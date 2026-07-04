Follow us
Masud, Bilal
Estonia
Maroofkhail, Javed
Norway
Sahak, Wahidullah
Saber, Zakhil
Belgium
Niaz, Burhan
Shah, Hamid
Denmark
Shaheen, Musa
Munir, Saud
Karimi, Eshan
Mahmood, Abdullah
Tribe, Zak Mark
Jersey
Gouge, Patrick Bartholomew
Tribe, Asa Mark
Perchard, Charles
Pai, Balaji Avinash
Gibraltar
Stagno, Kayron
Nestor, Kenroy
Fitzgerald, James Andrew
Bruce, Louis Michael
Latin, Iain Douglas Michael
Horrocks, Jack
England
Ahmadi, Khalid
Panwar, Aditya
Paul, Aditya Savio
Ali, Zeeshan
Maheshwari, Aman
Croatia
Thakur, Jai
Baluch, Naser
Sweden
Greenwood, Nicholas Anthony
Dunbar, Leslie Adrian
Serbia
Stanikzai, Malyar
Switzerland
Blampied, Dominic
Jenner, Jonty
Dunford, Jake
Ward, Benjamin
Sumerauer, Julius
Carlyon, Harrison
Birrell, Daniel
Lawrenson, Josh
Raikes, Philip
Mirpuri, Kabir
Bodha, Samarth
Ahmad, Hassan
Italy
Nazir, Faheem
Ahmadi, Noorkhan
Ali Malik, Lucky
Ahmad, Saif
Thanikaithasan, Shangeev
Anand, Surya
Saleem, Ali Sufyan
Abeyrathna, Kuruge Darshana
Hussain, Junaid Mehmood
Sahak, Muhammad Sher
Mushtaque, Qamar
Iqbal, Raza
Ravi, Vinay
Ali, Tafseer
Ali, Choudry
Zuwak, Imal
Eswatini
Rahmani, Samiullah
Zahid, Zabi
Taqawi, Zaker
Shukla, Prashant
Mundra, Ajay
Mehmood, Hamid
Pavlovic, Mark
Gajic, Alister
Dizija, Alexander
Zimonjic, Vukasin
Zimonjic, Nemanja
Burton, Wintley
Tosic, Slobodan
Dugic, Bogdan
Sarenac, Matija
Singh, Harmanjot
Germany
Mubashir, Faisal
Ganesan, Venkatraman
Ashraf, Muslim Yar
Gangareddy, Sachin Mandy
Ahmadi, Ghulam
Gooch, Steffan
Vinod, Arjun
Vinod, Ashwin
Mahmood, Osama
Fletcher, Kenardo
Kumar, Nalinambika
Nayyer, Ali
Rana, Abdullah
Brennan, Charlie
Britton, Toby
Bharaj, Taranjit
Haque, Muhammad Idrees ul
Sinh, Jai
Wardak, Ahmed
Nasseri, Fayaz Khan
Khan, Adil
Ahmed, Khizer
Ghauri, Walid
Rahimi, Mohammad Ibrahim
Saeed, Mufassar
Vaseekaran, Aritharan
Liaqat, Sajid
Raza, Ali
Razaaq, Adnan
Ali, Raja Waqas
Butt, Shaheryar
Pakistan
Sajad, Ahmadzai Mohammad
Vujnovich, John
Grzinic, Jeffrey
Govorko, Anthony
Grzinic, Michael
Turkich, Christopher
Jerkovic, Boro
Turkich, Daniel
Marsic, Daniel
Potthoff, Luke
Roberts, Phillip
Arshad, Shahid
Slovenia
Muhammad, Taher
Pallekonda, Dileep Kumar
Koppolu, Sudhakar
Sharma, Tarun
Khan, Mazhar
Khan, Waqar
Singh, Ramanjot
Mamadkhel, Rasheed Ali
Ali, Izaz
Siddiqui, Muhammad
Mullah, Junaed
Waqar Ali, Saeed
Shinwari, Merwais
Ahmad, Khalid
Zadran, Zabiullah
Mallidi, Sandeep
Khan, Sudais
Ahmed, Saeed
Stanigze, Jawid
Tilley, Oliver
Vukusic, Zach
Ivetic, Simo
Pecic, Braithyn
Nedeljkovic, Peter Giles
Woods, Luka
Reenen, Edward Van
Sheikh, Sunny
Bhatti, Fahim
Muneeb, Muhammad
Mohammad, Aziz
Dewald, Dumon
Malangzai, Mansoor
Ahmad, Bashir
Ahmad, Mussaddiq
Zadran, Zahid
Kohler Cadmore, Ben
Raikes, Michael
Ferrary, Kieron
Gouws, Marc
Pyle, Chris
Shinwari, Ahmadullah
Singh, Mandeep
Khan, Yes
Kumar, Aneesh
Ahmed, Musadiq
Parmar, Anil
Sudais, Abdur
Siddiqui, Shoaib
Vislapuu, Kalle
Khan, Habib
Amjad, Arslan
Chauhan, Sahil
Sekaran, Rudesh
Aslam, Mustakim
Sonne-Rudd, Nicholas
Heath, Sebastian
Shinde, Sachin Ganpat
India
Kostic, Matthew
Lazic, Aleksa
Janicijevic, Milan
Roshan, Mohamed
Hillman, Alexander
Hillman, Anthony
Walker, Matt
Sorensen, Simon
Shuvo, Ashraful
Pattenden, Henri
Aggarwal, Rohan
Aggarwal, Harri