T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B

Masud, Bilal

Estonia

Maroofkhail, Javed

Norway

Sahak, Wahidullah

Norway

Saber, Zakhil

Belgium

Niaz, Burhan

Belgium

Shah, Hamid

Denmark

Shaheen, Musa

Denmark

Munir, Saud

Denmark

Karimi, Eshan

Denmark

Mahmood, Abdullah

Denmark

Tribe, Zak Mark

Jersey

Gouge, Patrick Bartholomew

Jersey

Tribe, Asa Mark

Jersey

Perchard, Charles

Jersey

Pai, Balaji Avinash

Gibraltar

Stagno, Kayron

Gibraltar

Nestor, Kenroy

Gibraltar

Fitzgerald, James Andrew

Gibraltar

Bruce, Louis Michael

Gibraltar

Latin, Iain Douglas Michael

Gibraltar

Horrocks, Jack

England

Ahmadi, Khalid

Belgium

Panwar, Aditya

Paul, Aditya Savio

Estonia

Ali, Zeeshan

Estonia

Maheshwari, Aman

Croatia

Thakur, Jai

Croatia

Baluch, Naser

Sweden

Greenwood, Nicholas Anthony

Jersey

Dunbar, Leslie Adrian

Serbia

Stanikzai, Malyar

Switzerland

Blampied, Dominic

Jersey

Jenner, Jonty

Jersey

Dunford, Jake

Jersey

Ward, Benjamin

Jersey

Sumerauer, Julius

Jersey

Carlyon, Harrison

Jersey

Birrell, Daniel

Jersey

Lawrenson, Josh

Jersey

Raikes, Philip

England

Mirpuri, Kabir

Gibraltar

Bodha, Samarth

Gibraltar

Ahmad, Hassan

Italy

Nazir, Faheem

Switzerland

Ahmadi, Noorkhan

Switzerland

Ali Malik, Lucky

Denmark

Ahmad, Saif

Denmark

Thanikaithasan, Shangeev

Denmark

Anand, Surya

Denmark

Saleem, Ali Sufyan

Norway

Abeyrathna, Kuruge Darshana

Norway

Hussain, Junaid Mehmood

Norway

Sahak, Muhammad Sher

Norway

Mushtaque, Qamar

Norway

Iqbal, Raza

Norway

Ravi, Vinay

Norway

Ali, Tafseer

Norway

Ali, Choudry

Sweden

Zuwak, Imal

Eswatini

Rahmani, Samiullah

Sweden

Zahid, Zabi

Sweden

Taqawi, Zaker

Sweden

Shukla, Prashant

Sweden

Mundra, Ajay

Sweden

Mehmood, Hamid

Sweden

Pavlovic, Mark

Serbia

Gajic, Alister

Serbia

Dizija, Alexander

Serbia

Zimonjic, Vukasin

Serbia

Zimonjic, Nemanja

Serbia

Burton, Wintley

Serbia

Tosic, Slobodan

Serbia

Dugic, Bogdan

Sarenac, Matija

Serbia

Singh, Harmanjot

Germany

Mubashir, Faisal

Germany

Ganesan, Venkatraman

Germany

Ashraf, Muslim Yar

Germany

Gangareddy, Sachin Mandy

Germany

Ahmadi, Ghulam

Germany

Gooch, Steffan

Estonia

Vinod, Arjun

Switzerland

Vinod, Ashwin

Switzerland

Mahmood, Osama

Switzerland

Fletcher, Kenardo

Switzerland

Kumar, Nalinambika

Switzerland

Nayyer, Ali

Switzerland

Rana, Abdullah

Switzerland

Brennan, Charlie

Jersey

Britton, Toby

Jersey

Bharaj, Taranjit

Denmark

Haque, Muhammad Idrees ul

Switzerland

Sinh, Jai

Switzerland

Wardak, Ahmed

Germany

Nasseri, Fayaz Khan

Germany

Khan, Adil

Germany

Ahmed, Khizer

Norway

Ghauri, Walid

Norway

Rahimi, Mohammad Ibrahim

Norway

Saeed, Mufassar

Norway

Vaseekaran, Aritharan

Germany

Liaqat, Sajid

Germany

Raza, Ali

Belgium

Razaaq, Adnan

Belgium

Ali, Raja Waqas

Belgium

Butt, Shaheryar

Pakistan

Sajad, Ahmadzai Mohammad

Belgium

Vujnovich, John

Croatia

Grzinic, Jeffrey

Croatia

Govorko, Anthony

Croatia

Grzinic, Michael

Croatia

Turkich, Christopher

Croatia

Jerkovic, Boro

Croatia

Turkich, Daniel

Croatia

Marsic, Daniel

Croatia

Potthoff, Luke

Croatia

Roberts, Phillip

Croatia

Arshad, Shahid

Slovenia

Muhammad, Taher

Slovenia

Pallekonda, Dileep Kumar

Slovenia

Koppolu, Sudhakar

Slovenia

Sharma, Tarun

Slovenia

Khan, Mazhar

Slovenia

Khan, Waqar

Slovenia

Singh, Ramanjot

Slovenia

Mamadkhel, Rasheed Ali

Slovenia

Ali, Izaz

Pakistan

Siddiqui, Muhammad

Slovenia

Mullah, Junaed

Slovenia

Waqar Ali, Saeed

Slovenia

Shinwari, Merwais

Slovenia

Ahmad, Khalid

Sweden

Zadran, Zabiullah

Sweden

Mallidi, Sandeep

Sweden

Khan, Sudais

Sweden

Ahmed, Saeed

Sweden

Stanigze, Jawid

Sweden

Tilley, Oliver

Croatia

Vukusic, Zach

Croatia

Ivetic, Simo

Serbia

Pecic, Braithyn

Serbia

Nedeljkovic, Peter Giles

Serbia

Woods, Luka

Serbia

Reenen, Edward Van

Serbia

Sheikh, Sunny

Belgium

Bhatti, Fahim

Belgium

Muneeb, Muhammad

Belgium

Mohammad, Aziz

Belgium

Dewald, Dumon

Belgium

Malangzai, Mansoor

Belgium

Ahmad, Bashir

Switzerland

Ahmad, Mussaddiq

Germany

Zadran, Zahid

Germany

Kohler Cadmore, Ben

Germany

Raikes, Michael

Gibraltar

Ferrary, Kieron

Gibraltar

Gouws, Marc

Gibraltar

Pyle, Chris

Gibraltar

Shinwari, Ahmadullah

Norway

Singh, Mandeep

Norway

Khan, Yes

Norway

Kumar, Aneesh

Switzerland

Ahmed, Musadiq

Germany

Parmar, Anil

Norway

Sudais, Abdur

Sweden

Siddiqui, Shoaib

Slovenia

Vislapuu, Kalle

Estonia

Khan, Habib

Estonia

Amjad, Arslan

Estonia

Chauhan, Sahil

Estonia

Sekaran, Rudesh

Estonia

Aslam, Mustakim

Denmark

Sonne-Rudd, Nicholas

Denmark

Heath, Sebastian

Denmark

Shinde, Sachin Ganpat

India

Kostic, Matthew

Lazic, Aleksa

Janicijevic, Milan

Serbia

Roshan, Mohamed

Hillman, Alexander

England

Hillman, Anthony

England

Walker, Matt

Sorensen, Simon

Denmark

Shuvo, Ashraful

Pattenden, Henri

Aggarwal, Rohan

Aggarwal, Harri