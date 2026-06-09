Squads Lancashire Thunder vs Hampshire T20 T20 Blast, Women 09.06.2026

T20

LAT
LAT

130

HAM
HAM

133

Playing

LAT
LAT
HAM
HAM
First TeamSecond Team
Kesteven Tilly

no information yet

Collins Danielle

no information yet

Sweet Francesca

no information yet

Johnson Grace M

all rounder

Dattani Naomi

all rounder

Threlkeld Ellie

wicket keeper

Southby Rhianna

wicket keeper

Morris Fi

bowler

Jones Hannah

no information yet

Tulloch Poppy

no information yet

Weerappuli Venus

no information yet

Bench

LAT
LAT
HAM
HAM
First TeamSecond Team
Bolton Nicole

all rounder

Bishop Megan

no information yet

Brown Natalie

all rounder

Carter Darcey

all rounder

Gibb Daisy

no information yet

Clarke Alice

wicket keeper

Hardwick Hannah

all rounder

Dickinson Rachel

no information yet

Knott Charli

all rounder

Lee Ava Georgina

all rounder

Perry Ellyse

all rounder

Sproul Pippa Nancy

wicket keeper

Taylor Mary

all rounder

Kaur Harmanpreet

all rounder

Lamb Emma

all rounder

Lewis Gaby

batsman

Lister Ailsa

wicket keeper

Luus Sune

all rounder

Mack Katie

batsman

McGrath Tahlia

all rounder

Penna Madeline

all rounder

Smale Seren

wicket keeper

Telford Ella

all rounder