Follow us
Linde, George
South Africa
Burger, Nandre
Breetzke, Matthew
Amir, Mohammad
Pakistan
Cottrell, Sheldon
Trinidad and Tobago
Seifert, Tim
New Zealand
Theekshana, Morawakage Maheesh
Sri Lanka
Hafeez, Mohammad
Smith, Odean
Jamaica
Smeed, Will
England
Raza, Sikandar
Zimbabwe
Baig, Mirza Tahir
Kaia, Innocent
Zhuwao, Cephas
Rajapaksa, Bhanuka
Zadran, Mujeeb Ur Rahman
Afghanistan
Omarzai, Azmatullah
Hatzoglou, Peter
Australia
Magala, Sisanda
Dupavillon, Daryn
Jongwe, Luke
Mpofu, Chris
Williams, Sean
Makoni, Tanunurwa
Shumba, Milton
Madande, Clive
Burl, Ryan
Campbell, Johnathan
Mavuta, Brandon
Musekiwa, T
Ervine, Craig
Evans, Brad
Welch, Nick
Ngarava, Richard
Kamunhukamwe, Tinashe
Marumani, Tadiwanashe
Akram, Faraz
Chivanga, Tanaka
Muzondo, Owen
Madhevere, Wesley
Perera, Thisara
Patel, Samit
Ahmed, Taskin
Bangladesh
Nabi, Mohammad
Janat, Karim
Gurbaz, Rahmanullah
Ahmad, Noor
Maruma, Timycen
Nyauchi, Victor
Masakadza, Wellington
Binny, Stuart
India
Rahim, Mushfiqur
Mills, Tymal
Ali, Asif
Curran, Tom
Patel, Parthiv
Pathan, Yusuf
Pathan, Irfan
Raina, Suresh
Uthappa, Robin
Sreesanth, Shanthakumaran
Dooley, Patrick
Dala, CJ
Ferreira, Donavon
Turner, Ashton
Cartwright, Hilton
Chatara, Tendai
Muzarabani, Blessing
Gumbie, Joylord
Jansen, Duan
Potgieter, Delano
Prestwidge, Jack
Austria
McDermott, Ben
Webster, Beau
Karunaratne, Chamika
Banton, Tom
Tandon, Ansh
United Arab Emirates
Bopara, Ravi
Fletcher, Andre
Grenada
Zazai, Hazratullah
Sinha, Dahani
Koththiigoda Kankanamge, Kevin
Morgan, Eoin
Chakabva, Regis
Lewis, Evin
Shah, Khalid
Tinotenda Tinashe Maphosa
Herft, Kobe
Masakadza, Hamilton
Irfan, Mohamed
Farooq, Muhammad
Shinwari, Usman
Chopra, Rahul
Abbas, Tayab
Campbell, Matthew
Chigumbura, Elton