Multan Sultans Cricket Team Players

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Multan Sultans

Muhammad, Waseem

United Arab Emirates

Shamsi, Tabraiz

South Africa

Tahir, Imran

South Africa

Mohammad Umar, Khwaja

Pakistan

Tahir, Tayyab

Pakistan

Javed, Akif

Pakistan

Akram, Faisal

Pakistan

Rashid, Adil

England

Parnell, Wayne

South Africa

Rizwan, Mohammad

Pakistan

Charles, Johnson

Saint Lucia

Khan, Usman

Pakistan

Cottrell, Sheldon

Trinidad and Tobago

Mir, Usama

Pakistan

Butt, Amad

Pakistan

Little, Joshua

Ireland

Ali, Anwar

Pakistan

Sarwar, Mohammad

Pakistan

David, Tim

Australia

Naveed, Izharulhaq

Afghanistan

Madushanka, Dilshan

Sri Lanka

Ahmed, Iftikhar

Pakistan

Nawaz, Mohammad

Pakistan

Hasnain, Mohammad

Pakistan

Khan, Yasir

Pakistan

Hope, Shai

Barbados

Ghulam, Kamran

Pakistan

Daniyal, Ahmad

Pakistan

Iqbal, Arshad

Pakistan

Hatzoglou, Peter

Australia

Masood, Saad

Pakistan

Hendricks, Reeza

South Africa

Drakes, Dominic

Barbados

Afridi, Shahid

Pakistan

Tanvir, Sohail

Pakistan

Malan, Dawid

England

Jordan, Chris

England

Topley, Reece

England

Ali, Moeen

England

Motie, Gudakesh

Guyana

Steven Peter Devereux Smith

Australia

Gurbaz, Rahmanullah

Afghanistan

Wasim Jr, Mohammad

Pakistan

Mahmudullah, Mohammad

Bangladesh

Maqsood, Sohaib

Pakistan

Raees, Rumman

Pakistan

Campher, Curtis

Ireland

Bracewell, Michael

New Zealand

Shaw, Lachlan

Australia

Turner, Ashton

Australia

Philippe, Josh

Australia

Muzarabani, Blessing

Zimbabwe

Potgieter, Delano

South Africa

Stone, Olly

England

Siddle, Peter

Australia

Russell, Andre

Jamaica

McCoy, Obed

Saint Vincent and the Grenadines

Willey, David

England

Lyth, Adam

England

Whiteley, Ross

England

Madsen, Wayne

South Africa

Lynn, Chris

Australia

Bopara, Ravi

England

Ali, Mohammad

Pakistan

Nazir, Rohail

Pakistan

Sinha, Dahani

Pakistan

Farhan, Sahibzada

Pakistan

Azam, Hammad

Pakistan

Moody, Tom

Australia

Shafiq, Asad

Pakistan

Hussain, Rizwan

Pakistan

Shafiq, Ali

Pakistan

Ibrahim, Aftab

Pakistan

Zafar, Muhammad

Pakistan

Gul, Muhammad Shahzad

Altaf, Hamayun

Bhatti, Bilawal

Pakistan

Khan, Imran

Pakistan

Ashraf, Zeeshan

Pakistan

Muhammed, Shahzad

Pakistan

Imran, Mohammad

Pakistan

Irfan, Mohammad

Pakistan

Habib Khan, Atizaz

Pakistan

Shahnawaz, Dahani

Pakistan

Shah, Ubaid

Pakistan

Mirza, Mohammad Salman

Pakistan

Sultan, Jahanzaib

Pakistan

Amir Barki, Muhammad

Pakistan

Qamar, Momin

Pakistan

Ismail, Mohammad

Aziz, Shahid

Pullar, G

Taylor, Brendan

Zimbabwe

Azmat, Aamer

Pakistan

Gul, Shehzad

Pakistan