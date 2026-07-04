Follow us
Mustafa, Rohan
United Arab Emirates
Aravind, Vritiya
Rossington, Adam
England
Tye, Andrew
Australia
Kuggeleijn, Scott
New Zealand
Shanaka, Dasun
Sri Lanka
Zadran, Najibullah
Afghanistan
Thushara, Nuwan
Billings, Sam
Raza, Sikandar
Zimbabwe
Hope, Shai
Barbados
Cox, Jordan
Rajapaksa, Bhanuka
Neesham, Jimmy
Powell, Rovman
Jamaica
Zadran, Mujeeb Ur Rahman
Maharaj, Keshav
South Africa
Drakes, Dominic
Udana, Isuru
Joseph, Shamar
India
Rahman, Mustafizur
Bangladesh
Wood, Mark
Topley, Reece
Warner, David
Zampa, Adam
Nabi, Mohammad
Naib, Gulbadin
Ashraf, Sharafuddin
Khan, Zahir
Gurbaz, Rahmanullah
Atal, Sedeq
Mills, Tymal
Jahangir, Shayan
Pakistan
Pathan, Yusuf
Uthappa, Robin
Richardson, Kane
Burns, Joe
Suri, Chirag
Holder, Jason
Vandersay, Jeffrey
Samarawickreme, Sadheera
Du Plooy, Leus
Muzarabani, Blessing
van Meekeren, Paul
Netherlands
van der Merwe, Roelof
Bhatia, Rahul
Root, Joe
Stone, Olly
Fraser-McGurk, Jake
Dickwella, Niroshan
Karunaratne, Chamika
Gaffar, Abdul
Sanketh, Garuka
Munsey, George
Scotland
Chameera, Dushmantha
Abell, Tom
Banton, Tom
Sana, Kaleem
McCoy, Obed
Saint Vincent and the Grenadines
Willey, David
Weatherley, Joe
Currie, Scott
Albert, Toby Edward
Ball, Jake
Bopara, Ravi
Alleyne, Kadeem
Najeeb, Usman
Saudi Arabia
Zazai, Hazratullah
Ullah, Muhammad Jawad
Mohsin, Mohammad
Giyanani, Jash
Krishnamurthi, Sanjay Prasad
USA
Shah, Khalid
Farooq, Muhammad
Allen, Fabian
Chopra, Rahul
Raja, Akif
Ugarkar, Rushil
Bootan, Jesse
Johnson, Jordan
Salamkheil, Waqar
Khan, Muhammad Mohsin
White, Ollie
Dunk, Ben
Jacobs, Bevon
Ghaffar, Abdul
Kuwait
Jawadullah, Muhammad
United arab emirates
Shah, Syed Haider
Ali, Haider
Hazrat, Luqman
Khan, Farhan
Naseer, Zeeshan
Ahamed, Ayman
Bidaisee, Navin
Masood, Ibrahim
Varma, Aryaman
Nasser, Zeeshan
Al Hasan, Sakib
Chandamara, Anudeep
Wakhare, Akshay
Mallikarjuna, Ritesh