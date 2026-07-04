Northern Warriors Cricket Team Players

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Northern Warriors

Siddique, Junaid

United Arab Emirates

Yamin, Aamer

Pakistan

Parnell, Wayne

South Africa

Charles, Johnson

Saint Lucia

Khan, Usman

Pakistan

Boult, Trent

New Zealand

Pradeep, Nuwan

Sri Lanka

Jayasuriya, Prabath

Sri Lanka

Lakshan, Dhananjaya

Sri Lanka

Hasaranga, Wanindu

Sri Lanka

Smith, Odean

Jamaica

Hasnain, Mohammad

Pakistan

Bangalzai, Adul Wahid

Pakistan

Dawson, Liam

England

Billings, Sam

England

Neesham, Jimmy

New Zealand

Rutherford, Sherfane

Guyana

Omarzai, Azmatullah

Afghanistan

Melius, Kimani

Saint Lucia

Perera, Thisara

Sri Lanka

Udana, Isuru

Sri Lanka

Tharanga, Upul

Sri Lanka

Patel, Samit

England

Simmons, Lendl

Trinidad and Tobago

Pierre, Khary

Trinidad and Tobago

Joseph, Shamar

India

Ahmed, Taskin

Bangladesh

Jordan, Chris

England

Topley, Reece

England

Ahmad, Fareed

Afghanistan

Mahmood, Saqib

England

Atkinson, Gus

England

Butt, Haider Ali

Allen, Finn

New Zealand

Green, Chris

Australia

Muzarabani, Blessing

Zimbabwe

Bhatia, Rahul

United Arab Emirates

Rahman, Ziaur

Bangladesh

Siddique, Junaid

Bangladesh

Dawoodzai, Faridoon

Afghanistan

Shepherd, Romario

Guyana

Fernando, Asitha

Sri Lanka

Chandimal, Dinesh

Sri Lanka

Cobb, Josh

England

Mithun, Abhimanyu

India

Emrit, Rayad

Trinidad and Tobago

Watt, Mark

Scotland

Munsey, George

Scotland

Chameera, Dushmantha

Sri Lanka

Abell, Tom

England

Shahzad, Rameez

United Arab Emirates

Hetmyer, Shimron

Guyana

Lyth, Adam

England

Wood, Chris

England

Hose, Adam

England

Bopara, Ravi

England

Alleyne, Kadeem

Barbados

Sammy, Daren

Saint Lucia

Gunaratne, Asela

Sri Lanka

Thomas, Oshane

Jamaica

Lewis, Kennar

Grenada

Akbari, Zubaid

Afghanistan

Sami, Bilal

Afghanistan

Shinwari, Usman

Pakistan

Chopra, Rahul

United Arab Emirates

Vaghela, Vatsal

Carmichael, Jaden

Siddiqui, Junaid

Canada

Pittman, Kelvin

Smith, Dwayne

Barbados

Viljoen, Hardus

South Africa

Parris, Shaqkere

Ottley, Kjorn

Trinidad and Tobago

Singh, Amitoze

India

Ahmed, Sultan

United Arab Emirates

Irfan, Mohammad

Pakistan

Abbas, Kaunain

India

Shahnawaz, Dahani

Pakistan

Singh, Robin

Tahir, Hamdan

United arab emirates

Mehmood, Syed Faridoun

Vaghela, Vatsal

Islam, Shahidul

Bangladesh

Bhutta, Shahid

Khan, Muhammad Uzair

Rai, Yayin Kiran

Kalyan, Sagar

United arab emirates