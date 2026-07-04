Dubai Capitals Cricket Team Players

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Dubai Capitals

Mustafa, Rohan

United Arab Emirates

Aravind, Vritiya

United Arab Emirates

Rossington, Adam

England

Tye, Andrew

Australia

Kuggeleijn, Scott

New Zealand

Shanaka, Dasun

Sri Lanka

Zadran, Najibullah

Afghanistan

Thushara, Nuwan

Sri Lanka

Billings, Sam

England

Raza, Sikandar

Zimbabwe

Hope, Shai

Barbados

Cox, Jordan

England

Rajapaksa, Bhanuka

Sri Lanka

Neesham, Jimmy

New Zealand

Powell, Rovman

Jamaica

Zadran, Mujeeb Ur Rahman

Afghanistan

Maharaj, Keshav

South Africa

Drakes, Dominic

Barbados

Udana, Isuru

Sri Lanka

Joseph, Shamar

India

Rahman, Mustafizur

Bangladesh

Wood, Mark

England

Topley, Reece

England

Warner, David

Australia

Zampa, Adam

Australia

Nabi, Mohammad

Afghanistan

Naib, Gulbadin

Afghanistan

Ashraf, Sharafuddin

Afghanistan

Khan, Zahir

Afghanistan

Gurbaz, Rahmanullah

Afghanistan

Atal, Sedeq

Afghanistan

Mills, Tymal

England

Jahangir, Shayan

Pakistan

Pathan, Yusuf

India

Uthappa, Robin

India

Richardson, Kane

Australia

Burns, Joe

Australia

Suri, Chirag

United Arab Emirates

Holder, Jason

Barbados

Vandersay, Jeffrey

Sri Lanka

Samarawickreme, Sadheera

Sri Lanka

Du Plooy, Leus

South Africa

Muzarabani, Blessing

Zimbabwe

van Meekeren, Paul

Netherlands

van der Merwe, Roelof

Netherlands

Bhatia, Rahul

United Arab Emirates

Root, Joe

England

Stone, Olly

England

Fraser-McGurk, Jake

Australia

Dickwella, Niroshan

Sri Lanka

Karunaratne, Chamika

Sri Lanka

Gaffar, Abdul

Sanketh, Garuka

Sri Lanka

Munsey, George

Scotland

Chameera, Dushmantha

Sri Lanka

Abell, Tom

England

Banton, Tom

England

Sana, Kaleem

Pakistan

McCoy, Obed

Saint Vincent and the Grenadines

Willey, David

England

Weatherley, Joe

England

Currie, Scott

Scotland

Albert, Toby Edward

England

Ball, Jake

England

Bopara, Ravi

England

Alleyne, Kadeem

Barbados

Najeeb, Usman

Saudi Arabia

Zazai, Hazratullah

Afghanistan

Ullah, Muhammad Jawad

United Arab Emirates

Mohsin, Mohammad

Pakistan

Giyanani, Jash

United Arab Emirates

Krishnamurthi, Sanjay Prasad

USA

Shah, Khalid

Farooq, Muhammad

United Arab Emirates

Allen, Fabian

Jamaica

Chopra, Rahul

United Arab Emirates

Raja, Akif

United Arab Emirates

Ugarkar, Rushil

USA

Bootan, Jesse

Johnson, Jordan

Salamkheil, Waqar

Afghanistan

Khan, Muhammad Mohsin

Pakistan

White, Ollie

New Zealand

Dunk, Ben

Australia

Jacobs, Bevon

New Zealand

Ghaffar, Abdul

Pakistan

Farooq, Muhammad

Kuwait

Jawadullah, Muhammad

United arab emirates

Shah, Syed Haider

Ali, Haider

Pakistan

Hazrat, Luqman

United arab emirates

Khan, Farhan

Naseer, Zeeshan

United arab emirates

Ahamed, Ayman

United arab emirates

Bidaisee, Navin

Masood, Ibrahim

Varma, Aryaman

Nasser, Zeeshan

Al Hasan, Sakib

Chandamara, Anudeep

Wakhare, Akshay

India

Mallikarjuna, Ritesh

Ali, Haider

Ali, Haider

United arab emirates