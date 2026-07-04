Follow us
Mustafa, Rohan
United Arab Emirates
Lakra, Aryan
Hamza, Mir
Pakistan
Cutting, Ben
Australia
Miller, David
South Africa
Brathwaite, Carlos
Barbados
Little, Joshua
Ireland
Jayasuriya, Prabath
Sri Lanka
Shanaka, Dasun
Mendis, Kusal
Fernando, Avishka
Ahmed, Iftikhar
Nawaz, Mohammad
Ahmad, Qais
Afghanistan
Hasnain, Mohammad
Khan, Rashid
Cox, Jordan
England
Al Hasan, Shakib
Bangladesh
Ayub, Saim
van der Dussen, Rassie
Drakes, Dominic
Musekiwa, T
Zimbabwe
Nissanka, Pathum
Pathirana, Matheesha
Perera, Thisara
Afridi, Shahid
Hasan, Nurul
Ahmed, Taskin
Hasan, Mehedy
Hossain, Afif
Naib, Gulbadin
Ahmad, Noor
Munro, Colin
New Zealand
Raees, Rumman
Sreesanth, Shanthakumaran
India
Haque, Anamul
Sunny, Arafat
Saifuddin, Mohammad
Sams, Daniel
Suri, Chirag
Gabriel, Shannon
Trinidad and Tobago
Chowdhury, Mirttunjoy
Hasan, Mahedi
Robinson, Oliver
Reza, Farhad
Abell, Tom
Singh, Ravinder Pal
Canada
Karthik, Dinesh
du Plessis, Faf
Lintott, Jacob
Livingstone, Liam
Ingram, Colin
Payne, David
Howell, Benny
Fletcher, Luke
Ball, Jake
Clarke, Joe
Moores, Tom
Holden, Max
Lynn, Chris
Gregory, Lewis
Brookes, Henry
Kaul, Amartya
Khil, Ikram Ali
Zazai, Hazratullah
Rathnayake, Rathnayake Mudiyanselage Ravindu Darshana Gihan
Nawaz, Fahad
Naseer, Ali
Khan, Matiullah
Fleming, Stephen
Plunkett, Liam
Jayasuriya, Shehan
Lewis, Evin
Khan, Azam
Khan, Imran
Parbeja, Nav
Ghaffar, Abdul
Ali, Umair
Hridoy, Towhid
Christian, Dan
Sukumaran, Vishnu
United arab emirates
Kaleem, Yasir
Ali, Haider
Ali, Yasir
Kalyan, Sagar
Shahzad, Mohammad