Squads Auckland Aces vs Central Stags List a Ford Trophy 09.02.2027
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Allen Finn
wicket keeper
Anderson Corey
all rounder
Bracewell Doug
all rounder
Ashok Adithya
bowler
Bruce Tom
batsman
Barry Michael J
batsman
Clark William
batsman
Bassett-Graham Jonny
batsman
Clarkson Josh
all rounder
Beghin Graeme
batsman
Claydon Mitchell
bowler
Bell-Drummond Daniel
batsman
Cleaver Dane
wicket keeper
Bopara Ravi
all rounder
Cobb Josh
all rounder
Briggs Cole Jeffery
wicket keeper
Field Joey
all rounder
Brown Jamie
bowler
Findlay Toby Aitken
no information yet
Cachopa Craig
wicket keeper
Frew Jesse
batsman
Chapman Mark
batsman
Hay Gregory Robert
batsman
de Silva Aravinda
all rounder
Heaphy Curtis
wicket keeper
Delport Louis Johannes
bowler
Hook Stefan
bowler
Ferguson Lockie
bowler
Hughes Mason Gareth
batsman
Ferns Danru
bowler
Jayawardene Mahela
batsman
Finch Aaron
batsman
Lennox Jayden
bowler
Fletcher Cam
wicket keeper
Leopard Christian Kevin
all rounder
Fuller James
all rounder
Ludick Willem
all rounder
Gibson Matthew
bowler
McCone Ryan James
bowler
Guptill-Bunce Michael Luke
wicket keeper
Milne Adam
bowler
Guptill Martin
batsman
Murray Felix
bowler
Harjot Harjot
all rounder
Noema-Barnett Kieran
all rounder
Harrison Ryan
all rounder
Patel Ajaz
bowler
Hira Roneel Magan
bowler
Patel Navin
bowler
Hodge Brad
batsman
Rance Seth
bowler
Horne Benjamin James
wicket keeper
Randell Brett
bowler
Johal Harjot
no information yet
Schaw Angus
bowler
Juan Grobbelaar Donovan
bowler
Schmulian Bradley
all rounder
Keene Simon
batsman
Small Bevan James
all rounder
Lister Benjamin
bowler
Smith Benjamin Seth
batsman
Mahmood Azhar
all rounder
Stoyanoff Ben
bowler
Majithia R
batsman
Taylor Ross
batsman
McEwan Matthew Brook
all rounder
Tickner Blair
bowler
McGregor Sumpter Flynn
all rounder
Toole Raymond
bowler
McKenzie Jock
bowler
Trego Peter
batsman
Meaker Stuart
bowler
Watson Ryan
all rounder
Morgan Pringle Oliver
all rounder
Watson Todd
bowler
Morrison Andrew Ross
wicket keeper
Weeks Matthew
all rounder
Munro Colin
batsman
Wheeler Ben
bowler
Mustard Phil
wicket keeper
Wiggins Bayley
wicket keeper
Nash Chris
batsman
Young Will
batsman
Neesham James
all rounder
Nidamanuru Anil Teja
batsman
O Dowd Max
batsman
Phillips Glenn
all rounder
Quinn Matt
bowler
Raval Jeet
batsman
Robbie O'Donnell
batsman
Rodden Bradley
all rounder
Sclanders Michael
batsman
Snedden Michael Warwick
bowler
Solia Sean
all rounder
Somerville Will
bowler
Sunde Quinn
wicket keeper
Sussex Jordan
bowler
ter Braak Ross Matthew
bowler
Vince James
batsman
William O'Donnell
batsman
Worker George
batsman
Wright Luke
all rounder
Zeb Yahya
bowler
Match has not started yet