-Day Cup 02.08.2026

List a

KEN
KEN
NOT
NOT

Playing

KEN
KEN
NOT
NOT
First TeamSecond Team
Agar Wes

bowler

Bazley James

all rounder

Clarke Joe

wicket keeper

Duckett Ben

wicket keeper

Billings Sam

wicket keeper

Hales Alex

batsman

Curtiss Olly

no information yet

Hatton-Lowe Byron

no information yet

Daly Ellis

no information yet

Dawkins Ben

no information yet

Henriques Moises

all rounder

Denly Jaydn

all rounder

Denly Joe

batsman

Evison Joey

all rounder

James Lyndon

all rounder

Keast Tom

batsman

Kitt Ben

bowler

Jas Singh

bowler

Lord Robert

no information yet

Linde George

all rounder

O Riordan Marcus

all rounder

Moores Tom

wicket keeper

Mullaney Steven

all rounder

Pipes David

no information yet

Singh Can Ekansh

no information yet

Pocklington Joe

no information yet

Singh Ekansh

no information yet

Stewart Grant

all rounder

Seecharan Samuel Jack

no information yet

Slater Ben

batsman

Swanepoel Beyers

all rounder

Bench

KEN
KEN
NOT
NOT

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet