Zim Afro T10 League Cricket Tournament Players

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Zim Afro T10 League

Linde, George

South Africa

Burger, Nandre

South Africa

Breetzke, Matthew

South Africa

Amir, Mohammad

Pakistan

Cottrell, Sheldon

Trinidad and Tobago

Seifert, Tim

New Zealand

Theekshana, Morawakage Maheesh

Sri Lanka

Hafeez, Mohammad

Pakistan

Smith, Odean

Jamaica

Smeed, Will

England

Raza, Sikandar

Zimbabwe

Baig, Mirza Tahir

Kaia, Innocent

Zimbabwe

Zhuwao, Cephas

Zimbabwe

Rajapaksa, Bhanuka

Sri Lanka

Zadran, Mujeeb Ur Rahman

Afghanistan

Omarzai, Azmatullah

Afghanistan

Hatzoglou, Peter

Australia

Magala, Sisanda

South Africa

Dupavillon, Daryn

South Africa

Jongwe, Luke

Zimbabwe

Mpofu, Chris

Zimbabwe

Williams, Sean

Zimbabwe

Makoni, Tanunurwa

Zimbabwe

Shumba, Milton

Zimbabwe

Madande, Clive

Zimbabwe

Burl, Ryan

Zimbabwe

Campbell, Johnathan

Zimbabwe

Mavuta, Brandon

Zimbabwe

Musekiwa, T

Zimbabwe

Ervine, Craig

Zimbabwe

Evans, Brad

Zimbabwe

Welch, Nick

Zimbabwe

Ngarava, Richard

Zimbabwe

Kamunhukamwe, Tinashe

Zimbabwe

Marumani, Tadiwanashe

Zimbabwe

Akram, Faraz

Zimbabwe

Chivanga, Tanaka

Zimbabwe

Muzondo, Owen

Zimbabwe

Madhevere, Wesley

Zimbabwe

Perera, Thisara

Sri Lanka

Patel, Samit

England

Ahmed, Taskin

Bangladesh

Nabi, Mohammad

Afghanistan

Janat, Karim

Afghanistan

Gurbaz, Rahmanullah

Afghanistan

Ahmad, Noor

Afghanistan

Maruma, Timycen

Zimbabwe

Nyauchi, Victor

Zimbabwe

Masakadza, Wellington

Zimbabwe

Binny, Stuart

India

Rahim, Mushfiqur

Bangladesh

Mills, Tymal

England

Ali, Asif

Pakistan

Curran, Tom

England

Patel, Parthiv

India

Pathan, Yusuf

India

Pathan, Irfan

India

Raina, Suresh

India

Uthappa, Robin

India

Sreesanth, Shanthakumaran

India

Dooley, Patrick

Australia

Dala, CJ

South Africa

Ferreira, Donavon

South Africa

Turner, Ashton

Australia

Cartwright, Hilton

Australia

Chatara, Tendai

Zimbabwe

Muzarabani, Blessing

Zimbabwe

Gumbie, Joylord

Zimbabwe

Jansen, Duan

South Africa

Potgieter, Delano

South Africa

Prestwidge, Jack

Austria

McDermott, Ben

Australia

Webster, Beau

Australia

Karunaratne, Chamika

Sri Lanka

Banton, Tom

England

Tandon, Ansh

United Arab Emirates

Bopara, Ravi

England

Fletcher, Andre

Grenada

Zazai, Hazratullah

Afghanistan

Sinha, Dahani

Pakistan

Koththiigoda Kankanamge, Kevin

Sri Lanka

Morgan, Eoin

England

Chakabva, Regis

Zimbabwe

Lewis, Evin

Trinidad and Tobago

Shah, Khalid

Tinotenda Tinashe Maphosa

Zimbabwe

Herft, Kobe

Masakadza, Hamilton

Zimbabwe

Irfan, Mohamed

Farooq, Muhammad

United Arab Emirates

Shinwari, Usman

Pakistan

Chopra, Rahul

United Arab Emirates

Abbas, Tayab

Campbell, Matthew

Chigumbura, Elton

Zimbabwe