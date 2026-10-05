Squads Canterbury Kings vs Northern Brave List a Ford Trophy 11.11.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Astle Todd
bowler
Abbott Kyle
bowler
Benton Jeremy
bowler
Baker James
bowler
Bowes Chad
batsman
Birt Travis
batsman
Bocock Peter
wicket keeper
Boyle Matt
batsman
Boult Trent
bowler
Case JS
batsman
Brownlie Dean
batsman
Chamberlain HJ
batsman
Carter Joe
batsman
Coburn Blake Peter
bowler
Clarke Katene
batsman
Davey Sean Benjamin
bowler
Clarke Kristian
batsman
Davidson Michael Scott John
batsman
Cooper HR
batsman
Edekar A
batsman
De Grandhomme Colin
all rounder
Ellis Andrew Malcolm
all rounder
Devcich Anton
batsman
Foulkes Zak
batsman
Drysdale Peter
batsman
Garrett Trevor James
bowler
Fisher Matthew
bowler
Hay Matthew
batsman
Flynn Daniel Raymond
batsman
Hay Mitchell James
batsman
Gibson Jacob Michael
bowler
Gibson Zak
bowler
Henry Matt
bowler
Hampton Brett
all rounder
Hunter Dylan
all rounder
Johns Lauchie Ritchie
wicket keeper
Jamieson Kyle
bowler
Johnston Scott Sangster
bowler
Johnston Timothy Glyn
bowler
Jordan Chris
bowler
Kwant Nick Michael
batsman
Kuggeleijn Scott
all rounder
Latham Jackson
bowler
Lellman Fergus
batsman
Latham Tom
wicket keeper
Nethula Tarun Sai
bowler
Laughlin Ben
bowler
O Brien Kevin
all rounder
Lortan Tyler Michael
all rounder
Patel Sundeep
batsman
MacRury Thomas John
all rounder
Pomare Ben
wicket keeper
Mariu Rhys
batsman
Popli Bharat
batsman
McClure Ken
batsman
Pringle Tim
bowler
McConchie Cole
all rounder
Randell Brett
bowler
McCullum Brendon
wicket keeper
Raval Jeet
batsman
McKenzie Angus
bowler
Reardon Nathan
batsman
Mitchell Daryl
all rounder
Santner Mitchell
all rounder
Murdoch Stephen Joseph
batsman
Nicholls Henry
batsman
Seifert Tim
wicket keeper
Nuttall Edward James
bowler
Southee Tim
bowler
O'Rourke William
bowler
Swanson Christopher John
all rounder
Paul Cam
no information yet
Tremain Chris
bowler
Rae Michael
bowler
Verma Anurag
bowler
Rippon Michael
all rounder
Wagner Neil
bowler
Sams Daniel
all rounder
Walker FL
bowler
Sheat Fraser
bowler
Walker Joe
bowler
Shipley Henry
all rounder
Watling BJ
wicket keeper
Sodhi Ish
bowler
Williamson Kane
batsman
Stokes Ben
all rounder
Winter Nick
bowler
ten Doeschate Ryan
all rounder
van Woerkom Theo
bowler
Watson Shane
batsman
Williams Will
bowler
Match has not started yet