Squads Yorkshire vs Surrey First class County Championship 15.05.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Lyth Adam
batsman
Burns Rory
batsman
Luxton William
batsman
Sibley Dominic
batsman
Revis Matthew L
batsman
Patel Ryan
batsman
Root Joe
batsman
Smith Jamie
wicket keeper
Brook Harry
batsman
Lawrence Dan
batsman
Bairstow Jonny
wicket keeper
Thomas Adam Roger George
no information yet
Hill George
all rounder
Blake Josh
batsman
Bess Dom
bowler
Clark Jordan
all rounder
Richardson Jhye
bowler
Abbott Sean
bowler
Cliff Benjamin Michael
bowler
Fisher Matthew
bowler
White Curtley-Jack
bowler
Worrall Daniel
bowler
Bench