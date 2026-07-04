Bhairab Chandra Mohanty Memorial Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Bhairab Chandra Mohanty Memorial

Teja, Ravi

India

Khare, Amandeep Narayan

India

Roy, Anukul

India

Reddy, Nithish

India

Parag, Riyan

India

Asif, KM

India

Basith, Abdul

Vinod, Vishnu

India

Rayudu, Rohit

India

Choudhary, Gaurav

British Indian Ocean Territory

Das, Rishav

India

Singh, Virat

India

Hussain, Mukhtar

India

Kushagra, Kumar

India

Joseph, Sijomon

India

Kunnummal, Rohan

India

Gopal, Shreyas

India

Kumar, Vivek

India

Midhun, Pathirikattu Krishnan

Chandran, Vaishak

Nayanar, Varun

M, Sharafuddeen N

Chandran, Rahul

Nizar, Salman

India

Thampi, Basil

India

Azharuddeen, Mohammed

India

Tiwari, Rishabh

India

Chandraker, Shashank

India

Singh, Shashank

India

Khan, Sahban

India

Mourya, Aishwarya

Agarwal, Shubham

India

Sureshrao Ruikar, Sumit

India

Majumdar, Sourabh Jeevan Krishna

India

Bareth, Vasudev

India

Tiwari, Shashank

Chauhan, Abhimanyu

India

Butte, Jivesh

India

Sharma, G Satyavikas

Chouhan, Ashish

India

Behera, Jayanta

India

Pradhan, Suryakant Basudev

India

Sarangi, Anurag Rajendra

India

Poddar, Govinda

India

Mishra, Shantanu

India

Mohanty, Rajesh

India

Pradhan, Debabrata Babrubahan

India

Luha, Prabin

India

Pradhan, Pradeep

Pattanaik, Rakesh

India

Rathod, Harshit

Swain, Aasirwad

India

Beg, Mushtaq

Rout, Soubhagya

V, Vinod Kumar C

Bhandari, Akash

India

Agarwal, Tanmay

India

Thyagarajan, Tanay

India

Kak, Kartikeya

India

Buddhi, Rahul Ravinder

Anikethreddy, Gangam

India

Rakshann Readi

India

Reddy, Malgari Sai Pragnay

India

Reddy, Mandadi Abhirath

India

Sahani, Chandan

India

Seth, Bhavesh

Sathani, Ilyan

Roy, Sibsankar

India

Das, Pallavkumar

India

Ghadigaonkar, Sumit

India

Dutta, Mrinmoy

India

Singh, Rahul

India

Das, Amlanjyoti

Gogoi, Abhilash

India

Roy, Erik Carfew

Das, Denish Paramananda

India

Lachit, Sunil Girik

India

Sengupta, Akash

India

Musaraf, Parvej

India

Dey, Saurav

Roy, Vishal

Saikia, Pradyuman

India

Nadeem, Shahbaz

India

Pankaj Kumar

India

Deobrat Singh, Kumar

India

Kumar, Monu

India

Arun Singh, Vikash

India

Nazim Siddiqui

India

Chakraborty, Supriyo

India

Mishra, Sushant

India

Kumar, Shubham

Prasad, Kumar Suraj

India

Vikram, Vinayak

India

Vishal, Vikash

India

Sharma, Bal Krishna

India

Raj, Harsh Mukesh

India

Sen, Aryaman

India

Bharadwaj, Aayush Rajdeepak

India

Minz, Robin

India

Yadav, Ravi

Kumar, Rounak

Shekhar, Saurabh

Ranjan, Pratik

Kumar, Yuvraj

Kumar, Vikash

India

Singh, Aditya

India

Tripathi, Sankat Mochan

Tiwari, Rishikesh