Team Abu Dhabi Cricket Team Players

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Team Abu Dhabi

Malla, Kushal

Nepal

Mustafa, Rohan

United Arab Emirates

Khan, Asif

United Arab Emirates

Fuller, James

New Zealand

Vince, James

England

Tye, Andrew

Australia

Butt, Amad

Pakistan

Fernando, Avishka

Sri Lanka

Madushanka, Dilshan

Sri Lanka

Pretorius, Dwaine

South Africa

Nawaz, Mohammad

Pakistan

Murid, Naveen-ul-Haq

Afghanistan

Daniyal, Ahmad

Pakistan

Hatzoglou, Peter

Australia

Walsh Jr, Hayden

USA

Simmonds, Ramon Romario

Barbados

Khadka, Paras

Nepal

Gayle, Chris

Jamaica

Paul, Keemo

Guyana

Rahman, Mustafizur

Bangladesh

Duckett, Ben

England

Salt, Phil

England

Ahmad, Noor

Afghanistan

Hales, Alex

England

Raees, Rumman

Pakistan

Mills, Tymal

England

Adair, Mark

Ireland

Milne, Adam

New Zealand

D'souza, Ethan

United Arab Emirates

Sharafu, Alishan

United Arab Emirates

Mayers, Kyle

Barbados

Fernando, Binura

Sri Lanka

Du Plooy, Leus

South Africa

van der Merwe, Roelof

Netherlands

Bhatia, Rahul

United Arab Emirates

King, Brandon

Jamaica

Robinson, Oliver

England

Dickwella, Niroshan

Sri Lanka

Mathews, Traveen

Sri Lanka

Banton, Tom

England

Shahzad, Rameez

United Arab Emirates

Livingstone, Liam

England

Evans, Laurie

England

Clark, Jordan

England

Overton, Jamie

England

Ingram, Colin

South Africa

Payne, David

England

de Lange, Marchant

South Africa

Bairstow, Jonny

England

Bean, Finlay

England

Cliff, Benjamin Michael

England

Slater, Ben

England

Hameed, Haseeb

England

Schadendorf, Dane

Zimbabwe

King, Samuel Isaac Michael

England

Pepper, Michael-Kyle

England

Madsen, Wayne

South Africa

Cox, Ben

England

Bell-Drummond, Daniel

England

Lynn, Chris

Australia

Briggs, Danny

England

Davies, Alex

England

Mousley, Dan

England

Benjamin, Christopher Gavin

England

Simmons, Che Brendon

England

Alleyne, Kadeem

Barbados

Rasooli, Darwish

Afghanistan

Ghazanfar, Allah Mohammad

Afghanistan

Lakshan, Muditha

Sri Lanka

Farazuddin, Mohammed

United Arab Emirates

John, Figy

United Arab Emirates

Ullah, Muhammad Jawad

United Arab Emirates

Khan, Matiullah

Pakistan

Allen, Fabian

Jamaica

Smith, Kai

United Arab Emirates

Ahmad, Nisar

Pakistan

Kamran Atta, Mohammad

United Arab Emirates

Laughlin, Ben

Australia

Edwards, Fidel

Barbados

Irfan, Mohammad

Pakistan

Khan, Rohid

United Arab Emirates

Zuhaib, Zubair

United Arab Emirates

Wright, Luke

England

McCann, Freddie

England

Naseer, Zeeshan

United arab emirates

Khan, Muhammad Uzair

Rohid, Muhammad

Madhu, Prithvi

United arab emirates

Ali, Haider

United Arab Emirates

Arfan, Muhammad

Cremer, Graeme

Zimbabwe

Khan, Mausif

India