T20 Uttar Pradesh League Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

T20 Uttar Pradesh League

Kartikeya, Kumar

India

Kumar, Saurabh

India

Mavi, Shivam

India

Dayal, Yash

India

Rana, Nitish

India

Singh, Rinku

India

Khan, Mohsin

India

Sharma, Karan

India

Kumar, Bhuvneshwar

India

Tyagi, Kartik

India

Jurel, Dhruv Chand

India

Garg, Priyam K

India

Kaushik, Madhav

India

Nath, Akshdeep

India

Rajpoot, Ankit

India

Panwar, Vineet

India

Saini, Shanu

India

Dubey, Saurabh Sureshnath

India

Khan, Aquib

India

Rizvi, Sameer

India

Dhankar, Jasmer

Pandey, Vishal

Kumar, Ajay

Rajput, Rishabh

India

Singh, Adarsh

India

Yadav, Ansh

Chauhan, Ankur

Yadav, Kartikeya

Sharma, Kushagra

Saini, Pranjal

Chaudhary, Prashant

Rajpal, Rahul

Saraswat, Shivam

Khanna, Shubh

India

Vivek

Tomar, Sandeep Kumar

Singh, Samarth

India

Shaukat, Almas

India

Sharma, Aditya

Parashar, Chaitanya

Veer, Prashant

India

Chauhan, Satyam Surendra

Malhotra, Shiven Chander Shekhar

Tiwari, Naman

India

Mohan, Osho

Solanki, Manish

Dwivedi, Rohit

Bharadwaj, Arjun

Pratap, Nilotpalendu

Tyagi, Kunal

India

Pawadia, Tarun

Kishan, j

Kashyap, Manu

Raj, Rahul

Shantanu

Saubhagya

Verma, Aman

Goswami, Abhishek

India

Chaudhary, Ankit

India

Kumar, Vivek

India

Choudhary, Sameer

Bansal, Rishabh

Kumar, Sunil

Sharma, Shivam

Yadav, Siddharth Sarvan

Singh, Yashovardhan

Kumar, Vijay

India

Rehman, Abdul Zahid

Sethi, Harshit

Rathi, Ankit

Pandey, Anshuman

Chaturvedi, Divyansh

Chaudhary, Karan

Gupta, Puneet

Rai, Rishav

Singh, Dhruv Pratap

India

Singh, Hardeep

Bahrain

Tiwari, Abhishek

India

Ansari, Zeeshan

India

Tyagi, Harsh

India

Kumar, Mukesh

Singh, Kritagya Kumar

India

Yadav, Aaradhya

India

Jaiswal, Kartikeya Vivek

India

Amaan, Mohammad

Yadav, Pradeep Sukhpal

Singh, Shaurya

Suryavanshi, Aanjaneya Dhirendra

Nigam, Vipraj

India

Singh, Sawan Kumar

Raj, Shubhang

Ali, Shoaib

Chaudhary, Puneet

Singh, Vikas

Dubey, Vineet

Prakash, Satya

Sonkar, Sudhanshu

Nadeem

India

Gaur, Vishal

Chaudhary, Vikrant

Singh, Ajay

India

Singh, Shiva

India

Yadav, Abhishek

India

Yadav, Bobby

India

Yadav, Prince

India

Maurya, Munindra Hiralal

Bisen, Sachin Singh

Rai, Atal Bihari Vipin

India

Malik, Ankur Rajeshkumar

Baliyan, Aranav

Khan, Kamil

Pandey, Priyanshu

India

Dubey, Akshay

Upadhyay, Kirtivardhan

Bansal, Shivam

Singh, Parv

Sharim, Mohammad

Yadav, Deepanshu

Chaudhary, Siddharth

Singhwal, Rajat

Yadav, Ram

India

Kumar, Kuldeep

India

Tyagi, Purnank

India

Joshi, Divyansh

India

Doyla, Yogendra

India

Yadav, Kunal

Baisoya, Nirdesh

Alam, Jamshed

Twari, Abhinav

Seth, Aniket

Rajput, Divyansh

India

Sain, Akshay

Jain, Parth

Chikara, Swastik

India

Rajpal, Rohit

Chaturvedi, Rajeev

Siddiqui, Shoaib

Chaudhary, Vaibhav

India

Ahmed, Uvaish

Sharma, Rituraj

India

Dwiwedi, Ansh

Garg, Yash

Rao, Nikhil Pratap

Tripathi, Brijendra

Zafar, Ali

Shahbaz, Mirza

Awasthi, Shashank

Tiwari, Suvrat Prasad

Mishra, Siddharth

Vats, Vasu

India

Jain, Sparsh

Chaudhary, Vishal

Singh, Satnam

Mishra, Suraj

Idrish, Mohammad Javed

Malik, Ankur Sohanveer

India

Singh, Adarsh

India

Tiwari, Naman

India

Amaan, Mohammad

Yadav, Pradeep

Singh, Shaurya

Raj, Shubhang

Singh, Sawan

Pandey, Abhishek

India

Yadav, Ansh

India

Singh, Ajay

India

Dubey, Akshay

Khan, Kamil

Pandey, Priyanshu

Bishem, Sachin Singh

Yadav, Yuvraj

Raghuvanshi, Shantanu

Alam, Mirza Danish

Malhotra, Shiven

Javed, Muhammad

Prashar, Chaitanya

Shuaib, Mohd

Yadav, Vijay

India

Rehman, Abdul

Kumar, Sunil

Kumar, Vijay

Singh, Yashovardhan