Squads Glamorgan vs Yorkshire List a One-Day Cup 24.07.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Bevan Thomas
batsman
Bairstow Jonny
wicket keeper
Bevan Tom
no information yet
Bean Finlay
wicket keeper
Byrom Eddie
batsman
Bennison Will
no information yet
Carlson Kiran
batsman
Bess Dom
bowler
Cooke Chris
wicket keeper
Brook Harry
batsman
Crane Mason
bowler
Chohan Jafer
all rounder
Douthwaite Daniel
all rounder
Cliff Benjamin Michael
bowler
Franco Romano
no information yet
Coad Ben
bowler
Friend Harry Lucas Aubrey
no information yet
Edwards Mickey
bowler
Gorvin Andrew William
all rounder
Ferreira Donovan
wicket keeper
Hameed Azeem
no information yet
Firbank Matthew
no information yet
Hamza Mir
bowler
Fraine William
batsman
Harris James
all rounder
Gaikwad Ruturaj
batsman
Horton Alex
wicket keeper
Hill George
all rounder
Hurle Henry Ellis
wicket keeper
Kelly Noah
no information yet
Ingram Colin
batsman
Leech Dominic
bowler
Kellaway Benjamin Ian
all rounder
Luxton William
batsman
Kerr Hayden
all rounder
Lyth Adam
batsman
Labuschagne Marnus
batsman
Malan Dawid
batsman
Leonard Ned
all rounder
Milnes Matt
bowler
Lewis Rhodri J
all rounder
Moriarty Daniel
bowler
McIlroy Jamie
bowler
O'Rourke William
bowler
Morgan Owen
all rounder
Rashid Adil
bowler
Morris Ben
bowler
Revis Matthew L
batsman
Nicholls Callum Rhys
no information yet
Root Joe
batsman
Northeast Sam
batsman
Shafique Abdullah
batsman
Norton Tom
no information yet
Steketee Mark
bowler
Pearce Sam
all rounder
Sutherland Will
all rounder
Phillips Tegid Daniel
bowler
Tattersall Jonathan
wicket keeper
Podmore Harry
bowler
Thompson Jordan
all rounder
Rayner Ollie
all rounder
ul-Haq Imam
no information yet
Reingold Steven Jack
bowler
Vagadia Yash
all rounder
Root Billy
batsman
Wharton James Henry
batsman
Sisodiya Prem
bowler
White Curtley-Jack
bowler
Smale William
wicket keeper
Wiese David
all rounder
Smith Ruaidhri
bowler
Sole Chris
bowler
Swepson Mitch
bowler
Tribe Asa Mark
batsman
van der Gugten Tim
bowler
Vermaak Tom
no information yet
Wasim Imad
all rounder
Weighell James
all rounder
Wright Jude
no information yet
Zain ul Hasan
bowler
Match has not started yet