Squads Northern Brave vs Auckland Aces List a Ford Trophy 30.10.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Abbott Kyle
bowler
Allen Finn
wicket keeper
Baker James
bowler
Anderson Corey
all rounder
Birt Travis
batsman
Ashok Adithya
bowler
Bocock Peter
wicket keeper
Barry Michael J
batsman
Boult Trent
bowler
Bassett-Graham Jonny
batsman
Brownlie Dean
batsman
Beghin Graeme
batsman
Carter Joe
batsman
Bell-Drummond Daniel
batsman
Clarke Katene
batsman
Bopara Ravi
all rounder
Clarke Kristian
batsman
Briggs Cole Jeffery
wicket keeper
Cooper HR
batsman
Brown Jamie
bowler
De Grandhomme Colin
all rounder
Cachopa Craig
wicket keeper
Devcich Anton
batsman
Chapman Mark
batsman
Drysdale Peter
batsman
de Silva Aravinda
all rounder
Fisher Matthew
bowler
Delport Louis Johannes
bowler
Flynn Daniel Raymond
batsman
Ferguson Lockie
bowler
Gibson Jacob Michael
bowler
Ferns Danru
bowler
Gibson Zak
bowler
Finch Aaron
batsman
Hampton Brett
all rounder
Fletcher Cam
wicket keeper
Johns Lauchie Ritchie
wicket keeper
Fuller James
all rounder
Johnston Scott Sangster
bowler
Gibson Matthew
bowler
Jordan Chris
bowler
Guptill-Bunce Michael Luke
wicket keeper
Kuggeleijn Scott
all rounder
Guptill Martin
batsman
Lellman Fergus
batsman
Harjot Harjot
all rounder
Nethula Tarun Sai
bowler
Harrison Ryan
all rounder
O Brien Kevin
all rounder
Hira Roneel Magan
bowler
Patel Sundeep
batsman
Hodge Brad
batsman
Pomare Ben
wicket keeper
Horne Benjamin James
wicket keeper
Popli Bharat
batsman
Johal Harjot
no information yet
Pringle Tim
bowler
Juan Grobbelaar Donovan
bowler
Randell Brett
bowler
Keene Simon
batsman
Raval Jeet
batsman
Lister Benjamin
bowler
Reardon Nathan
batsman
Mahmood Azhar
all rounder
Santner Mitchell
all rounder
Majithia R
batsman
McEwan Matthew Brook
all rounder
Seifert Tim
wicket keeper
McGregor Sumpter Flynn
all rounder
Sodhi Ish
bowler
McKenzie Jock
bowler
Southee Tim
bowler
Meaker Stuart
bowler
Swanson Christopher John
all rounder
Morgan Pringle Oliver
all rounder
Tremain Chris
bowler
Morrison Andrew Ross
wicket keeper
Verma Anurag
bowler
Munro Colin
batsman
Wagner Neil
bowler
Mustard Phil
wicket keeper
Walker FL
bowler
Nash Chris
batsman
Walker Joe
bowler
Neesham James
all rounder
Watling BJ
wicket keeper
Nidamanuru Anil Teja
batsman
Williamson Kane
batsman
O Dowd Max
batsman
Winter Nick
bowler
Phillips Glenn
all rounder
Match has not started yet