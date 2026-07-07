Squads Surrey vs Leicestershire List a One-Day Cup 24.07.2026

List a

SUR
SUR
LEI
LEI

Playing

SUR
SUR
LEI
LEI
First TeamSecond Team
Ahmed Rehan

all rounder

Albert Ralphie

no information yet

Amin Umar

batsman

Bailey JE

no information yet

Blake Josh

batsman

Cox Ben

wicket keeper

Burns Rory

batsman

Clark Jordan

all rounder

Evans Sam

batsman

Curran Sam

all rounder

Green Alex M

no information yet

Curran Tom

all rounder

Green Ben

all rounder

Dunn Matt

bowler

Handscomb Peter

wicket keeper

Hill Lewis

wicket keeper

Holland Ian

all rounder

Foakes Ben

wicket keeper

Hull Josh

bowler

Keast James

no information yet

Gorantla Nikhil Venkata

no information yet

Hardie Aaron

all rounder

Mike Ben

all rounder

Hunt Oliver

no information yet

Mulder Wiaan

all rounder

Jacks Will

batsman

Rhodes George

all rounder

Scriven Tom

all rounder

Swindells Harry

wicket keeper

Narine Sunil

all rounder

Patel Ryan

batsman

Wood Sam

no information yet

Pope Ollie

batsman

Roy Jason

batsman

Smith Jamie

wicket keeper

Stuart-Reckling Seb H

no information yet

Sykes Ollie

no information yet

Thomas Adam Roger George

no information yet

Bench

SUR
SUR
LEI
LEI

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet