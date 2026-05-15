Squads Yorkshire vs Surrey First class County Championship 15.05.2026

First class

YOR
YOR

(96 ov.) 362/4

SUR
SUR

Playing

YOR
YOR
SUR
SUR
First TeamSecond Team
Lyth Adam

batsman

Burns Rory

batsman

Patel Ryan

batsman

Root Joe

batsman

Smith Jamie

wicket keeper

Bairstow Jonny

wicket keeper

Thomas Adam Roger George

no information yet

Hill George

all rounder

Blake Josh

batsman

Bess Dom

bowler

Clark Jordan

all rounder

Bench

YOR
YOR
SUR
SUR
First TeamSecond Team
Albert Ralphie

no information yet

Akhtar Jawad

no information yet

Ali Moeen

all rounder

Bean Finlay

wicket keeper

Bennison Will

no information yet

Foakes Ben

wicket keeper

Chohan Jafer

all rounder

Gorantla Nikhil Venkata

no information yet

Coad Ben

bowler

Duke Harry

wicket keeper

Pope Ollie

batsman

Ferreira Donovan

wicket keeper

Stuart-Reckling Seb H

no information yet

Firbank Matthew

no information yet

Hope Shai

wicket keeper

Kelly Noah

no information yet

Rickelton Ryan

wicket keeper

Sears Ben

bowler

Singh Jay

no information yet

Smith Owen

no information yet

Sutherland Will

all rounder

Tattersall Jonathan

wicket keeper

Taylor Charlie

no information yet

Thompson Jordan

all rounder

ul-Haq Imam

no information yet

Vagadia Yash

all rounder

Wade Alex

no information yet

Whiteman Sam

wicket keeper

Wiese David

all rounder