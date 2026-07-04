Follow us
Shamsi, Tabraiz
South Africa
Yamin, Aamer
Pakistan
Rossington, Adam
England
Tahir, Tayyab
Akhlaq, Muhammad
Masood, Shan
Brathwaite, Carlos
Barbados
Mir, Usama
David, Tim
Australia
Perera, Kusal
Sri Lanka
Shanaka, Dasun
Asalanka, Charith
Wellalage, Dunith Nethmika
Dawson, Liam
Wiese, David
Namibia
Raza, Sikandar
Zimbabwe
Zaman, Fakhar
Dadswell, Shane
Khan, Rashid
Afghanistan
Afridi, Shaheen
Shafique, Abdullah
Rauf, Haris
Khan, Zaman
Baig, Mirza Tahir
Irfan, Shawaiz
Rajapaksa, Bhanuka
Al Hasan, Shakib
Bangladesh
Haseebullah
Foxcroft, Dean
van der Dussen, Rassie
Burl, Ryan
Mitchell, Daryl
New Zealand
Bruce, Tom
Patel, Samit
Rahman, Mustafizur
Hasan, Mehedy
Motie, Gudakesh
Guyana
Ashraf, Faheem
Khan, Shadab
Iqbal, Tamim
Ali, Asif
Curran, Tom
Gohar, Zafar
Tucker, Lorcan
Ireland
Hossain Emon, Parvez
Burns, Joe
Sams, Daniel
Hermann, Rubin
Khalid, Usman
Potts, Matty
Lawrence, Dan
Hafeez, Ahsan
Abell, Tom
Hossain, Rishad
Vilas, Dane
Wells, Luke
Denly, Joe
Lynn, Chris
Sudais, Abdur Rahman
Sweden
Shinwari, Usman
Prasanna, Seekkuge
Imran, Mohammad
Yaqoob, Arif
Faizan Khan, Mohammad
India
Ali, Majid
Afridi, Asif
Khan, Maaz
Bhatti, Bilawal
Khan, Jahandad
Tayyab Abbas
Fayyaz, Salman
Naeem, Muhammad
Zaid, Muhammad
Ashraf, Zeeshan
Faizan, Muhammad
Farooq, Mohammad
Dunk, Ben
Ahmed, Sultan
United Arab Emirates
Khan, Shahab
Nazar, Hamza
Shah, Ubaid
Khan, Sudais
Mirza, Mohammad Salman
Mirza, Mohammad
Ahmed, Fawad
Azab, Mohammad
Qamar, Momin
Naeem, Mohammad