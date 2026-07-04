T20 Valletta Cup Cricket Tournament Players

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T20 Valletta Cup

Stanislaus, Samuel Sanish Mangat

Malta

Abbas, Waseem

Malta

Patankar, Darshit

Malta

Khan, Aaftab

Malta

Thakur, Gopal

Malta

Thamotharam, Varun Prasath

Malta

Singh, Jaspal

Malta

Khan, Zeeshan

Malta

Maithani, Gaurav

Malta

Jerome, Jaison

Sudarsanan, Chanjal

Malta

Ameer, Imran

Malta

Ahmad, Waqar

Malta

Singh Gil, Shiv Karan

England

Shakoor, Abdul

India

Kayani, Aftab Ahmed

Kumar, Rajesh

Romania

Satheesan, Ramesh

Romania

Koli, Manmeet

Romania

Vashisht, Shantanu

Romania

Khan, Usman

France

Arora, Bikram

Malta

Mughal, Fanyan Majeed

Malta

Gnanasekaram, Muralitharan

Switzerland

Ahmad, Hassan

Italy

Nazir, Faheem

Switzerland

Bishnoi, Ashok

Singh, Yash

Malta

Ghulami, Mokhtar

France

Ahmadzai, Mouhammad Dawood

France

Jabarkhel, Abdulmalik

France

Jabarkhel, Ibrahim

France

Canessane, Lingeswaran

France

Amjad, Noman

France

Jackson, Hevit Alodin

France

Mangal, Rahmatullah

France

Mangal, Rohullah

France

Ahmad, Zain

France

Pirabakaran, Pirakajan

France

Warnakulasuriya, Shayam

France

Mishra, Gaurav

Romania

Periyalwar, Sivakumar

England

Nadigotla, Satwik

Romania

Saini, Vasu

Romania

Singh, Taranjeet

Romania

Petre, Luca

Romania

Ahmadi, Noorkhan

Switzerland

Mathew, Eldhose

India

Shaju, Justin

Malta

Mckeon, Gustav

France

Cope, William

Luxembourg

Malav, Pankaj

Luxembourg

Barker, Timothy

Luxembourg

Dixit, Mohit

Luxembourg

Dhingra, Amit

Luxembourg

Halbhavi, Amit

Luxembourg

Orsu, Anoop

Luxembourg

Nanda, Ankush

Luxembourg

Mees, Joost

Luxembourg

Vijh, Vikram

England

Barker, James

Luxembourg

Venkateswaran, Girish

Luxembourg

Jabarkhel, Eliyas

England

Santhirakumaran, Suventhiran

Rithurshan, Gunarasa

rahman, Mahathir Abdul

Chandrasekaran, Arun Kumar

Cosmin Petrut, Zavoiu

Romania

Thakur, Sudeep

Romania

Hingorani, Pratham

Romania

Vinod, Arjun

Switzerland

Vinod, Ashwin

Switzerland

Mahmood, Osama

Switzerland

Mahmood, Asad

Switzerland

Shinvari, Izhar

Afghanistan

Mahmood, Nasir

Switzerland

Fletcher, Kenardo

Switzerland

Lakkaraju, Asvin

Kumar, Nalinambika

Switzerland

Nayyer, Ali

Switzerland

Rana, Abdullah

Switzerland

Khattak, Afif

Switzerland

Singh, Jawinder

Malta

Gherasim, Laurentiu