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Malla, Kushal
Nepal
Mustafa, Rohan
United Arab Emirates
Khan, Asif
Fuller, James
New Zealand
Vince, James
England
Tye, Andrew
Australia
Butt, Amad
Pakistan
Fernando, Avishka
Sri Lanka
Madushanka, Dilshan
Pretorius, Dwaine
South Africa
Nawaz, Mohammad
Murid, Naveen-ul-Haq
Afghanistan
Daniyal, Ahmad
Hatzoglou, Peter
Walsh Jr, Hayden
USA
Simmonds, Ramon Romario
Barbados
Khadka, Paras
Gayle, Chris
Jamaica
Paul, Keemo
Guyana
Rahman, Mustafizur
Bangladesh
Duckett, Ben
Salt, Phil
Ahmad, Noor
Hales, Alex
Raees, Rumman
Mills, Tymal
Adair, Mark
Ireland
Milne, Adam
D'souza, Ethan
Sharafu, Alishan
Mayers, Kyle
Fernando, Binura
Du Plooy, Leus
van der Merwe, Roelof
Netherlands
Bhatia, Rahul
King, Brandon
Robinson, Oliver
Dickwella, Niroshan
Mathews, Traveen
Banton, Tom
Shahzad, Rameez
Livingstone, Liam
Evans, Laurie
Clark, Jordan
Overton, Jamie
Ingram, Colin
Payne, David
de Lange, Marchant
Bairstow, Jonny
Bean, Finlay
Cliff, Benjamin Michael
Slater, Ben
Hameed, Haseeb
Schadendorf, Dane
Zimbabwe
King, Samuel Isaac Michael
Pepper, Michael-Kyle
Madsen, Wayne
Cox, Ben
Bell-Drummond, Daniel
Lynn, Chris
Briggs, Danny
Davies, Alex
Mousley, Dan
Benjamin, Christopher Gavin
Simmons, Che Brendon
Alleyne, Kadeem
Rasooli, Darwish
Ghazanfar, Allah Mohammad
Lakshan, Muditha
Farazuddin, Mohammed
John, Figy
Ullah, Muhammad Jawad
Khan, Matiullah
Allen, Fabian
Smith, Kai
Ahmad, Nisar
Kamran Atta, Mohammad
Laughlin, Ben
Edwards, Fidel
Irfan, Mohammad
Khan, Rohid
Zuhaib, Zubair
Wright, Luke
McCann, Freddie
Naseer, Zeeshan
United arab emirates
Khan, Muhammad Uzair
Rohid, Muhammad
Madhu, Prithvi
Ali, Haider
Arfan, Muhammad
Cremer, Graeme
Khan, Mausif
India