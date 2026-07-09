Squads Kent vs Nottinghamshire List a One-Day Cup 02.08.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Agar Wes
bowler
Afridi Shaheen
bowler
Bartlett Xavier
bowler
Ahmed Farhan
bowler
Bazley James
all rounder
Broad Stuart
bowler
Bell-Drummond Daniel
batsman
Carter Matthew
bowler
Benjamin Christopher Gavin
wicket keeper
Clarke Joe
wicket keeper
Bhuiyan Arafat
bowler
Duckett Ben
wicket keeper
Billings Sam
wicket keeper
Fletcher Luke
bowler
Cohen Michael
bowler
Giles Thomas Oliver
bowler
Compton Ben
batsman
Hales Alex
batsman
Crawley Zak
batsman
Hameed Haseeb
batsman
Curtiss Olly
no information yet
Hatton-Lowe Byron
no information yet
Daly Ellis
no information yet
Haynes Jack
batsman
Dawkins Ben
no information yet
Henriques Moises
all rounder
Denly Jaydn
all rounder
Henry Hayes James Philip
bowler
Denly Joe
batsman
Hutton Brett
bowler
Evison Joey
all rounder
James Lyndon
all rounder
Finch Harry
batsman
Keast Tom
batsman
Garrett George
bowler
Hogan Michael
bowler
Kitt Ben
bowler
Jas Singh
bowler
Lister Benjamin
bowler
Khushi Feroze
batsman
Lord Robert
no information yet
Klaassen Fred
bowler
Loten Thomas
batsman
Linde George
all rounder
Martindale Ben
batsman
Muyeye Tawanda
batsman
McCann Freddie
batsman
Nijjar Aron
bowler
McKerr Conor
bowler
O Riordan Marcus
all rounder
Moores Tom
wicket keeper
Parkinson Matt
bowler
Mullaney Steven
all rounder
Qadri Hamidullah
bowler
Munro Colin
batsman
Quinn Matt
bowler
Patterson-White Liam
bowler
Richardson Kane
bowler
Pennington Dillon
bowler
Rogers Tom
bowler
Pettman Toby
bowler
Singh Arshdeep
bowler
Pipes David
no information yet
Singh Can Ekansh
no information yet
Pocklington Joe
no information yet
Singh Ekansh
no information yet
Schadendorf Dane
batsman
Stewart Grant
all rounder
Seecharan Samuel Jack
no information yet
Stobo Charles
bowler
Slater Ben
batsman
Swanepoel Beyers
all rounder
Stone Olly
bowler
Match has not started yet