Squads Jaffna Kings vs Galle Gallants T20 T20 Lanka Premier League 17.07.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Fernando Avishka
batsman
Harper Sam
wicket keeper
Rajapaksa Bhanuka
batsman
Karunaratne Chamika
all rounder
Zadran Ibrahim
batsman
Shanaka Dasun
all rounder
Mishara Kamil
batsman
Miraz Mehidy Hasan
all rounder
Fernando Nuwanidu
batsman
Nawaz Mohammad
all rounder
Kalupahana Dinura
all rounder
Wiese David
all rounder
Arachchige Sahan
batsman
Wickramasinghe Chamindu
all rounder
Javed Akif
bowler
Chawla Piyush
bowler
Croospulle Lasith
batsman
Mathews Traveen
bowler
Williams Lizaad
bowler
Maneesha Praveen
no information yet
Madushanka Dilshan
bowler
Lamichhane Sandeep
bowler
Kugathas Mathulan
no information yet
Ahmed Taskin
bowler
Bench