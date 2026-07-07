Squads Kent vs Northamptonshire List a One-Day Cup 24.07.2026

List a

KEN
KEN
NOR
NOR

Playing

KEN
KEN
NOR
NOR
First TeamSecond Team
Agar Wes

bowler

Agar Ashton

all rounder

Bazley James

all rounder

Bopara Ravi

all rounder

Breetzke Matthew

wicket keeper

Broad Justin

all rounder

Billings Sam

wicket keeper

Curtiss Olly

no information yet

Daly Ellis

no information yet

Dawkins Ben

no information yet

Keogh Rob

all rounder

Denly Jaydn

all rounder

Denly Joe

batsman

Evison Joey

all rounder

Lynn Chris

batsman

McManus Lewis

wicket keeper

Miller Angus H

all rounder

Jas Singh

bowler

Nair Karun

batsman

Linde George

all rounder

Procter Luke

all rounder

Ramesh Nirvan

no information yet

Raza Sikandar

all rounder

O Riordan Marcus

all rounder

Rizvi Mohammed

no information yet

Sharma Aadi

all rounder

Terry Sean

batsman

Singh Can Ekansh

no information yet

Singh Ekansh

no information yet

Stewart Grant

all rounder

Varma Aryaman

no information yet

Vasconcelos Ricardo

wicket keeper

Swanepoel Beyers

all rounder

Bench

KEN
KEN
NOR
NOR

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet