Bangla Tigers Cricket Team Players

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Bangla Tigers

Mustafa, Rohan

United Arab Emirates

Lakra, Aryan

United Arab Emirates

Hamza, Mir

Pakistan

Cutting, Ben

Australia

Miller, David

South Africa

Brathwaite, Carlos

Barbados

Little, Joshua

Ireland

Jayasuriya, Prabath

Sri Lanka

Shanaka, Dasun

Sri Lanka

Mendis, Kusal

Sri Lanka

Fernando, Avishka

Sri Lanka

Ahmed, Iftikhar

Pakistan

Nawaz, Mohammad

Pakistan

Ahmad, Qais

Afghanistan

Hasnain, Mohammad

Pakistan

Khan, Rashid

Afghanistan

Cox, Jordan

England

Al Hasan, Shakib

Bangladesh

Ayub, Saim

Pakistan

van der Dussen, Rassie

South Africa

Drakes, Dominic

Barbados

Musekiwa, T

Zimbabwe

Nissanka, Pathum

Sri Lanka

Pathirana, Matheesha

Sri Lanka

Perera, Thisara

Sri Lanka

Afridi, Shahid

Pakistan

Hasan, Nurul

Bangladesh

Ahmed, Taskin

Bangladesh

Hasan, Mehedy

Bangladesh

Hossain, Afif

Bangladesh

Naib, Gulbadin

Afghanistan

Ahmad, Noor

Afghanistan

Munro, Colin

New Zealand

Raees, Rumman

Pakistan

Sreesanth, Shanthakumaran

India

Haque, Anamul

Bangladesh

Sunny, Arafat

Bangladesh

Saifuddin, Mohammad

Bangladesh

Sams, Daniel

Australia

Suri, Chirag

United Arab Emirates

Gabriel, Shannon

Trinidad and Tobago

Chowdhury, Mirttunjoy

Bangladesh

Hasan, Mahedi

Bangladesh

Robinson, Oliver

England

Reza, Farhad

Bangladesh

Abell, Tom

England

Singh, Ravinder Pal

Canada

Karthik, Dinesh

India

du Plessis, Faf

South Africa

Lintott, Jacob

England

Livingstone, Liam

England

Ingram, Colin

South Africa

Payne, David

England

Howell, Benny

England

Fletcher, Luke

England

Ball, Jake

England

Clarke, Joe

England

Moores, Tom

England

Holden, Max

England

Lynn, Chris

Australia

Gregory, Lewis

England

Brookes, Henry

England

Kaul, Amartya

Sri Lanka

Khil, Ikram Ali

Afghanistan

Zazai, Hazratullah

Afghanistan

Rathnayake, Rathnayake Mudiyanselage Ravindu Darshana Gihan

Sri Lanka

Nawaz, Fahad

United Arab Emirates

Naseer, Ali

United Arab Emirates

Khan, Matiullah

Pakistan

Fleming, Stephen

New Zealand

Plunkett, Liam

England

Jayasuriya, Shehan

Sri Lanka

Lewis, Evin

Trinidad and Tobago

Khan, Azam

Pakistan

Khan, Imran

Pakistan

Parbeja, Nav

Ghaffar, Abdul

Pakistan

Ali, Umair

Hridoy, Towhid

Bangladesh

Christian, Dan

Australia

Sukumaran, Vishnu

United arab emirates

Kaleem, Yasir

Ali, Haider

Pakistan

Ali, Yasir

Pakistan

Ali, Haider

United Arab Emirates

Kalyan, Sagar

United arab emirates

Ali, Haider

Shahzad, Mohammad

Afghanistan