Squads Derbyshire vs Sussex List a One-Day Cup 02.08.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Alsop Tom
wicket keeper
Ali Haider
bowler
Archer Jofra
bowler
Amir Mohammad
bowler
Andersson Martin
all rounder
Campbell Jack
bowler
Bin Naeem Yousaf
no information yet
Carson Jack
bowler
Brown Pat
bowler
Carter Oliver
wicket keeper
Came Harry
batsman
Clark Tom
batsman
Chappell Zak
bowler
Coles James Matthew
all rounder
Dal Anuj
all rounder
Crocombe Henry T
bowler
Donald Aneurin
batsman
Currie Bradley
bowler
Dupavillon Daryn
bowler
Finn Steven
bowler
Fletcher Cam
wicket keeper
Foreman Bertie
all rounder
Ghazanfar Allah Mohammad
bowler
Haines Tom
batsman
Guest Brooke
wicket keeper
Henry Troy
no information yet
Hawkins Joe
no information yet
Hudson-Prentice Fynn
all rounder
Haydon Rory
no information yet
Hughes Daniel
batsman
Jewell Caleb Paul
batsman
Hunt Sean Frank
bowler
Khan Zaman
bowler
Ibrahim Danial
batsman
Killoran Harry
all rounder
Jamie Atkins
bowler
Lamb Matthew
batsman
Karvelas Aristides
bowler
Ljubojevic Suzie
all rounder
Khan Shadab
all rounder
Lloyd David
batsman
Lamb Danny
all rounder
Madsen Wayne
batsman
Lenham Archie
bowler
McKiernan MH
bowler
Lion-Cachet Zach Benjamin
batsman
Montgomery Matthew
bowler
Mills Tymal
bowler
Moore Harry John
bowler
Pujara Cheteshwar
batsman
Morley Jack
bowler
Rawlins Delray
all rounder
Patel Samit
all rounder
Robinson Oliver
bowler
Potts Nicholas James
bowler
Rogers Henry P
all rounder
Reece Luis
all rounder
Seales Jayden
bowler
Sidebottom Ryan
bowler
Shipley Henry
all rounder
Singh Basra Amrit
no information yet
Simpson John
wicket keeper
Thomson Alex
all rounder
Smith Steve
batsman
Tickner Blair
bowler
Tear Charlie
wicket keeper
Wagstaff Mitchell David
batsman
Thomas George
batsman
Whiteley Ross
batsman
Unadkat Jaydev
bowler
Match has not started yet