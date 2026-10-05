Squads Canterbury Kings vs Northern Brave List a Ford Trophy 11.11.2026

List a

Christchurch

CKI
CKI
NOR
NOR

Playing

CKI
CKI
NOR
NOR
First TeamSecond Team
Bowes Chad

batsman

Bocock Peter

wicket keeper

Boyle Matt

batsman

Case JS

batsman

Carter Joe

batsman

Cooper HR

batsman

Edekar A

batsman

Hampton Brett

all rounder

Hunter Dylan

all rounder

Kuggeleijn Scott

all rounder

Latham Tom

wicket keeper

O Brien Kevin

all rounder

Pomare Ben

wicket keeper

Mariu Rhys

batsman

McConchie Cole

all rounder

McCullum Brendon

wicket keeper

Raval Jeet

batsman

Mitchell Daryl

all rounder

Santner Mitchell

all rounder

Seifert Tim

wicket keeper

Paul Cam

no information yet

Rippon Michael

all rounder

Sams Daniel

all rounder

Walker FL

bowler

Shipley Henry

all rounder

Watling BJ

wicket keeper

Sodhi Ish

bowler

Stokes Ben

all rounder

Bench

CKI
CKI
NOR
NOR

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet