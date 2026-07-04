Afghanistan Cricket Team Players

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Afghanistan

Naveed, Izharulhaq

Afghanistan

Zadran, Najibullah

Afghanistan

Murid, Naveen-ul-Haq

Afghanistan

Ahmad, Qais

Afghanistan

Khan, Rashid

Afghanistan

Zadran, Mujeeb Ur Rahman

Afghanistan

Omarzai, Azmatullah

Afghanistan

Mangal, Nawroz

Afghanistan

Afghan, Asghar

Afghanistan

Nabi, Mohammad

Afghanistan

Naib, Gulbadin

Afghanistan

Zazai, Afsar

Afghanistan

Ahmad, Fareed

Afghanistan

Ashraf, Sharafuddin

Afghanistan

Ghani, Usman

Afghanistan

Janat, Karim

Afghanistan

Masood, Nijat

Afghanistan

Zadran, Ibrahim

Afghanistan

Khan, Zahir

Afghanistan

Gurbaz, Rahmanullah

Afghanistan

Ahmad, Noor

Afghanistan

Atal, Sedeq

Afghanistan

Kharotai, Mehmood

Afghanistan

Farooqi, Fazalhaq

Afghanistan

Ahmadzai, Raees

Afghanistan

Miralikhil, Jamshid

Afghanistan

Ahmad, Khalel

Afghanistan

Ahmad, Khalil

Afghanistan

Arabzai, Suliman

Afghanistan

Shinwari, Samiullah

Afghanistan

Ali, Noor

Afghanistan

Alam, Aftab

Afghanistan

Shahidi, Hashmatullah

Afghanistan

Jamal, Nasir

Afghanistan

Malik, Abdul

Afghanistan

Ahmadzai, Yamin

Afghanistan

Rehman, Zia-ur

Afghanistan

Momand, Wafadar

Afghanistan

Khil, Ikram Ali

Afghanistan

Noori, Shabir

Afghanistan

Hamza, Amir

Afghanistan

Zadran, Dawlat

Afghanistan

Rasooli, Darwish

Afghanistan

Rahman, Ziaur

Afghanistan

Rahman, Abdul

Afghanistan

Shirzad, Sayed

Afghanistan

Shah, Rahmat

Afghanistan

Zaman, Shawkat

Afghanistan

Zazai, Hazratullah

Afghanistan

Baqi, Abdul

Afghanistan

Kamal, Shahidullah

Afghanistan

Zahir, Ahmad

Afghanistan

Shah, Bahir

Afghanistan

Mohammadi, Mohammad Shahzad

Afghanistan

Khan, Nasir

Afghanistan

Khan, Baseer

Afghanistan

Sajidullah, Safi

Afghanistan

Zadran, Sahel

Afghanistan

Ahmadzai, Noor

Afghanistan

Omari, Obaidullah

Afghanistan

Zadran, Daud

Afghanistan

Ibrahim, Mohammad

Afghanistan

Safi, Mohammad Saleem

Afghanistan

Zamankhil, Zohaib

Afghanistan

Sami, Bilal

Afghanistan

Noor, Allah

Afghanistan

Rahimi, Mohammad Ishaq

Afghanistan

Malik, Abdul

Afghanistan

Adil, Arshad

Afghanistan

Aluzai, Ehsanullah

Afghanistan

Gulzai, Shafiq

Afghanistan

Usmani, Bilal

Afghanistan

Talib, Abas

Afghanistan

Rokhan, Ahmadzai

Afghanistan

Daulatzai, Abdullah

Afghanistan

Shinware, Naeem

Afghanistan

Molakkel, Matiullah

Afghanistan

Khan, Rafi

Afghanistan

Sharifi, Ehsanullah

Afghanistan

Ahmadi, Zaker

Afghanistan

Molakkel, Ismail

Afghanistan

Amarkheal, Saeedullah

Afghanistan

Mohammad, Gulkhan Niaz

Afghanistan

Ebadullah, Momand

Afghanistan

Zadran, Jamal Shah

Afghanistan

Khan, Waqar

Afghanistan

Zadran, Shadamgul

Afghanistan

Zakhel, Shafiullah

Afghanistan

Shah, Numan

Afghanistan

Eisakhil, Hassan

Afghanistan

Zurmati, Shoail Khan

Afghanistan

Gul Momand, Arab

Afghanistan

Maroofkhil, Naseer Khan

Afghanistan

Tarakhil, Wafiullah

Afghanistan

Zurmati, Rahimullah

Afghanistan

Zadran, Naveed

Afghanistan

Hassan, Riaz

Afghanistan

Kharote, Nangeyalia

Afghanistan

Shirzad, Mohammad Ishaq

Afghanistan

Ahmadzai, Ijaz Ahmad

Afghanistan

Khail, Shamsurrahman Wali

Afghanistan

Malik, Farid

Afghanistan

Ahmed, Khalil

Afghanistan

Alikhil, Ikram

Afghanistan

Shah, Bahir

Afghanistan

Khan, Imran

Afghanistan

Shehzad, Zahir

Afghanistan

Alam, Ismat

Afghanistan

Ahmad, Bashir

Afghanistan

Zadran, Wahidullah

Afghanistan

Maliks, Farid

Afghanistan

Safi, Farmanullah

Afghanistan

Ibrahimzai, Barakatullah

Afghanistan

Khan, Mahboob

Afghanistan

Mia khil, Azizullah

Afghanistan

Amiri, Nazifullah

Afghanistan

Aziz, Abdul

Afghanistan

Stanikzai, Khatir

Afghanistan

Zadran, Hafeez

Afghanistan

Noor, Izat

Afghanistan

Niazai, Uzairullah

Afghanistan

Omarzai, Nooristani

Afghanistan

Ahmadzai, Khalid

Afghanistan

Khan, Kamal

Afghanistan

Arab, Rohullah

Afghanistan

Khan Ahmadzai, Salam

Afghanistan

Shinozada, Faisal

Afghanistan

Shaheen, Zaitullah

Afghanistan

Ali, Dilsad

Afghanistan

Nooristani, Nasratullah

Afghanistan

Khan, Abdul Aziz

Afghanistan

Zadran, Hafizullah

Afghanistan

Barakzai, Kamal Khan

Afghanistan

Khan, Suliman Safi

Afghanistan

Totakhil, Nasir

Afghanistan

Ahmadzai, Younas

Afghanistan

Tani, Abid

Afghanistan

Iqbal Hasanemon, Mohammad

Afghanistan

Kharoti, Nangialai

Afghanistan

Ahmadzai, Abdullah

Afghanistan

Ghafari, Shafiqullah

Afghanistan

Ahmadzai, Faisal Khan

Afghanistan

Arab, Roohullah

Afghanistan

Hassan, Nasir

Afghanistan

Maroofkhil, Naseer Khan

Afghanistan

Afghan, Zahid

Afghanistan

Uzair Khan Niazi

Afghanistan

Gurbaz, Masood

Afghanistan

Shahzad, Mohammad

Afghanistan

Shinwari, Samiullah

Afghanistan

Khan, Rahmanullah Zarma

Afghanistan