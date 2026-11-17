Squads Canterbury Kings vs Otago Volts List a Ford Trophy 15.02.2027
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Astle Todd
bowler
Bacon Matthew Boyce
bowler
Benton Jeremy
bowler
Barnes Warren Dale
bowler
Bowes Chad
batsman
Beaton Tom
batsman
Broom Neil
batsman
Boyle Matt
batsman
Chu Max
wicket keeper
Case JS
batsman
Clout Tommy
bowler
Chamberlain HJ
batsman
Cox Ben
wicket keeper
Coburn Blake Peter
bowler
Craig Mark Donald
bowler
Davey Sean Benjamin
bowler
Cumming Jacob Mark
all rounder
Davidson Michael Scott John
batsman
Duffy Jacob
bowler
Edekar A
batsman
Duffy Ryan Mitchell
wicket keeper
Ellis Andrew Malcolm
all rounder
Earle Soper Blair
bowler
Foulkes Zak
batsman
Finnie Joshua Liam
all rounder
Garrett Trevor James
bowler
Foxcroft Dean
all rounder
Hay Matthew
batsman
Fuller James
all rounder
Hay Mitchell James
batsman
Georgeson Luke
all rounder
Gibson Jacob Michael
bowler
Henry Matt
bowler
Hawkins Camden Thomas
batsman
Hunter Dylan
all rounder
Hicks Shawn
batsman
Jamieson Kyle
bowler
Holder Jason
all rounder
Johnston Timothy Glyn
bowler
Hunter Jack Sean
bowler
Kwant Nick Michael
batsman
Latham Jackson
bowler
Johnson Llewellyn Cullen
batsman
Latham Tom
wicket keeper
Kelly Nicholas Frederick
batsman
Laughlin Ben
bowler
Kindley Hunter
all rounder
Lortan Tyler Michael
all rounder
Kitchen Anaru Kyle
all rounder
MacRury Thomas John
all rounder
Lee Brett
bowler
Mariu Rhys
batsman
Lockrose Ben
bowler
McClure Ken
batsman
Ma'ara Ave
wicket keeper
McConchie Cole
all rounder
McClenaghan Mitchell
bowler
McCullum Brendon
wicket keeper
McKay Jarrod
bowler
McKenzie Angus
bowler
Muller Travis
bowler
Mitchell Daryl
all rounder
Parkes Thorn Kiwa
batsman
Murdoch Stephen Joseph
batsman
Phillips Dale
batsman
Nicholls Henry
batsman
Phillips Glenn
all rounder
Nuttall Edward James
bowler
Raine Ben
all rounder
O'Rourke William
bowler
Renwick Mitchell
batsman
Paul Cam
no information yet
Rodden Bradley
all rounder
Rae Michael
bowler
Rutherford Hamish
batsman
Rippon Michael
all rounder
Smith Nathan
bowler
Sams Daniel
all rounder
Tasman-Jones Joshua John
batsman
Sheat Fraser
bowler
Todd Jamal
all rounder
Shipley Henry
all rounder
Viljoen Christoffel
all rounder
Sodhi Ish
bowler
Wheeler-Greenall Beckham
batsman
Stokes Ben
all rounder
Wilson Brad
batsman
ten Doeschate Ryan
all rounder
van Woerkom Theo
bowler
Watson Shane
batsman
Williams Will
bowler
Match has not started yet