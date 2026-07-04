T20 Maharaja Trophy Cricket Tournament Players

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T20 Maharaja Trophy

Agarwal, Mayank

India

Stokes, Ben

England

Mithun, Abhimanyu

India

Sadarangani, Abhinav

India

Kaverappa, Vidwath

India

Gowtham, Krishnappa

India

Pandey, Manish

India

Dubey, Praveen

India

Cariappa, KC

India

Devdutt Padikkal

India

Bhandage, Manoj

India

Manohar, Abhinav

India

Kumar, Vyshak

India

Nair, Karun

India

Jose, Nikin

India

Koushik, V

India

Verma, Amit

India

Appanna, KP

India

Sharath, Srinivas

India

Gouda, Sharan

India

Avinash, D

India

Shetty, Abhilash

India

Luiz, Shimon

India

Chethan, LR

India

Parantap, Yashovardhan Mithilesh

India

Sankaran, Smaran Ravichandran

India

KV, Aneesh

India

Shaun, Tristan Joseph

India

Aqib Jawad, Mohammed

India

Noronha, Macneil

India

Raj, Hardik

India

Prajwal, Aadarsh

India

Muttur, Sourav

Khalid, Abdul Hasan

India

Khuba, Ashutosh

Deshpande, Pavan

India

Nischal, Dega

India

Ashraf, Sarfaraz

India

Pradeep, T

India

Acharya, Jeswanth

India

Hegde, Shubhang

India

Khan, Aman

India

Patil, Vidyadhar

India

Ahuja, Suraj

India

Bopana, Rishi

India

Appanna, Lochan

India

Khan, Mohsin

Joel, Jasper Erwinraj

Christie, Aaron

Ahlahwat, Abhishek

India

Mahesh, Aashish

India

Raju, Bhuvan M

India

Rakshith, Shivkumar

India

Yadav, Mitrakant

India

Taha, Mohammed

India

Shrijith, KL

India

Kaushal, Lavish

India

Sisodia, Luvnith

India

Darshan, MB

India

Malik Shirur

India

Harikant, Rajashekhar Surendra

India

BA, Mohit

India

Singh, Santok

India

Bharath, Naga

India

B, Shivam M

India

L, Manvanth Kumar

India

D'mello, Nathan

India

K, Clement Rajmohan

India

Patil, Anil Gowda

Manager, Shoaib

India

Samarth, Ravikumar

India

Suchith, Jagadeesha

India

Rawat, Rahul

India

Ajit Karthik, Codanda

India

Wadhwani, Kushal

India

Krishna, Prasidh

India

Dhuri, Bharath

India

Murthy, Praveera Venkatesh

India

Achar, Shreesha

India

Kamble, Shashi Kumar

India

Reddy, Monish Mallikarjuna

India

Singh, Tushar

India

Sagar, Gowtham

Mishra, Gautam

India

Mani, Aditya

Lankesh, Lankesh

India

Dhiman, Gaurav

India

Joshi, Aniruddha

India

More, Ronit

India

Siddharth, KV

India

Naveen, MG

India

Jain, Prateek

India

Anand, Doddamani

India

Sharath, BR

India

Shivkumar, B U

India

Goyal, Aditya

India

Krishna, Kruthik

India

Narendra, Aneeshwar Gautam

India

Patil, Rohan

India

Gowda, Dheeraj Agadeesh

Nair, Aaditya

India

Reddy, Thippa

Shetty, Advith M

Bareth, Nikhil Kumar

India

Shettennavar, Sankalp

India

Gopal, Shreyas

India

Sharath, HS

India

Ullal, Nihal

India

Kranthi Kumar

India

Kadam, Rohan

India

Somanna, Aditya

India

Bhatia, Pranav

India

Shivaraj, S

India

Sagar, Vinay

India

Rohit, K

India

Hegde, Adhoksh

India

Rao, Nischith

India

Puranik, Shreyas Shivkumar

Naveen, Rohan

India

Aditya, SS

Rayyan, Mohammed Ibrahim

Devadiga, Deepak

India

Kumar Rohith, Ravi

India

Kumar, Gaurav

India

Arya, Paras Gurbax

India

Mahesh, Tanish

Wadhwa, Rajvir Sandeep

India

Rao, Akshan

S U, Karthik

India

Ashwin, Sanjay

Gowda, Dhanush

India

Ashraf, Sarfaraz

India

Kumar, C Kranthi

India

N, Varun Rao T

India

Naik, Niranjan

India

Gaurav

Tushar Marathe, Kush

Singh, Santokh

Shetty, Shikhar

India

Navale, Bheem Rao

India

Venkatesh, M

India

Dravid, Samit

Dharmani, Harshil

India

Srivastava, Smayan

India

LR, Kumar

AC, Rohith Kumar

India

Prakash Bajaj, Madhav

India

Karthikeya, KP

India

Deep Singh, Daman

India

Pai, Nishchith

India

Bhatkal, Rithesh

India

Shekhawat, Prithviraj

India

Prabhakar, Abhishek

India

Khan, Wahid Faizan

India

Gowda, Lochan

India

Solanki, Sagar

India

Nagaraj, Samarth

India

Prabhakar, Dhruv

Mohith, Bangalore

India

Mohan, Dheeraj

India

Karma, Aadithya Vishwa

India