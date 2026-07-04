Rangpur Riders Cricket Team Players

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Rangpur Riders

Vince, James

England

Shamsi, Tabraiz

South Africa

Tahir, Imran

South Africa

Malik, Shoaib

Pakistan

Javed, Akif

Pakistan

Akhlaq, Muhammad

Pakistan

Shah, Khushdil

Pakistan

David, Tim

Australia

Ihsanullah

Pakistan

Pretorius, Dwaine

South Africa

Ahmed, Iftikhar

Pakistan

Murid, Naveen-ul-Haq

Afghanistan

Billings, Sam

England

Raza, Sikandar

Zimbabwe

Rauf, Haris

Pakistan

Kohler-Cadmore, Tom

England

Omarzai, Azmatullah

Afghanistan

Muqeem, Sufiyan

Pakistan

Rippon, Michael

Netherlands

Hendricks, Reeza

South Africa

Delport, Cameron

South Africa

van der Dussen, Rassie

South Africa

Williams, Sean

Zimbabwe

Nissanka, Pathum

Sri Lanka

O Brien, Kevin

Ireland

Watson, Shane

Australia

Hasan, Nurul

Bangladesh

Das, Liton

Bangladesh

Hossain, Afif

Bangladesh

Rahman Raja, Rejaur

Bangladesh

Malan, Dawid

England

Zadran, Ibrahim

Afghanistan

Gurbaz, Rahmanullah

Afghanistan

Atal, Sedeq

Afghanistan

Farooqi, Fazalhaq

Afghanistan

Ashraf, Faheem

Pakistan

Mahmudullah, Mohammad

Bangladesh

Ali, Yasir

Bangladesh

Campher, Curtis

Ireland

Netravalkar, Saurabh

India

Islam, Kamrul

Bangladesh

Saifuddin, Mohammad

Bangladesh

Sarkar, Soumya

Bangladesh

Ankon, Mahidul Islam

Bangladesh

Ahmed, Khaled

Bangladesh

Sukkur, Irfan

Bangladesh

Hossain, Al-Amin

Bangladesh

Hasan, Mehedi

Bangladesh

Islam, Shadman

Bangladesh

Mayers, Kyle

Barbados

Vandersay, Jeffrey

Sri Lanka

Hassan, Saif

Bangladesh

Chowdhury, Mirttunjoy

Bangladesh

Halim, Abdul

Bangladesh

Haque, Robiul

Bangladesh

Khan, Tawfique

Bangladesh

Al-Amin, A

Zaman, MD Ashiqur

Bangladesh

Johsy, Mehrab Hossain

Hasan, Nayeem

Bangladesh

Hasan, Mahedi

Bangladesh

King, Brandon

Jamaica

Islam, Aliss Al

Bangladesh

Rana, Nahid

Bangladesh

Abell, Tom

England

Islam, Jahurul

Bangladesh

Narine, Sunil

Trinidad and Tobago

Russell, Andre

Jamaica

Moores, Tom

England

Madsen, Wayne

South Africa

Chappell, Zak

England

Gay, Emilio

England

Gregory, Lewis

England

Ghazanfar, Allah Mohammad

Afghanistan

Sammy, Daren

Saint Lucia

Singh, Harmeet

India

Forde, Matthew

Barbados

Moody, Tom

Australia

Hyatt, Danza

Nafay, Khawaja Muhammad

Pakistan

Singh Baddhan, Harmeet

USA

Hridoy, Towhid

Bangladesh

Mohammad, Yasir Saeed

United states

Singh, Harmeet

Ashiquzzaman, .

Bangladesh

Ahmed, Iftikhar

Pakistan

Tamin, Azizul Hakim

Bangladesh

Hossain Ifti, Iftakhar

Bangladesh

Hasan Sohag, Mehedi

Bangladesh

Shahzad, Mohammad

Afghanistan