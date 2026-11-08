Squads Northern Districts vs Wellington Firebirds List a Ford Trophy 06.02.2027
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Abbott Kyle
bowler
Abbas Muhammad
all rounder
Baker James
bowler
Allen Finn
wicket keeper
Birt Travis
batsman
Balaji Lakshmipathy
bowler
Bocock Peter
wicket keeper
Bennett Hamish
bowler
Boult Trent
bowler
Bhula Jakob
batsman
Brownlie Dean
batsman
Blundell Tom
wicket keeper
Carter Joe
batsman
Borthwick Scott
all rounder
Clarke Katene
batsman
Bracewell Michael
all rounder
Clarke Kristian
batsman
Colson Fraser John
batsman
Cooper HR
batsman
Conway Devon
wicket keeper
De Grandhomme Colin
all rounder
Dernbach Jade
bowler
Devcich Anton
batsman
Fletcher Andrew
batsman
Drysdale Peter
batsman
Fletcher Luke
bowler
Fisher Matthew
bowler
Georgeson Luke
all rounder
Flynn Daniel Raymond
batsman
Gibson James David
all rounder
Gibson Jacob Michael
bowler
Greenwood Nick
batsman
Gibson Zak
bowler
Hancock David
batsman
Hampton Brett
all rounder
Hartshorn James William
batsman
Johns Lauchie Ritchie
wicket keeper
Hodge Brad
batsman
Johnston Scott Sangster
bowler
Hose Adam
batsman
Jordan Chris
bowler
Johnson Brett Manning
bowler
Kuggeleijn Scott
all rounder
Johnson Troy Manning
batsman
Lellman Fergus
batsman
Kelly Nicholas Frederick
batsman
Nethula Tarun Sai
bowler
Leonard Adam John
bowler
O Brien Kevin
all rounder
McComb Kieran
bowler
Patel Sundeep
batsman
McLachlan Callum
wicket keeper
Pomare Ben
wicket keeper
McPeake Iain Geoffrey
bowler
Popli Bharat
batsman
Milne Adam
bowler
Pringle Tim
bowler
Muller Travis
bowler
Randell Brett
bowler
Neesham James
all rounder
Raval Jeet
batsman
Newton Ollie
bowler
Reardon Nathan
batsman
Nofal Malcolm John
all rounder
Santner Mitchell
all rounder
Patel Jeetan
bowler
Pollard Michael
batsman
Seifert Tim
wicket keeper
Ravindra Rachin
all rounder
Sodhi Ish
bowler
Robinson Tim
batsman
Southee Tim
bowler
Sears Ben
bowler
Swanson Christopher John
all rounder
Severin Gareth
wicket keeper
Tremain Chris
bowler
Smith Nathan
bowler
Verma Anurag
bowler
Snedden Michael Warwick
bowler
Wagner Neil
bowler
Tait Shaun
bowler
Walker FL
bowler
Tashkoff Jesse
batsman
Walker Joe
bowler
Taylor Matthew
batsman
Watling BJ
wicket keeper
van Beek Logan
bowler
Williamson Kane
batsman
Vishvaka Devan
batsman
Winter Nick
bowler
Woakes Chris
all rounder
Match has not started yet