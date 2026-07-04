Follow us
Linde, George
South Africa
Wasim, Imad
Pakistan
Cottrell, Sheldon
Trinidad and Tobago
Nawaz, Mohammad
Murid, Naveen-ul-Haq
Afghanistan
Billings, Sam
England
Irshad, Salman
Rutherford, Sherfane
Guyana
Omarzai, Azmatullah
Ayub, Saim
Thomas, Devon
Cornwall, Rahkeem
Antigua and Barbuda
Ngarava, Richard
Zimbabwe
Arachchige Dushan Ishara, Munasinghe
Sri Lanka
Perera, Thisara
Udana, Isuru
Tanvir, Sohail
Simmons, Lendl
Hasan, Mehedy
Bangladesh
Hossain, Afif
Woakes, Chris
Topley, Reece
Ali, Moeen
Levi, Richard
Hossain, Ebadot
Stirling, Paul
Ireland
Hasan, Zakir
Tector, Harry
Jones, Aaron
Barbados
Islam, Nahidul
Sakib, Tanzim Hasan
Swadhin, Aks
Haque, Ariful
Ahmed, Khaled
Hossain Emon, Parvez
Mia, Rubel
Islam, Ariful
Ali, Muktar
Gazi, Sohag
Mortaza, Mashrafe
Royen, Jawad Mohammad
Chowdhury, Nadif
Ferdous, Rahatul
Ackermann, Colin
Netherlands
Rahman, Taibur
Hossain Milon, Nazmul
Hayet, Shafiul
Khan, Tawfique
Haque, Mominul
Hossain, Salman
Mithun, Mohammad
Hossain, Delwar
Rahman, Shamsur
Mendis, Kamindu
Chandimal, Dinesh
Mathews, Angelo
Rahman, Mizanur
Nihaduzzaman, Mohammad
Haque, Sajjadul
Munsey, George
Scotland
Hossain, Monir
Ingram, Colin
Howell, Benny
Moores, Tom
Scrimshaw, George
Bopara, Ravi
Brookes, Ethan
Sultan, Tipu
Alleyne, Kadeem
Williams, Kesrick
Saint Vincent and the Grenadines
Zazai, Hazratullah
Lewis, Kennar
Grenada
Azam, Hammad
Perera, Angelo
Jayasuriya, Shehan
Shinwari, Usman
Deyal, Mark
Mudassar, Ghulam
Hossain, Al-Amin
Jaggesar, Jon-Russ
Shinwari, Samiullah
Mendis, Jeevan
Sri lanka
Ahmed, Shiraz
Rowen, Jawad
Islam, Shahidul
Bhatti, Ahsan
Abrar, Zawad
Ghafari, Shafiqullah
Islam, Robiul
Hasan Sohag, Mehedi