Squads Otago Volts vs Canterbury Kings List a Ford Trophy 03.11.2026

List a

Dunedin

OVO
OVO
CKI
CKI

Playing

OVO
OVO
CKI
CKI
First TeamSecond Team
Beaton Tom

batsman

Bowes Chad

batsman

Broom Neil

batsman

Chu Max

wicket keeper

Boyle Matt

batsman

Case JS

batsman

Cox Ben

wicket keeper

Duffy Ryan Mitchell

wicket keeper

Edekar A

batsman

Foxcroft Dean

all rounder

Fuller James

all rounder

Georgeson Luke

all rounder

Hunter Dylan

all rounder

Holder Jason

all rounder

Latham Tom

wicket keeper

Kindley Hunter

all rounder

Mariu Rhys

batsman

McConchie Cole

all rounder

Lee Brett

bowler

McCullum Brendon

wicket keeper

Mitchell Daryl

all rounder

Ma'ara Ave

wicket keeper

Paul Cam

no information yet

Sams Daniel

all rounder

Phillips Glenn

all rounder

Shipley Henry

all rounder

Sodhi Ish

bowler

Raine Ben

all rounder

Stokes Ben

all rounder

Rippon Michael

all rounder

Rodden Bradley

all rounder

Todd Jamal

all rounder

Bench

OVO
OVO
CKI
CKI

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet