Squads Sussex vs Leicestershire First class County Championship 08.05.2026

First class

SUS
SUS

(0 ov.) 3/0

LEI
LEI

328

Playing

SUS
SUS
LEI
LEI
First TeamSecond Team
Clark Tom

batsman

Holland Ian

all rounder

Tattersall Jonathan

wicket keeper

Simpson John

wicket keeper

Tear Charlie

wicket keeper

Cox Ben

wicket keeper

Green Ben

all rounder

Helm Tom

bowler

Scriven Tom

all rounder

Bench

SUS
SUS
LEI
LEI
First TeamSecond Team
Alsop Tom

wicket keeper

Ahmed Rehan

all rounder

Davey Josh

all rounder

Green Alex M

no information yet

Hill Lewis

wicket keeper

Hull Josh

bowler

Carter Oliver

wicket keeper

Mike Ben

all rounder

Singh Yadvinder

no information yet

Foreman Bertie

all rounder

Wood Sam

no information yet

Haines Tom

batsman

Henry Troy

no information yet

Khan Shadab

all rounder

Lamb Danny

all rounder

Lawrence Louie

no information yet

Moore Ollie

no information yet

Oosthuizen Nantes

no information yet

Price Tom

batsman

Rawlins Delray

all rounder

Rogers Henry P

all rounder

Shipley Henry

all rounder

Trainer Ramsay

no information yet