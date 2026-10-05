Squads Wellington Firebirds vs Northern Brave List a Ford Trophy 03.11.2026

List a

Wellington

WFI
WFI
NOR
NOR

Playing

WFI
WFI
NOR
NOR
First TeamSecond Team
Abbas Muhammad

all rounder

Allen Finn

wicket keeper

Bocock Peter

wicket keeper

Carter Joe

batsman

Blundell Tom

wicket keeper

Borthwick Scott

all rounder

Cooper HR

batsman

Conway Devon

wicket keeper

Georgeson Luke

all rounder

Hampton Brett

all rounder

Hodge Brad

batsman

Hose Adam

batsman

O Brien Kevin

all rounder

Pomare Ben

wicket keeper

Kuggeleijn Scott

all rounder

Raval Jeet

batsman

McLachlan Callum

wicket keeper

Santner Mitchell

all rounder

Seifert Tim

wicket keeper

Neesham James

all rounder

Sodhi Ish

bowler

Ravindra Rachin

all rounder

Walker FL

bowler

Sears Ben

bowler

Severin Gareth

wicket keeper

Watling BJ

wicket keeper

Woakes Chris

all rounder

Bench

WFI
WFI
NOR
NOR

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet