Squads Northern Districts vs Wellington Firebirds List a Ford Trophy 06.02.2027

List a

Hamilton

NOR
NOR
WFI
WFI

Playing

NOR
NOR
WFI
WFI
First TeamSecond Team
Abbas Muhammad

all rounder

Allen Finn

wicket keeper

Bocock Peter

wicket keeper

Blundell Tom

wicket keeper

Carter Joe

batsman

Borthwick Scott

all rounder

Cooper HR

batsman

Conway Devon

wicket keeper

Georgeson Luke

all rounder

Hampton Brett

all rounder

Hodge Brad

batsman

Hose Adam

batsman

Kuggeleijn Scott

all rounder

O Brien Kevin

all rounder

McLachlan Callum

wicket keeper

Pomare Ben

wicket keeper

Neesham James

all rounder

Raval Jeet

batsman

Santner Mitchell

all rounder

Seifert Tim

wicket keeper

Ravindra Rachin

all rounder

Sodhi Ish

bowler

Sears Ben

bowler

Severin Gareth

wicket keeper

Walker FL

bowler

Watling BJ

wicket keeper

Woakes Chris

all rounder

Bench

NOR
NOR
WFI
WFI

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet