U19 T20 World Cup, Women Cricket Tournament Players

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U19 T20 World Cup, Women

Sadhu, Titas Ranadeep

India

Ghosh, Richa

India

Sehrawat, Shweta Sanjay

India

Chopra, Parshavi

India

Yadav, Sonam Mukesh

India

Sisodia, Parunika

India

Shabnam

India

Fatima, Eyman

Pakistan

Bhatti, Areesha Noor

Pakistan

Aroob Shah, Syeda

Pakistan

Zulfiqar, Shawaal

Pakistan

Smith, Amy

Australia

Wilson, Ella

Australia

Hall, Paris

Australia

McLeod, Emma

New Zealand

Plimmer, Georgia Ellen

New Zealand

Codyre, Natasha Emma

New Zealand

Chandler, Kate

New Zealand

Loggenberg, Paige

New Zealand

Sharp, Izzy

New Zealand

Hotton, Abigail

New Zealand

Yashasri

India

Akter, Marufa

Bangladesh

Dola, Dilara Akter

Bangladesh

Akter, Shorna

Bangladesh

Kodali, Geetika

USA

Chudasama, Aditi

USA

Aras, Jivana

USA

Heap, Liberty

England

Smale, Seren

England

Stonehouse, Alexa

England

Macdonald-Ga, Ryana

England

Spence, Jemima

England

Scrivens, Grace

England

Marlow, Emma

England

Scott, Lizzie

England

Holland, Niamh

England

Smale, Sophia

England

Groves, Josie

England

Baker, Hannah

England

Perrin, Davina

England

Anderson, Ellie

England

Pavely, Charis

England

Gunaratne, Vishmi

Sri Lanka

Khan, Rabeya

Bangladesh

Fraser, Katherine

Scotland

McGee, Ellie

Ireland

MacNulty, Niamh

Ireland

Maguire, Aimee

Ireland

Woods, Siuin

Ireland

Squires, Annabelle

Ireland

McNally, Julie

Ireland

Morrissey, Genevieve

Ireland

Hunter, Amy

Ireland

Craig, Zara

Ireland

Harrison, Abbi

Ireland

McCartney, Kia

Ireland

Fisher, Aoife

Ireland

Jackson, Jennifer

Ireland

Gough, Rebecca

Ireland

Sargent, Freya

Australia

Dempsey, Georgina

Ireland

McBride, Lara

Ireland

Loughran, Joanna

Ireland

Walsh, Alice

Ireland

Glasgow, Jannillea

Saint Vincent and the Grenadines

James, Zaida

Saint Lucia

Fontaine, Earnisha

Dominica

Jean, Abini St

Dominica

Grimmond, Realeanna

Guyana

Munisar, Ashmini

Guyana

Samaroo, Shalini

Trinidad and Tobago

Sawh, Shunelle

Trinidad and Tobago

Ramnath, Samara

Trinidad and Tobago

Mitchell, KD Jazz

Trinidad and Tobago

Joseph, Djenaba

Trinidad and Tobago

Holder, Trishan

Barbados

Cumberbatch, NaiJanni

Barbados

Callender, Asabi

Barbados

Claxton, Jahzara

Saint Kitts and Nevis

Scott, Lena

Jamaica

Jones, Katie

England

Bell, Olivia

Scotland

Mackeon, Ines

France

Syuhada, Nur Dania

Malaysia

Carter, Darcey

Scotland

Gaze, Izzy

New Zealand

Surenkumar, Amuruthaa

England

Norgrove, Abigale

England

Lambert, Charlotte

England

Lister, Ailsa

Scotland

Shaikh, Nayma

Scotland

Boucher, Ally

Ireland

Neely, Lucy

Ireland

Manivannan, Suabika

Malaysia

Beh, Irdina

Malaysia

Mahato, Puja

Nepal

Nasir, Anosha

Pakistan

Vaghela, Isani

USA

Thadani, Suhani

USA

Kolan, Anika

USA

Singh, Ritu

USA

Dhingra, Disha

USA

Pagydyala, Chetna Reddy

USA

Robertson-Jack, Niamh

Scotland

Faisal, Maryam

Scotland

Moore, Claire

Australia

Ginger, Sienna

Australia

Hamilton, Lucy

Australia

Larosa, Eleanor

Australia

Lyons, Grace

Australia

Bowdler, Paris

Australia

Arthy, Asrafi Yeasmin

Bangladesh

Bekker, Charis

Australia

