Squads Otago Volts vs Canterbury Kings List a Ford Trophy 03.11.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Bacon Matthew Boyce
bowler
Astle Todd
bowler
Barnes Warren Dale
bowler
Benton Jeremy
bowler
Beaton Tom
batsman
Bowes Chad
batsman
Broom Neil
batsman
Chu Max
wicket keeper
Boyle Matt
batsman
Clout Tommy
bowler
Case JS
batsman
Cox Ben
wicket keeper
Chamberlain HJ
batsman
Craig Mark Donald
bowler
Coburn Blake Peter
bowler
Cumming Jacob Mark
all rounder
Davey Sean Benjamin
bowler
Duffy Jacob
bowler
Davidson Michael Scott John
batsman
Duffy Ryan Mitchell
wicket keeper
Edekar A
batsman
Earle Soper Blair
bowler
Ellis Andrew Malcolm
all rounder
Finnie Joshua Liam
all rounder
Foulkes Zak
batsman
Foxcroft Dean
all rounder
Garrett Trevor James
bowler
Fuller James
all rounder
Hay Matthew
batsman
Georgeson Luke
all rounder
Hay Mitchell James
batsman
Gibson Jacob Michael
bowler
Henry Matt
bowler
Hawkins Camden Thomas
batsman
Hunter Dylan
all rounder
Jamieson Kyle
bowler
Hicks Shawn
batsman
Johnston Timothy Glyn
bowler
Holder Jason
all rounder
Latham Jackson
bowler
Hunter Jack Sean
bowler
Latham Tom
wicket keeper
Laughlin Ben
bowler
Johnson Llewellyn Cullen
batsman
Lortan Tyler Michael
all rounder
Kelly Nicholas Frederick
batsman
MacRury Thomas John
all rounder
Kindley Hunter
all rounder
Mariu Rhys
batsman
Kitchen Anaru Kyle
all rounder
McClure Ken
batsman
Kwant Nick Michael
batsman
McConchie Cole
all rounder
Lee Brett
bowler
McCullum Brendon
wicket keeper
Lockrose Ben
bowler
Mitchell Daryl
all rounder
Ma'ara Ave
wicket keeper
Murdoch Stephen Joseph
batsman
McClenaghan Mitchell
bowler
Nicholls Henry
batsman
McKay Jarrod
bowler
Nuttall Edward James
bowler
McKenzie Angus
bowler
O'Rourke William
bowler
Muller Travis
bowler
Paul Cam
no information yet
Parkes Thorn Kiwa
batsman
Sams Daniel
all rounder
Phillips Dale
batsman
Sheat Fraser
bowler
Phillips Glenn
all rounder
Shipley Henry
all rounder
Rae Michael
bowler
Sodhi Ish
bowler
Raine Ben
all rounder
Stokes Ben
all rounder
Renwick Mitchell
batsman
ten Doeschate Ryan
all rounder
Rippon Michael
all rounder
van Woerkom Theo
bowler
Rodden Bradley
all rounder
Watson Shane
batsman
Rutherford Hamish
batsman
Williams Will
bowler
Smith Nathan
bowler
Tasman-Jones Joshua John
batsman
Todd Jamal
all rounder
Viljoen Christoffel
all rounder
Wheeler-Greenall Beckham
batsman
Wilson Brad
batsman
Match has not started yet