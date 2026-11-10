Squads Northern Districts vs Canterbury Kings List a Ford Trophy 09.02.2027
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Abbott Kyle
bowler
Astle Todd
bowler
Baker James
bowler
Benton Jeremy
bowler
Birt Travis
batsman
Bowes Chad
batsman
Bocock Peter
wicket keeper
Boult Trent
bowler
Boyle Matt
batsman
Brownlie Dean
batsman
Case JS
batsman
Carter Joe
batsman
Chamberlain HJ
batsman
Clarke Katene
batsman
Coburn Blake Peter
bowler
Clarke Kristian
batsman
Davey Sean Benjamin
bowler
Cooper HR
batsman
Davidson Michael Scott John
batsman
De Grandhomme Colin
all rounder
Edekar A
batsman
Devcich Anton
batsman
Ellis Andrew Malcolm
all rounder
Drysdale Peter
batsman
Foulkes Zak
batsman
Fisher Matthew
bowler
Garrett Trevor James
bowler
Flynn Daniel Raymond
batsman
Hay Matthew
batsman
Gibson Jacob Michael
bowler
Hay Mitchell James
batsman
Gibson Zak
bowler
Hampton Brett
all rounder
Henry Matt
bowler
Johns Lauchie Ritchie
wicket keeper
Hunter Dylan
all rounder
Johnston Scott Sangster
bowler
Jamieson Kyle
bowler
Jordan Chris
bowler
Johnston Timothy Glyn
bowler
Kuggeleijn Scott
all rounder
Kwant Nick Michael
batsman
Lellman Fergus
batsman
Latham Jackson
bowler
Nethula Tarun Sai
bowler
Latham Tom
wicket keeper
O Brien Kevin
all rounder
Laughlin Ben
bowler
Patel Sundeep
batsman
Lortan Tyler Michael
all rounder
Pomare Ben
wicket keeper
MacRury Thomas John
all rounder
Popli Bharat
batsman
Mariu Rhys
batsman
Pringle Tim
bowler
McClure Ken
batsman
Randell Brett
bowler
McConchie Cole
all rounder
Raval Jeet
batsman
McCullum Brendon
wicket keeper
Reardon Nathan
batsman
McKenzie Angus
bowler
Santner Mitchell
all rounder
Mitchell Daryl
all rounder
Murdoch Stephen Joseph
batsman
Seifert Tim
wicket keeper
Nicholls Henry
batsman
Sodhi Ish
bowler
Nuttall Edward James
bowler
Southee Tim
bowler
O'Rourke William
bowler
Swanson Christopher John
all rounder
Paul Cam
no information yet
Tremain Chris
bowler
Rae Michael
bowler
Verma Anurag
bowler
Rippon Michael
all rounder
Wagner Neil
bowler
Sams Daniel
all rounder
Walker FL
bowler
Sheat Fraser
bowler
Walker Joe
bowler
Shipley Henry
all rounder
Watling BJ
wicket keeper
Stokes Ben
all rounder
Williamson Kane
batsman
ten Doeschate Ryan
all rounder
Winter Nick
bowler
van Woerkom Theo
bowler
Match has not started yet