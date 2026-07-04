Follow us
Vince, James
England
Shamsi, Tabraiz
South Africa
Tahir, Imran
Malik, Shoaib
Pakistan
Javed, Akif
Akhlaq, Muhammad
Shah, Khushdil
David, Tim
Australia
Ihsanullah
Pretorius, Dwaine
Ahmed, Iftikhar
Murid, Naveen-ul-Haq
Afghanistan
Billings, Sam
Raza, Sikandar
Zimbabwe
Rauf, Haris
Kohler-Cadmore, Tom
Omarzai, Azmatullah
Muqeem, Sufiyan
Rippon, Michael
Netherlands
Hendricks, Reeza
Delport, Cameron
van der Dussen, Rassie
Williams, Sean
Nissanka, Pathum
Sri Lanka
O Brien, Kevin
Ireland
Watson, Shane
Hasan, Nurul
Bangladesh
Das, Liton
Hossain, Afif
Rahman Raja, Rejaur
Malan, Dawid
Zadran, Ibrahim
Gurbaz, Rahmanullah
Atal, Sedeq
Farooqi, Fazalhaq
Ashraf, Faheem
Mahmudullah, Mohammad
Ali, Yasir
Campher, Curtis
Netravalkar, Saurabh
India
Islam, Kamrul
Saifuddin, Mohammad
Sarkar, Soumya
Ankon, Mahidul Islam
Ahmed, Khaled
Sukkur, Irfan
Hossain, Al-Amin
Hasan, Mehedi
Islam, Shadman
Mayers, Kyle
Barbados
Vandersay, Jeffrey
Hassan, Saif
Chowdhury, Mirttunjoy
Halim, Abdul
Haque, Robiul
Khan, Tawfique
Al-Amin, A
Zaman, MD Ashiqur
Johsy, Mehrab Hossain
Hasan, Nayeem
Hasan, Mahedi
King, Brandon
Jamaica
Islam, Aliss Al
Rana, Nahid
Abell, Tom
Islam, Jahurul
Narine, Sunil
Trinidad and Tobago
Russell, Andre
Moores, Tom
Madsen, Wayne
Chappell, Zak
Gay, Emilio
Gregory, Lewis
Ghazanfar, Allah Mohammad
Sammy, Daren
Saint Lucia
Singh, Harmeet
Forde, Matthew
Moody, Tom
Hyatt, Danza
Nafay, Khawaja Muhammad
Singh Baddhan, Harmeet
USA
Hridoy, Towhid
Mohammad, Yasir Saeed
United states
Ashiquzzaman, .
Tamin, Azizul Hakim
Hossain Ifti, Iftakhar
Hasan Sohag, Mehedi
Shahzad, Mohammad