Squads Wellington Firebirds vs Canterbury Kings List a Ford Trophy 30.10.2026

List a

Wellington

WFI
WFI
CKI
CKI

Playing

WFI
WFI
CKI
CKI
First TeamSecond Team
Abbas Muhammad

all rounder

Allen Finn

wicket keeper

Bowes Chad

batsman

Boyle Matt

batsman

Case JS

batsman

Blundell Tom

wicket keeper

Borthwick Scott

all rounder

Conway Devon

wicket keeper

Edekar A

batsman

Georgeson Luke

all rounder

Hunter Dylan

all rounder

Hodge Brad

batsman

Hose Adam

batsman

Latham Tom

wicket keeper

Kuggeleijn Scott

all rounder

Mariu Rhys

batsman

McLachlan Callum

wicket keeper

McConchie Cole

all rounder

McCullum Brendon

wicket keeper

Neesham James

all rounder

Mitchell Daryl

all rounder

Ravindra Rachin

all rounder

Paul Cam

no information yet

Sears Ben

bowler

Rippon Michael

all rounder

Severin Gareth

wicket keeper

Sams Daniel

all rounder

Shipley Henry

all rounder

Sodhi Ish

bowler

Stokes Ben

all rounder

Woakes Chris

all rounder

Bench

WFI
WFI
CKI
CKI

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet