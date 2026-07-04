Follow us
Simmonds, Kyle
South Africa
Dawood, Junaid
de Zorzi, Tony
Rosier, Diego
Jansen, Marco
Ndwandwa, Tsepo
Qeshile, Sinethemba
Hermann, Jordan
Shamsi, Tabraiz
Wagner, Neil
New Zealand
Wiese, David
Namibia
Magala, Sisanda
Bokako, Tladi
Makwetu, Wandile
Jones, Evan
Petersen, Keegan
Dithole, Tshepang
Phehlukwayo, Andile
Bosch, Eathan
Morkel, Albie
Morkel, Morne
Elgar, Dean
Gqamane, Ayabulela
Williams, Lizaad
Harmer, Simon
Klaasen, Heinrich
Phangiso, Aaron
Ngidi, Lungi
Dala, CJ
Galiem, Dayyaan
Makhanya, Sibonelo
Bosch, Corbin
Markram, Aiden
Ferreira, Donavon
Pillay, Jiveshan
Nhlebela, Smangaliso
Brand, Neil
England
Litheko, Modiri
Brett, Merrick
Brevis, Dewald
Boast, Matthew
Twala, Musa
Hicks, Brayden
August, Clayton
Masondo, Sizwe
Haasbroek, Ruan
Desai, Harsh
United Arab Emirates
Coetzee, Gerald
Walter Sekhukhune, Kabelo
Jardine, Jarred
Briesies, Jethli Van
Mahlangu, Victor
Thomson, Grant
Moonsamy, Rivaldo
Malan, Pieter
von Berg, Shaun
Manack, Imran
Gumede, Khwezi
de Kock, Quinton
van Heerden, Joshua
Kuhn, Heino
Jansen, Duan
Senokwane, Lesego
Hawken, Eldred
Kleinveldt, Matthew
Cloete, Gihahn
Mothoa, Alfred
du Plessis, Faf
Abbott, Kyle
Sammy, Daren
Saint Lucia
S, Sriramyuvarajan
Kangayan, Neyan Shyam
India
U, Karthiraja
K, Krishna Kumar
Mahlokwana, Gregory
Pretorius, Lhuan-dre
Engelbrecht, Schalk
Viljoen, Hardus
Stolk, Steve
Twala, Musawenkosi
Lion-Cachet, Keagan
South africa
Schalkwyk, Jorich Van
Pandey, Sukirt
More, Akshay
Toksiya, Lakshit
Smit, Janco
Pollard, Jakeem
Phahlamohlaka, Lethabo
de Villiers, AB