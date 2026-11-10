Squads Auckland Aces vs Central Stags List a Ford Trophy 09.02.2027

List a

Auckland

AUC
AUC
CST
CST

Playing

AUC
AUC
CST
CST
First TeamSecond Team
Allen Finn

wicket keeper

Anderson Corey

all rounder

Bracewell Doug

all rounder

Bruce Tom

batsman

Clarkson Josh

all rounder

Cleaver Dane

wicket keeper

Bopara Ravi

all rounder

Cobb Josh

all rounder

Briggs Cole Jeffery

wicket keeper

Field Joey

all rounder

Findlay Toby Aitken

no information yet

Cachopa Craig

wicket keeper

Frew Jesse

batsman

Heaphy Curtis

wicket keeper

Fletcher Cam

wicket keeper

Fuller James

all rounder

Ludick Willem

all rounder

Harjot Harjot

all rounder

Harrison Ryan

all rounder

Hodge Brad

batsman

Johal Harjot

no information yet

Mahmood Azhar

all rounder

Majithia R

batsman

Watson Ryan

all rounder

Weeks Matthew

all rounder

Mustard Phil

wicket keeper

Wiggins Bayley

wicket keeper

Nash Chris

batsman

Young Will

batsman

Neesham James

all rounder

O Dowd Max

batsman

Phillips Glenn

all rounder

Raval Jeet

batsman

Rodden Bradley

all rounder

Solia Sean

all rounder

Sunde Quinn

wicket keeper

Wright Luke

all rounder

Zeb Yahya

bowler

Bench

AUC
AUC
CST
CST

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet