Squads Derbyshire vs Sussex List a One-Day Cup 02.08.2026

List a

DER
DER
SUS
SUS

Playing

DER
DER
SUS
SUS
First TeamSecond Team
Alsop Tom

wicket keeper

Andersson Martin

all rounder

Bin Naeem Yousaf

no information yet

Brown Pat

bowler

Carter Oliver

wicket keeper

Came Harry

batsman

Clark Tom

batsman

Dal Anuj

all rounder

Fletcher Cam

wicket keeper

Foreman Bertie

all rounder

Haines Tom

batsman

Guest Brooke

wicket keeper

Henry Troy

no information yet

Hawkins Joe

no information yet

Haydon Rory

no information yet

Killoran Harry

all rounder

Ljubojevic Suzie

all rounder

Khan Shadab

all rounder

Lamb Danny

all rounder

Rawlins Delray

all rounder

Patel Samit

all rounder

Rogers Henry P

all rounder

Reece Luis

all rounder

Shipley Henry

all rounder

Singh Basra Amrit

no information yet

Simpson John

wicket keeper

Thomson Alex

all rounder

Tear Charlie

wicket keeper

Bench

DER
DER
SUS
SUS

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet