Squads Northern Brave vs Auckland Aces List a Ford Trophy 30.10.2026

List a

Hamilton

NOR
NOR
AUC
AUC

Playing

NOR
NOR
AUC
AUC
First TeamSecond Team
Allen Finn

wicket keeper

Anderson Corey

all rounder

Bocock Peter

wicket keeper

Carter Joe

batsman

Bopara Ravi

all rounder

Briggs Cole Jeffery

wicket keeper

Cooper HR

batsman

Cachopa Craig

wicket keeper

Hampton Brett

all rounder

Fletcher Cam

wicket keeper

Fuller James

all rounder

Kuggeleijn Scott

all rounder

Harjot Harjot

all rounder

Harrison Ryan

all rounder

O Brien Kevin

all rounder

Hodge Brad

batsman

Pomare Ben

wicket keeper

Johal Harjot

no information yet

Raval Jeet

batsman

Mahmood Azhar

all rounder

Santner Mitchell

all rounder

Majithia R

batsman

Seifert Tim

wicket keeper

Sodhi Ish

bowler

Mustard Phil

wicket keeper

Walker FL

bowler

Nash Chris

batsman

Neesham James

all rounder

Watling BJ

wicket keeper

O Dowd Max

batsman

Phillips Glenn

all rounder

Bench

NOR
NOR
AUC
AUC

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet