Squads Wellington Firebirds vs Northern Brave List a Ford Trophy 03.11.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Abbas Muhammad
all rounder
Abbott Kyle
bowler
Allen Finn
wicket keeper
Baker James
bowler
Balaji Lakshmipathy
bowler
Bocock Peter
wicket keeper
Bennett Hamish
bowler
Boult Trent
bowler
Bhula Jakob
batsman
Brownlie Dean
batsman
Birt Travis
batsman
Carter Joe
batsman
Blundell Tom
wicket keeper
Clarke Katene
batsman
Borthwick Scott
all rounder
Clarke Kristian
batsman
Bracewell Michael
all rounder
Cooper HR
batsman
Colson Fraser John
batsman
De Grandhomme Colin
all rounder
Conway Devon
wicket keeper
Devcich Anton
batsman
Dernbach Jade
bowler
Drysdale Peter
batsman
Fletcher Andrew
batsman
Fisher Matthew
bowler
Fletcher Luke
bowler
Flynn Daniel Raymond
batsman
Georgeson Luke
all rounder
Gibson Jacob Michael
bowler
Gibson James David
all rounder
Gibson Zak
bowler
Greenwood Nick
batsman
Hampton Brett
all rounder
Hancock David
batsman
Johnston Scott Sangster
bowler
Hartshorn James William
batsman
Jordan Chris
bowler
Hodge Brad
batsman
Lellman Fergus
batsman
Hose Adam
batsman
Nethula Tarun Sai
bowler
Johns Lauchie Ritchie
wicket keeper
O Brien Kevin
all rounder
Johnson Brett Manning
bowler
Patel Sundeep
batsman
Johnson Troy Manning
batsman
Pomare Ben
wicket keeper
Kelly Nicholas Frederick
batsman
Popli Bharat
batsman
Kuggeleijn Scott
all rounder
Pringle Tim
bowler
Leonard Adam John
bowler
Randell Brett
bowler
McComb Kieran
bowler
Raval Jeet
batsman
McLachlan Callum
wicket keeper
Reardon Nathan
batsman
McPeake Iain Geoffrey
bowler
Santner Mitchell
all rounder
Milne Adam
bowler
Muller Travis
bowler
Seifert Tim
wicket keeper
Neesham James
all rounder
Sodhi Ish
bowler
Newton Ollie
bowler
Southee Tim
bowler
Nofal Malcolm John
all rounder
Swanson Christopher John
all rounder
Patel Jeetan
bowler
Tremain Chris
bowler
Pollard Michael
batsman
Verma Anurag
bowler
Ravindra Rachin
all rounder
Wagner Neil
bowler
Robinson Tim
batsman
Walker FL
bowler
Sears Ben
bowler
Walker Joe
bowler
Severin Gareth
wicket keeper
Watling BJ
wicket keeper
Smith Nathan
bowler
Williamson Kane
batsman
Snedden Michael Warwick
bowler
Winter Nick
bowler
Tait Shaun
bowler
Tashkoff Jesse
batsman
Taylor Matthew
batsman
van Beek Logan
bowler
Vishvaka Devan
batsman
Woakes Chris
all rounder
Woodcock Luke James
bowler
Match has not started yet