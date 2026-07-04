Follow us
Naveed, Izharulhaq
Afghanistan
Zadran, Najibullah
Murid, Naveen-ul-Haq
Ahmad, Qais
Khan, Rashid
Zadran, Mujeeb Ur Rahman
Omarzai, Azmatullah
Mangal, Nawroz
Afghan, Asghar
Nabi, Mohammad
Naib, Gulbadin
Zazai, Afsar
Ahmad, Fareed
Ashraf, Sharafuddin
Ghani, Usman
Janat, Karim
Masood, Nijat
Zadran, Ibrahim
Khan, Zahir
Gurbaz, Rahmanullah
Ahmad, Noor
Atal, Sedeq
Kharotai, Mehmood
Farooqi, Fazalhaq
Ahmadzai, Raees
Miralikhil, Jamshid
Ahmad, Khalel
Ahmad, Khalil
Arabzai, Suliman
Shinwari, Samiullah
Ali, Noor
Alam, Aftab
Shahidi, Hashmatullah
Jamal, Nasir
Malik, Abdul
Ahmadzai, Yamin
Rehman, Zia-ur
Momand, Wafadar
Khil, Ikram Ali
Noori, Shabir
Hamza, Amir
Zadran, Dawlat
Rasooli, Darwish
Rahman, Ziaur
Rahman, Abdul
Shirzad, Sayed
Shah, Rahmat
Zaman, Shawkat
Zazai, Hazratullah
Baqi, Abdul
Kamal, Shahidullah
Zahir, Ahmad
Shah, Bahir
Mohammadi, Mohammad Shahzad
Khan, Nasir
Khan, Baseer
Sajidullah, Safi
Zadran, Sahel
Ahmadzai, Noor
Omari, Obaidullah
Zadran, Daud
Ibrahim, Mohammad
Safi, Mohammad Saleem
Zamankhil, Zohaib
Sami, Bilal
Noor, Allah
Rahimi, Mohammad Ishaq
Adil, Arshad
Aluzai, Ehsanullah
Gulzai, Shafiq
Usmani, Bilal
Talib, Abas
Rokhan, Ahmadzai
Daulatzai, Abdullah
Shinware, Naeem
Molakkel, Matiullah
Khan, Rafi
Sharifi, Ehsanullah
Ahmadi, Zaker
Molakkel, Ismail
Amarkheal, Saeedullah
Mohammad, Gulkhan Niaz
Ebadullah, Momand
Zadran, Jamal Shah
Khan, Waqar
Zadran, Shadamgul
Zakhel, Shafiullah
Shah, Numan
Eisakhil, Hassan
Zurmati, Shoail Khan
Gul Momand, Arab
Maroofkhil, Naseer Khan
Tarakhil, Wafiullah
Zurmati, Rahimullah
Zadran, Naveed
Hassan, Riaz
Kharote, Nangeyalia
Shirzad, Mohammad Ishaq
Ahmadzai, Ijaz Ahmad
Khail, Shamsurrahman Wali
Malik, Farid
Ahmed, Khalil
Alikhil, Ikram
Khan, Imran
Shehzad, Zahir
Alam, Ismat
Ahmad, Bashir
Zadran, Wahidullah
Maliks, Farid
Safi, Farmanullah
Ibrahimzai, Barakatullah
Khan, Mahboob
Mia khil, Azizullah
Amiri, Nazifullah
Aziz, Abdul
Stanikzai, Khatir
Zadran, Hafeez
Noor, Izat
Niazai, Uzairullah
Omarzai, Nooristani
Ahmadzai, Khalid
Khan, Kamal
Arab, Rohullah
Khan Ahmadzai, Salam
Shinozada, Faisal
Shaheen, Zaitullah
Ali, Dilsad
Nooristani, Nasratullah
Khan, Abdul Aziz
Zadran, Hafizullah
Barakzai, Kamal Khan
Khan, Suliman Safi
Totakhil, Nasir
Ahmadzai, Younas
Tani, Abid
Iqbal Hasanemon, Mohammad
Kharoti, Nangialai
Ahmadzai, Abdullah
Ghafari, Shafiqullah
Ahmadzai, Faisal Khan
Arab, Roohullah
Hassan, Nasir
Afghan, Zahid
Uzair Khan Niazi
Gurbaz, Masood
Shahzad, Mohammad
Khan, Rahmanullah Zarma