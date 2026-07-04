Lahore Qalandars Cricket Team Players

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Lahore Qalandars

Shamsi, Tabraiz

South Africa

Yamin, Aamer

Pakistan

Rossington, Adam

England

Tahir, Tayyab

Pakistan

Akhlaq, Muhammad

Pakistan

Masood, Shan

Pakistan

Brathwaite, Carlos

Barbados

Mir, Usama

Pakistan

David, Tim

Australia

Perera, Kusal

Sri Lanka

Shanaka, Dasun

Sri Lanka

Asalanka, Charith

Sri Lanka

Wellalage, Dunith Nethmika

Sri Lanka

Dawson, Liam

England

Wiese, David

Namibia

Raza, Sikandar

Zimbabwe

Zaman, Fakhar

Pakistan

Dadswell, Shane

South Africa

Khan, Rashid

Afghanistan

Afridi, Shaheen

Pakistan

Shafique, Abdullah

Pakistan

Rauf, Haris

Pakistan

Khan, Zaman

Pakistan

Baig, Mirza Tahir

Irfan, Shawaiz

Pakistan

Rajapaksa, Bhanuka

Sri Lanka

Al Hasan, Shakib

Bangladesh

Haseebullah

Pakistan

Foxcroft, Dean

South Africa

van der Dussen, Rassie

South Africa

Burl, Ryan

Zimbabwe

Mitchell, Daryl

New Zealand

Bruce, Tom

New Zealand

Patel, Samit

England

Rahman, Mustafizur

Bangladesh

Hasan, Mehedy

Bangladesh

Motie, Gudakesh

Guyana

Ashraf, Faheem

Pakistan

Khan, Shadab

Pakistan

Iqbal, Tamim

Bangladesh

Ali, Asif

Pakistan

Curran, Tom

England

Gohar, Zafar

Pakistan

Tucker, Lorcan

Ireland

Hossain Emon, Parvez

Bangladesh

Burns, Joe

Australia

Sams, Daniel

Australia

Hermann, Rubin

South Africa

Khalid, Usman

Potts, Matty

England

Lawrence, Dan

England

Hafeez, Ahsan

Pakistan

Abell, Tom

England

Hossain, Rishad

Bangladesh

Vilas, Dane

South Africa

Wells, Luke

England

Denly, Joe

England

Lynn, Chris

Australia

Sudais, Abdur Rahman

Sweden

Shinwari, Usman

Pakistan

Prasanna, Seekkuge

Sri Lanka

Imran, Mohammad

Pakistan

Yaqoob, Arif

Pakistan

Faizan Khan, Mohammad

India

Ali, Majid

Pakistan

Afridi, Asif

Pakistan

Khan, Maaz

Pakistan

Bhatti, Bilawal

Pakistan

Khan, Jahandad

Pakistan

Tayyab Abbas

Pakistan

Fayyaz, Salman

Pakistan

Naeem, Muhammad

Pakistan

Zaid, Muhammad

Pakistan

Ashraf, Zeeshan

Pakistan

Faizan, Muhammad

Pakistan

Farooq, Mohammad

Dunk, Ben

Australia

Ahmed, Sultan

United Arab Emirates

Khan, Shahab

Pakistan

Nazar, Hamza

Pakistan

Shah, Ubaid

Pakistan

Khan, Sudais

Sweden

Mirza, Mohammad Salman

Pakistan

Mirza, Mohammad

Pakistan

Ahmed, Fawad

Australia

Azab, Mohammad

Pakistan

Qamar, Momin

Pakistan

Naeem, Mohammad

Pakistan