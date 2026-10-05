Squads Northern Brave vs Otago Volts List a Ford Trophy 07.11.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Abbott Kyle
bowler
Bacon Matthew Boyce
bowler
Baker James
bowler
Barnes Warren Dale
bowler
Birt Travis
batsman
Beaton Tom
batsman
Bocock Peter
wicket keeper
Broom Neil
batsman
Boult Trent
bowler
Chu Max
wicket keeper
Brownlie Dean
batsman
Clout Tommy
bowler
Carter Joe
batsman
Cox Ben
wicket keeper
Clarke Katene
batsman
Craig Mark Donald
bowler
Clarke Kristian
batsman
Cumming Jacob Mark
all rounder
Cooper HR
batsman
Duffy Jacob
bowler
De Grandhomme Colin
all rounder
Duffy Ryan Mitchell
wicket keeper
Devcich Anton
batsman
Earle Soper Blair
bowler
Drysdale Peter
batsman
Finnie Joshua Liam
all rounder
Fisher Matthew
bowler
Foxcroft Dean
all rounder
Flynn Daniel Raymond
batsman
Fuller James
all rounder
Gibson Jacob Michael
bowler
Georgeson Luke
all rounder
Gibson Zak
bowler
Hawkins Camden Thomas
batsman
Hampton Brett
all rounder
Johns Lauchie Ritchie
wicket keeper
Hicks Shawn
batsman
Johnston Scott Sangster
bowler
Holder Jason
all rounder
Jordan Chris
bowler
Hunter Jack Sean
bowler
Kuggeleijn Scott
all rounder
Lellman Fergus
batsman
Johnson Llewellyn Cullen
batsman
Nethula Tarun Sai
bowler
Kelly Nicholas Frederick
batsman
O Brien Kevin
all rounder
Kindley Hunter
all rounder
Patel Sundeep
batsman
Kitchen Anaru Kyle
all rounder
Pomare Ben
wicket keeper
Kwant Nick Michael
batsman
Popli Bharat
batsman
Lee Brett
bowler
Pringle Tim
bowler
Lockrose Ben
bowler
Randell Brett
bowler
Ma'ara Ave
wicket keeper
Raval Jeet
batsman
McClenaghan Mitchell
bowler
Reardon Nathan
batsman
McKay Jarrod
bowler
Santner Mitchell
all rounder
McKenzie Angus
bowler
Muller Travis
bowler
Seifert Tim
wicket keeper
Parkes Thorn Kiwa
batsman
Sodhi Ish
bowler
Phillips Dale
batsman
Southee Tim
bowler
Phillips Glenn
all rounder
Swanson Christopher John
all rounder
Rae Michael
bowler
Tremain Chris
bowler
Raine Ben
all rounder
Verma Anurag
bowler
Renwick Mitchell
batsman
Wagner Neil
bowler
Rippon Michael
all rounder
Walker FL
bowler
Rodden Bradley
all rounder
Walker Joe
bowler
Rutherford Hamish
batsman
Watling BJ
wicket keeper
Smith Nathan
bowler
Williamson Kane
batsman
Tasman-Jones Joshua John
batsman
Winter Nick
bowler
Todd Jamal
all rounder
Match has not started yet