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Muhammad, Waseem
United Arab Emirates
Shamsi, Tabraiz
South Africa
Tahir, Imran
Mohammad Umar, Khwaja
Pakistan
Tahir, Tayyab
Javed, Akif
Akram, Faisal
Rashid, Adil
England
Parnell, Wayne
Rizwan, Mohammad
Charles, Johnson
Saint Lucia
Khan, Usman
Cottrell, Sheldon
Trinidad and Tobago
Mir, Usama
Butt, Amad
Little, Joshua
Ireland
Ali, Anwar
Sarwar, Mohammad
David, Tim
Australia
Naveed, Izharulhaq
Afghanistan
Madushanka, Dilshan
Sri Lanka
Ahmed, Iftikhar
Nawaz, Mohammad
Hasnain, Mohammad
Khan, Yasir
Hope, Shai
Barbados
Ghulam, Kamran
Daniyal, Ahmad
Iqbal, Arshad
Hatzoglou, Peter
Masood, Saad
Hendricks, Reeza
Drakes, Dominic
Afridi, Shahid
Tanvir, Sohail
Malan, Dawid
Jordan, Chris
Topley, Reece
Ali, Moeen
Motie, Gudakesh
Guyana
Steven Peter Devereux Smith
Gurbaz, Rahmanullah
Wasim Jr, Mohammad
Mahmudullah, Mohammad
Bangladesh
Maqsood, Sohaib
Raees, Rumman
Campher, Curtis
Bracewell, Michael
New Zealand
Shaw, Lachlan
Turner, Ashton
Philippe, Josh
Muzarabani, Blessing
Zimbabwe
Potgieter, Delano
Stone, Olly
Siddle, Peter
Russell, Andre
Jamaica
McCoy, Obed
Saint Vincent and the Grenadines
Willey, David
Lyth, Adam
Whiteley, Ross
Madsen, Wayne
Lynn, Chris
Bopara, Ravi
Ali, Mohammad
Nazir, Rohail
Sinha, Dahani
Farhan, Sahibzada
Azam, Hammad
Moody, Tom
Shafiq, Asad
Hussain, Rizwan
Shafiq, Ali
Ibrahim, Aftab
Zafar, Muhammad
Gul, Muhammad Shahzad
Altaf, Hamayun
Bhatti, Bilawal
Khan, Imran
Ashraf, Zeeshan
Muhammed, Shahzad
Imran, Mohammad
Irfan, Mohammad
Habib Khan, Atizaz
Shahnawaz, Dahani
Shah, Ubaid
Mirza, Mohammad Salman
Sultan, Jahanzaib
Amir Barki, Muhammad
Qamar, Momin
Ismail, Mohammad
Aziz, Shahid
Pullar, G
Taylor, Brendan
Azmat, Aamer
Gul, Shehzad