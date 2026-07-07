Squads Glamorgan vs Yorkshire List a One-Day Cup 24.07.2026

List a

GLA
GLA
YOR
YOR

Playing

GLA
GLA
YOR
YOR
First TeamSecond Team
Bairstow Jonny

wicket keeper

Bevan Tom

no information yet

Bean Finlay

wicket keeper

Bennison Will

no information yet

Bess Dom

bowler

Cooke Chris

wicket keeper

Chohan Jafer

all rounder

Franco Romano

no information yet

Coad Ben

bowler

Friend Harry Lucas Aubrey

no information yet

Ferreira Donovan

wicket keeper

Hameed Azeem

no information yet

Firbank Matthew

no information yet

Hamza Mir

bowler

Harris James

all rounder

Horton Alex

wicket keeper

Hill George

all rounder

Hurle Henry Ellis

wicket keeper

Kelly Noah

no information yet

Kerr Hayden

all rounder

Lyth Adam

batsman

Leonard Ned

all rounder

Lewis Rhodri J

all rounder

Morgan Owen

all rounder

Nicholls Callum Rhys

no information yet

Root Joe

batsman

Norton Tom

no information yet

Pearce Sam

all rounder

Sutherland Will

all rounder

Tattersall Jonathan

wicket keeper

Thompson Jordan

all rounder

Rayner Ollie

all rounder

ul-Haq Imam

no information yet

Vagadia Yash

all rounder

Root Billy

batsman

Smale William

wicket keeper

Wiese David

all rounder

Vermaak Tom

no information yet

Wasim Imad

all rounder

Weighell James

all rounder

Wright Jude

no information yet

Bench

GLA
GLA
YOR
YOR

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet