Squads Canterbury Kings vs Wellington Firebirds List a Ford Trophy 12.02.2027

List a

Christchurch

CKI
CKI
WFI
WFI

Playing

CKI
CKI
WFI
WFI
First TeamSecond Team
Abbas Muhammad

all rounder

Allen Finn

wicket keeper

Bowes Chad

batsman

Boyle Matt

batsman

Case JS

batsman

Blundell Tom

wicket keeper

Borthwick Scott

all rounder

Edekar A

batsman

Conway Devon

wicket keeper

Georgeson Luke

all rounder

Hunter Dylan

all rounder

Hodge Brad

batsman

Hose Adam

batsman

Latham Tom

wicket keeper

Kuggeleijn Scott

all rounder

Mariu Rhys

batsman

McLachlan Callum

wicket keeper

McConchie Cole

all rounder

McCullum Brendon

wicket keeper

Mitchell Daryl

all rounder

Neesham James

all rounder

Paul Cam

no information yet

Ravindra Rachin

all rounder

Rippon Michael

all rounder

Sears Ben

bowler

Sams Daniel

all rounder

Severin Gareth

wicket keeper

Shipley Henry

all rounder

Sodhi Ish

bowler

Stokes Ben

all rounder

Woakes Chris

all rounder

Bench

CKI
CKI
WFI
WFI

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet