Squads Sussex vs Leicestershire First class County Championship 08.05.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Hughes Daniel
batsman
Patel Rishi
batsman
Clark Tom
batsman
Weatherald Jake
batsman
Ibrahim Danial
batsman
Holland Ian
all rounder
Leaning Jack
batsman
Budinger SG
batsman
Coles James Matthew
all rounder
Tattersall Jonathan
wicket keeper
Simpson John
wicket keeper
Eskinazi Stevie
batsman
Tear Charlie
wicket keeper
Cox Ben
wicket keeper
Hudson-Prentice Fynn
all rounder
Green Ben
all rounder
Carson Jack
bowler
Helm Tom
bowler
Robinson Oliver
bowler
Scriven Tom
all rounder
Crocombe Henry T
bowler
Patel Ajaz
bowler
Bench