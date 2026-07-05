U19 T20 World Cup, Women Cricket Tournament Players
U19 T20 World Cup, Women
Sadhu, Titas Ranadeep
India
Sehrawat, Shweta Sanjay
India
Bhatti, Areesha Noor
Pakistan
Aroob Shah, Syeda
Pakistan
Zulfiqar, Shawaal
Pakistan
Plimmer, Georgia Ellen
New Zealand
Codyre, Natasha Emma
New Zealand
Chandler, Kate
New Zealand
Loggenberg, Paige
New Zealand
Hotton, Abigail
New Zealand
Dola, Dilara Akter
Bangladesh
Macdonald-Ga, Ryana
England
Gunaratne, Vishmi
Sri Lanka
Fraser, Katherine
Scotland
Squires, Annabelle
Ireland
Morrissey, Genevieve
Ireland
Glasgow, Jannillea
Saint Vincent and the Grenadines
Fontaine, Earnisha
Dominica
Grimmond, Realeanna
Guyana
Samaroo, Shalini
Trinidad and Tobago
Sawh, Shunelle
Trinidad and Tobago
Ramnath, Samara
Trinidad and Tobago
Mitchell, KD Jazz
Trinidad and Tobago
Joseph, Djenaba
Trinidad and Tobago
Cumberbatch, NaiJanni
Barbados
Claxton, Jahzara
Saint Kitts and Nevis
Syuhada, Nur Dania
Malaysia
Surenkumar, Amuruthaa
England
Lambert, Charlotte
England
Manivannan, Suabika
Malaysia
Pagydyala, Chetna Reddy
USA
Robertson-Jack, Niamh
Scotland
Arthy, Asrafi Yeasmin
Bangladesh
Ainsworth, Chloe
Australia
Nishi, Nishita Akter
Bangladesh
Hlubi, Ayanda
South Africa
Chukwuonye, Christabel
Nigeria
Igbinedion, Victory
Nigeria
Browning, Anna
New Zealand
Jaswal, Rishika
New Zealand
Buchanan, Elizabeth
New Zealand
Knight, Kayley
New Zealand
Kashyap, Mannat Sanjeev
India
Corteen-Coleman, Tilly
England
Immadi, Saanvi
United states
Gimhani, Shashini
Sri lanka
Ganesh, Pooja
United states
Eyyunni, Sai Tanmayi
United states
Naidu, Seshnie
South africa
Sewwandi, Rashmika
Sri lanka
Anderson, Olivia
New zealand
Kotkamp, Lousia
New zealand
Francis, Hannah
New zealand
Chughtai, Zamina Tahir
Pakistan
Quratulain, Ahsen
Pakistan
Rathnayake, Umaya
Sri lanka
Sewwandi, Vihara
Sri lanka
Nanayakkara, Manudi
Sri lanka
Dissanayake, Dulanga
Sri lanka
Nethranjali, Rashmi
Sri lanka
Perera, Vidushika
Sri lanka
Senarathne, Nethmi
Sri lanka
Nisansala, Sumudu
Sri lanka
Sanethma, Dahami
Sri lanka
Basu, Hrishita Niladri
India
Naz, Falak Mohd Nasir
India
Devi, Archana Shivram
India
Saha, Misty Rany
Bangladesh
Prottasha, Afia Humaira Anam
Bangladesh
Akter, Mst Unnoti
Bangladesh
Maoua, Jannatul
Bangladesh
Khatun, Mst Dipa
Bangladesh
Shika, Reya Akter
Bangladesh
Reyneke, Kayla
South africa
Janse van Rensburg, Elandri
South africa
Lourens, Simone
South africa
Legodi, Monalisa
South africa
Landman, Madison
South africa
Nini, Nthabiseng
South africa
Moncho, Refilwe
South africa
Mullapudi, Laasaya
United states
Bhadriraju, Bhumika
United states
Paul, Snigdha
United states
Prasad, Nikki Siribhagwan
India
Sharma, Vaishnavi Narendra
India