Squads Surrey vs Leicestershire List a One-Day Cup 24.07.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Abbott Sean
bowler
Ahmed Rehan
all rounder
Albert Ralphie
no information yet
Amin Umar
batsman
Atkinson Gus
bowler
Bailey JE
no information yet
Barnwell Nathan
bowler
Budinger SG
batsman
Blake Josh
batsman
Cox Ben
wicket keeper
Burns Rory
batsman
Davis Will
bowler
Clark Jordan
all rounder
Evans Sam
batsman
Curran Sam
all rounder
Green Alex M
no information yet
Curran Tom
all rounder
Green Ben
all rounder
Dunn Matt
bowler
Handscomb Peter
wicket keeper
Evans Laurie
batsman
Hill Lewis
wicket keeper
Fisher Matthew
bowler
Holland Ian
all rounder
Foakes Ben
wicket keeper
Hull Josh
bowler
French Alex
bowler
Keast James
no information yet
Gorantla Nikhil Venkata
no information yet
Masood Shan
batsman
Hardie Aaron
all rounder
Mike Ben
all rounder
Hunt Oliver
no information yet
Mulder Wiaan
all rounder
Jacks Will
batsman
Patel Rishi
batsman
Johnson Spencer
bowler
Rahane Ajinkya
batsman
Jordan Chris
bowler
Ramji Uttam
bowler
Karvelas Aristides
bowler
Rhodes George
all rounder
Kimber Nick
bowler
Salisbury Matt
bowler
Lawes Thomas Edward
all rounder
Scriven Tom
all rounder
Lawrence Dan
batsman
Shah Naseem
bowler
Lloyd Timothy
batsman
Stirling Paul
batsman
Majid Yousef
bowler
Swindells Harry
wicket keeper
Narine Sunil
all rounder
Trevaskis Liam
bowler
Overton Jamie
bowler
Walker Roman
bowler
Patel Ryan
batsman
Wood Sam
no information yet
Pope Ollie
batsman
Wright Chris
bowler
Roach Kemar
bowler
Roy Jason
batsman
Sibley Dominic
batsman
Smith Jamie
wicket keeper
Smith Nathan
bowler
Steel Cameron
batsman
Stuart-Reckling Seb H
no information yet
Sudharsan Sai
batsman
Sykes Ollie
no information yet
Thomas Adam Roger George
no information yet
Topley Reece
bowler
Virdi Amar
bowler
Worrall Daniel
bowler
Zampa Adam
bowler
Match has not started yet