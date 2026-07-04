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Siddique, Junaid
United Arab Emirates
Yamin, Aamer
Pakistan
Parnell, Wayne
South Africa
Charles, Johnson
Saint Lucia
Khan, Usman
Boult, Trent
New Zealand
Pradeep, Nuwan
Sri Lanka
Jayasuriya, Prabath
Lakshan, Dhananjaya
Hasaranga, Wanindu
Smith, Odean
Jamaica
Hasnain, Mohammad
Bangalzai, Adul Wahid
Dawson, Liam
England
Billings, Sam
Neesham, Jimmy
Rutherford, Sherfane
Guyana
Omarzai, Azmatullah
Afghanistan
Melius, Kimani
Perera, Thisara
Udana, Isuru
Tharanga, Upul
Patel, Samit
Simmons, Lendl
Trinidad and Tobago
Pierre, Khary
Joseph, Shamar
India
Ahmed, Taskin
Bangladesh
Jordan, Chris
Topley, Reece
Ahmad, Fareed
Mahmood, Saqib
Atkinson, Gus
Butt, Haider Ali
Allen, Finn
Green, Chris
Australia
Muzarabani, Blessing
Zimbabwe
Bhatia, Rahul
Rahman, Ziaur
Dawoodzai, Faridoon
Shepherd, Romario
Fernando, Asitha
Chandimal, Dinesh
Cobb, Josh
Mithun, Abhimanyu
Emrit, Rayad
Watt, Mark
Scotland
Munsey, George
Chameera, Dushmantha
Abell, Tom
Shahzad, Rameez
Hetmyer, Shimron
Lyth, Adam
Wood, Chris
Hose, Adam
Bopara, Ravi
Alleyne, Kadeem
Barbados
Sammy, Daren
Gunaratne, Asela
Thomas, Oshane
Lewis, Kennar
Grenada
Akbari, Zubaid
Sami, Bilal
Shinwari, Usman
Chopra, Rahul
Vaghela, Vatsal
Carmichael, Jaden
Siddiqui, Junaid
Canada
Pittman, Kelvin
Smith, Dwayne
Viljoen, Hardus
Parris, Shaqkere
Ottley, Kjorn
Singh, Amitoze
Ahmed, Sultan
Irfan, Mohammad
Abbas, Kaunain
Shahnawaz, Dahani
Singh, Robin
Tahir, Hamdan
United arab emirates
Mehmood, Syed Faridoun
Islam, Shahidul
Bhutta, Shahid
Khan, Muhammad Uzair
Rai, Yayin Kiran
Kalyan, Sagar