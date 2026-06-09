Squads Lancashire Thunder vs Hampshire T20 T20 Blast, Women 09.06.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Jones Evelyn
batsman
McCaughan Ella
batsman
Lanning Meg
batsman
Bouchier Maia
batsman
Kesteven Tilly
no information yet
Adams Georgia
batsman
Collins Danielle
no information yet
Sweet Francesca
no information yet
Johnson Grace M
all rounder
Dattani Naomi
all rounder
Threlkeld Ellie
wicket keeper
Southby Rhianna
wicket keeper
Morris Fi
bowler
Norgrove Abigale
batsman
Cross Kate
bowler
Harman Nancy
bowler
Potts Grace
bowler
Wellington Amanda
bowler
Jones Hannah
no information yet
Tulloch Poppy
no information yet
Weerappuli Venus
no information yet
Tyson Rebecca
bowler
Bench