Sylhet Strikers Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Sylhet Strikers

Linde, George

South Africa

Wasim, Imad

Pakistan

Cottrell, Sheldon

Trinidad and Tobago

Nawaz, Mohammad

Pakistan

Murid, Naveen-ul-Haq

Afghanistan

Billings, Sam

England

Irshad, Salman

Pakistan

Rutherford, Sherfane

Guyana

Omarzai, Azmatullah

Afghanistan

Ayub, Saim

Pakistan

Thomas, Devon

Cornwall, Rahkeem

Antigua and Barbuda

Ngarava, Richard

Zimbabwe

Arachchige Dushan Ishara, Munasinghe

Sri Lanka

Perera, Thisara

Sri Lanka

Udana, Isuru

Sri Lanka

Tanvir, Sohail

Pakistan

Simmons, Lendl

Trinidad and Tobago

Hasan, Mehedy

Bangladesh

Hossain, Afif

Bangladesh

Woakes, Chris

England

Topley, Reece

England

Ali, Moeen

England

Levi, Richard

South Africa

Hossain, Ebadot

Bangladesh

Stirling, Paul

Ireland

Hasan, Zakir

Bangladesh

Tector, Harry

Ireland

Jones, Aaron

Barbados

Islam, Nahidul

Bangladesh

Sakib, Tanzim Hasan

Bangladesh

Swadhin, Aks

Haque, Ariful

Bangladesh

Ahmed, Khaled

Bangladesh

Hossain Emon, Parvez

Bangladesh

Mia, Rubel

Bangladesh

Islam, Ariful

Bangladesh

Ali, Muktar

Bangladesh

Gazi, Sohag

Bangladesh

Mortaza, Mashrafe

Bangladesh

Royen, Jawad Mohammad

Chowdhury, Nadif

Bangladesh

Ferdous, Rahatul

Bangladesh

Ackermann, Colin

Netherlands

Rahman, Taibur

Bangladesh

Hossain Milon, Nazmul

Bangladesh

Hayet, Shafiul

Bangladesh

Khan, Tawfique

Bangladesh

Haque, Mominul

Bangladesh

Hossain, Salman

Bangladesh

Mithun, Mohammad

Bangladesh

Hossain, Delwar

Bangladesh

Rahman, Shamsur

Bangladesh

Mendis, Kamindu

Sri Lanka

Chandimal, Dinesh

Sri Lanka

Mathews, Angelo

Sri Lanka

Rahman, Mizanur

Bangladesh

Nihaduzzaman, Mohammad

Bangladesh

Haque, Sajjadul

Bangladesh

Munsey, George

Scotland

Hossain, Monir

Bangladesh

Ingram, Colin

South Africa

Howell, Benny

England

Moores, Tom

England

Scrimshaw, George

England

Bopara, Ravi

England

Brookes, Ethan

England

Sultan, Tipu

Bangladesh

Alleyne, Kadeem

Barbados

Williams, Kesrick

Saint Vincent and the Grenadines

Zazai, Hazratullah

Afghanistan

Lewis, Kennar

Grenada

Azam, Hammad

Pakistan

Perera, Angelo

Sri Lanka

Jayasuriya, Shehan

Sri Lanka

Shinwari, Usman

Pakistan

Deyal, Mark

Trinidad and Tobago

Mudassar, Ghulam

Pakistan

Hossain, Al-Amin

Bangladesh

Jaggesar, Jon-Russ

Trinidad and Tobago

Shinwari, Samiullah

Afghanistan

Mendis, Jeevan

Sri lanka

Ahmed, Shiraz

Rowen, Jawad

Islam, Shahidul

Bangladesh

Bhatti, Ahsan

Pakistan

Abrar, Zawad

Bangladesh

Ghafari, Shafiqullah

Afghanistan

Islam, Robiul

Bangladesh

Hasan Sohag, Mehedi

Bangladesh