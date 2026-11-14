Squads Canterbury Kings vs Wellington Firebirds List a Ford Trophy 12.02.2027
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Astle Todd
bowler
Abbas Muhammad
all rounder
Benton Jeremy
bowler
Allen Finn
wicket keeper
Bowes Chad
batsman
Balaji Lakshmipathy
bowler
Bennett Hamish
bowler
Boyle Matt
batsman
Bhula Jakob
batsman
Case JS
batsman
Birt Travis
batsman
Chamberlain HJ
batsman
Blundell Tom
wicket keeper
Coburn Blake Peter
bowler
Borthwick Scott
all rounder
Davey Sean Benjamin
bowler
Bracewell Michael
all rounder
Davidson Michael Scott John
batsman
Colson Fraser John
batsman
Edekar A
batsman
Conway Devon
wicket keeper
Ellis Andrew Malcolm
all rounder
Dernbach Jade
bowler
Foulkes Zak
batsman
Fletcher Andrew
batsman
Garrett Trevor James
bowler
Fletcher Luke
bowler
Hay Matthew
batsman
Georgeson Luke
all rounder
Hay Mitchell James
batsman
Gibson James David
all rounder
Greenwood Nick
batsman
Henry Matt
bowler
Hancock David
batsman
Hunter Dylan
all rounder
Hartshorn James William
batsman
Jamieson Kyle
bowler
Hodge Brad
batsman
Johnston Timothy Glyn
bowler
Hose Adam
batsman
Kwant Nick Michael
batsman
Johns Lauchie Ritchie
wicket keeper
Latham Jackson
bowler
Johnson Brett Manning
bowler
Latham Tom
wicket keeper
Johnson Troy Manning
batsman
Laughlin Ben
bowler
Kelly Nicholas Frederick
batsman
Lortan Tyler Michael
all rounder
Kuggeleijn Scott
all rounder
MacRury Thomas John
all rounder
Leonard Adam John
bowler
Mariu Rhys
batsman
McComb Kieran
bowler
McClure Ken
batsman
McLachlan Callum
wicket keeper
McConchie Cole
all rounder
McPeake Iain Geoffrey
bowler
McCullum Brendon
wicket keeper
Milne Adam
bowler
McKenzie Angus
bowler
Muller Travis
bowler
Mitchell Daryl
all rounder
Neesham James
all rounder
Murdoch Stephen Joseph
batsman
Newton Ollie
bowler
Nicholls Henry
batsman
Nofal Malcolm John
all rounder
Nuttall Edward James
bowler
Patel Jeetan
bowler
O'Rourke William
bowler
Pollard Michael
batsman
Paul Cam
no information yet
Ravindra Rachin
all rounder
Rae Michael
bowler
Robinson Tim
batsman
Rippon Michael
all rounder
Sears Ben
bowler
Sams Daniel
all rounder
Severin Gareth
wicket keeper
Sheat Fraser
bowler
Smith Nathan
bowler
Shipley Henry
all rounder
Snedden Michael Warwick
bowler
Sodhi Ish
bowler
Tait Shaun
bowler
Stokes Ben
all rounder
Tashkoff Jesse
batsman
ten Doeschate Ryan
all rounder
Taylor Matthew
batsman
van Woerkom Theo
bowler
van Beek Logan
bowler
Watson Shane
batsman
Vishvaka Devan
batsman
Williams Will
bowler
Woakes Chris
all rounder
Match has not started yet