Ainsworth, Chloe

Australia

Hayward, Ella

Australia

McKenna, Rhys

Australia

Pelle, Kate

Australia

Kennedy, Sara

Australia

Akter, Sumaiya

Bangladesh

Nishi, Nishita Akter

Bangladesh

Hlubi, Ayanda

South Africa

Chukwuonye, Christabel

Nigeria

Agboya, Peculiar

Nigeria

Lucky, Piety

Nigeria

Igbinedion, Victory

Nigeria

Browning, Anna

New Zealand

Jaswal, Rishika

New Zealand

Buchanan, Elizabeth

New Zealand

Wakelin, Tash

New Zealand

Knight, Kayley

New Zealand

Kashyap, Mannat Sanjeev

India

Wolland, Eve

New Zealand

Meso, Karabo

South Africa

Corteen-Coleman, Tilly

England

Thanawala, Prisha

England

Immadi, Saanvi

United states

Gimhani, Shashini

Sri lanka

Ganesh, Pooja

United states

Shah, Pooja

United states

Eyyunni, Sai Tanmayi

United states

Islam, Habiba

Bangladesh

Naidu, Seshnie

South africa

Ward, Maddie

England

Sewwandi, Rashmika

Sri lanka

Spence, Millie

Ireland

Gill, Hasrat

Australia

Muir, Niamh

Scotland

Anderson, Olivia

New zealand

Irewin, Kate

New Zealand

Irwin, Emma

Kotkamp, Lousia

New zealand

Francis, Hannah

New zealand

Clark, Maggie

Australia

Bray, Caoimhe

Australia

Briscoe, Ella

Australia

Aslam, Rida

Pakistan

Mahnoor

Pakistan

Polkinghorne, AW

Pakistan

Khan, Aliza

Pakistan

Yousaf, Warda

Pakistan

Chughtai, Zamina Tahir

Pakistan

Quratulain, Ahsen

Pakistan

Nasir, Laiba

Pakistan

Nisa, Zaibunnisa

Pakistan

Ahmer, Haniah

Pakistan

Rathnayake, Umaya

Sri lanka

Sewwandi, Vihara

Sri lanka

Nanayakkara, Manudi

Sri lanka

Dissanayake, Dulanga

Sri lanka

Nethranjali, Rashmi

Sri lanka

Perera, Vidushika

Sri lanka

Senarathne, Nethmi

Sri lanka

Nisansala, Sumudu

Sri lanka

Vihanga, Dewmi

Sri lanka

Sanjana, Rishmi

Sri lanka

Shaini, Pamoda

Sri lanka

Sanethma, Dahami

Sri lanka

Tiwari, Soumya

India

Basu, Hrishita Niladri

India

Naz, Falak Mohd Nasir

India

Devi, Archana Shivram

India

Mehdiya, Sonia

India

Chakma, Leky

Bangladesh

Saha, Misty Rany

Bangladesh

Prottasha, Afia Humaira Anam

Bangladesh

Akter, Mst Unnoti

Bangladesh

Maoua, Jannatul

Bangladesh

Khatun, Mst Dipa

Bangladesh

Eva, Mst

Bangladesh

Shika, Reya Akter

Bangladesh

Montgomery, Orla

Scotland

Maciera, Maisie

Scotland

Walsingham, Emma

Scotland

Tucker, Emily

Scotland

Paton, Molly

Scotland

Sturgess, Anne

Scotland

McColl, Kirsty

Scotland

Sharma, Ananaya

Australia

Smit, Miane

South africa

Reyneke, Kayla

South africa

Janse van Rensburg, Elandri

South africa

Lourens, Simone

South africa

Legodi, Monalisa

South africa

Landman, Madison

South africa

Evans, Jenna

South africa

Swart, Anica

South africa

Botha, Jemma

South africa

Siyo, Oluhle

South africa

Nini, Nthabiseng

South africa

Moncho, Refilwe

South africa

Mullapudi, Laasaya

United states

Bhadriraju, Bhumika

United states

Gonsalves, Tya

Paul, Snigdha

United states

Prasad, Nikki Siribhagwan

India

Mithila vinod

India

Sharma, Vaishnavi Narendra

India

Trisha, G

India

Joshitha, VJ

India

Chalke, Sanika

India

Kamalini, .

India

Ahire, Bhavika

India

Awasare, Ishwari

India

Drithi, Kesari

India

Shukla, Aayushi

India

Kishor, Anandita

India

Court, Sophie

New Zealand

Todd, Anika

New Zealand