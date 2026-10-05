Squads Wellington Firebirds vs Canterbury Kings List a Ford Trophy 30.10.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Abbas Muhammad
all rounder
Astle Todd
bowler
Allen Finn
wicket keeper
Benton Jeremy
bowler
Balaji Lakshmipathy
bowler
Bowes Chad
batsman
Bennett Hamish
bowler
Bhula Jakob
batsman
Boyle Matt
batsman
Birt Travis
batsman
Case JS
batsman
Blundell Tom
wicket keeper
Chamberlain HJ
batsman
Borthwick Scott
all rounder
Coburn Blake Peter
bowler
Bracewell Michael
all rounder
Davey Sean Benjamin
bowler
Colson Fraser John
batsman
Davidson Michael Scott John
batsman
Conway Devon
wicket keeper
Edekar A
batsman
Dernbach Jade
bowler
Ellis Andrew Malcolm
all rounder
Fletcher Andrew
batsman
Foulkes Zak
batsman
Fletcher Luke
bowler
Garrett Trevor James
bowler
Georgeson Luke
all rounder
Hay Matthew
batsman
Gibson James David
all rounder
Hay Mitchell James
batsman
Greenwood Nick
batsman
Hancock David
batsman
Henry Matt
bowler
Hartshorn James William
batsman
Hunter Dylan
all rounder
Hodge Brad
batsman
Jamieson Kyle
bowler
Hose Adam
batsman
Johnston Timothy Glyn
bowler
Johns Lauchie Ritchie
wicket keeper
Kwant Nick Michael
batsman
Johnson Brett Manning
bowler
Latham Jackson
bowler
Johnson Troy Manning
batsman
Latham Tom
wicket keeper
Kelly Nicholas Frederick
batsman
Laughlin Ben
bowler
Kuggeleijn Scott
all rounder
Lortan Tyler Michael
all rounder
Leonard Adam John
bowler
MacRury Thomas John
all rounder
McComb Kieran
bowler
Mariu Rhys
batsman
McLachlan Callum
wicket keeper
McClure Ken
batsman
McPeake Iain Geoffrey
bowler
McConchie Cole
all rounder
Milne Adam
bowler
McCullum Brendon
wicket keeper
Muller Travis
bowler
McKenzie Angus
bowler
Neesham James
all rounder
Mitchell Daryl
all rounder
Newton Ollie
bowler
Murdoch Stephen Joseph
batsman
Nofal Malcolm John
all rounder
Nicholls Henry
batsman
Patel Jeetan
bowler
Nuttall Edward James
bowler
Pollard Michael
batsman
O'Rourke William
bowler
Ravindra Rachin
all rounder
Paul Cam
no information yet
Robinson Tim
batsman
Rae Michael
bowler
Sears Ben
bowler
Rippon Michael
all rounder
Severin Gareth
wicket keeper
Sams Daniel
all rounder
Smith Nathan
bowler
Sheat Fraser
bowler
Snedden Michael Warwick
bowler
Shipley Henry
all rounder
Tait Shaun
bowler
Sodhi Ish
bowler
Tashkoff Jesse
batsman
Stokes Ben
all rounder
Taylor Matthew
batsman
ten Doeschate Ryan
all rounder
van Beek Logan
bowler
van Woerkom Theo
bowler
Vishvaka Devan
batsman
Watson Shane
batsman
Woakes Chris
all rounder
Williams Will
bowler
Woodcock Luke James
bowler
Match has not started yet