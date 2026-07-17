Squads Jaffna Kings vs Galle Gallants T20 T20 Lanka Premier League 17.07.2026

T20

JAF
JAF

177

GAL
GAL

213

Playing

JAF
JAF
GAL
GAL
First TeamSecond Team
Harper Sam

wicket keeper

Shanaka Dasun

all rounder

Nawaz Mohammad

all rounder

Wiese David

all rounder

Maneesha Praveen

no information yet

Kugathas Mathulan

no information yet

Bench

JAF
JAF
GAL
GAL
First TeamSecond Team
Abinash Murvin

all rounder

Bowes Chad

batsman

Dickwella Niroshan

wicket keeper

Allen Fabian

all rounder

Hales Alex

batsman

Koththigoda Yuri

no information yet

Madushka Nishan

wicket keeper

Seifert Tim

wicket keeper

Mendis Kusal

wicket keeper

Pragasam Arul

no information yet

Randika Vishad

wicket keeper

Udana Isuru

all rounder

Ross Alex

batsman

Williams Sean

all rounder