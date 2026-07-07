Squads Kent vs Northamptonshire List a One-Day Cup 24.07.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Agar Wes
bowler
Agar Ashton
all rounder
Bartlett Xavier
bowler
Bartlett George
batsman
Bazley James
all rounder
Bopara Ravi
all rounder
Bell-Drummond Daniel
batsman
Breetzke Matthew
wicket keeper
Benjamin Christopher Gavin
wicket keeper
Broad Justin
all rounder
Bhuiyan Arafat
bowler
Buckingham Jordan
bowler
Billings Sam
wicket keeper
Chahal Yuzvendra
bowler
Cohen Michael
bowler
Finan Michael
bowler
Compton Ben
batsman
Freddie Heldreich
bowler
Crawley Zak
batsman
Gowler George
bowler
Curtiss Olly
no information yet
Guthrie Liam
bowler
Daly Ellis
no information yet
Kaul Siddarth
bowler
Dawkins Ben
no information yet
Keogh Rob
all rounder
Denly Jaydn
all rounder
Kerrigan Simon
bowler
Denly Joe
batsman
Leech Dominic
bowler
Evison Joey
all rounder
Lynn Chris
batsman
Finch Harry
batsman
McManus Lewis
wicket keeper
Garrett George
bowler
Merwe Stuart Padraig van der
batsman
Hogan Michael
bowler
Miller Angus H
all rounder
Jas Singh
bowler
Morris Lance
bowler
Khushi Feroze
batsman
Nair Karun
batsman
Klaassen Fred
bowler
Pope Lloyd
bowler
Linde George
all rounder
Procter Luke
all rounder
Muyeye Tawanda
batsman
Ramesh Nirvan
no information yet
Nijjar Aron
bowler
Raza Sikandar
all rounder
O Riordan Marcus
all rounder
Robinson Tim
batsman
Parkinson Matt
bowler
Russell Alexander
bowler
Qadri Hamidullah
bowler
Sales James
batsman
Quinn Matt
bowler
Sanderson Ben
bowler
Richardson Kane
bowler
Scrimshaw George
bowler
Rizvi Mohammed
no information yet
Sharma Aadi
all rounder
Rogers Tom
bowler
Shaw Prithvi
batsman
Singh Arshdeep
bowler
Terry Sean
batsman
Singh Can Ekansh
no information yet
Tremain Chris
bowler
Singh Ekansh
no information yet
Tye Andrew
bowler
Stewart Grant
all rounder
Varma Aryaman
no information yet
Stobo Charles
bowler
Vasconcelos Ricardo
wicket keeper
Swanepoel Beyers
all rounder
Weatherall Raphael A
bowler
Match has not started yet