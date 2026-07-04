T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final

Solia, Sean

New Zealand

Ma'ara Ave

New Zealand

Amini, Charles

Papua New Guinea

Vala, Asadollah

Papua New Guinea

Pala Ura, Tony

Papua New Guinea

Bau, Sese

Papua New Guinea

Siaka, Lega

Papua New Guinea

Nao, Alei

Papua New Guinea

Vanua, Norman

Papua New Guinea

Morea, Kabua

Papua New Guinea

Doriga, Kipling

Papua New Guinea

Hiri, Hiri

Papua New Guinea

Hekure, Riley

Papua New Guinea

Kamea, Semo

Papua New Guinea

Kariko, John

Papua New Guinea

Vare, Hila George Vaieke

Papua New Guinea

Frank, Gaba

Papua New Guinea

Waqavakatoga, Viliame Matai

Lekai, Roderick

William Kendrick, Curran Tor

Taniyama, Makoto

Japan

Patmore, Alex

Ravichandran, Sabaorish

Japan

Miyauchi, Wataru

Japan

Nawarathna, Supun

Japan

Siddique, Muneeb

Kubota, Kohei

Japan

Kumbhare, Piyush

Japan

Takada, Tsuyoshi

Japan

Mccomb, Declan

Japan

Sakurano, Reo

Japan

Takahashi, Ibrahim

Japan

Drake, Ryan

Japan

Lake, Lachlan

Japan

Kadowaki-Fleming, Kendel

Japan

Sirah, Amanpreet

Oman

Smith, Daniel Christopher

Philippines

Alegre, Jordan

Philippines

Chohan, Gurbhupinder

Philippines

Isorena, Hernie

Philippines

Mohammed, Huzaifa

Philippines

Russ, Grant Ronald

Philippines

Tyler, Henry Ernest Roy

Philippines

Kumar, Kapil

Philippines

Podosky, Jean Miguel

Philippines

Doctora, Josef

Philippines

Lukies, Kepler

Philippines

Singh, Kulwinderjit

Myott, Liam

Samra, Arshdeep Singh

Philippines

Walsh, Francis Norman

Philippines

Singh, Surinder

Philippines

Patel, Dipak

Papua New Guinea

Gardner, Jack

Papua New Guinea

Mansale, Andrew

Vanuatu

Obed, Simpson

Vanuatu

Matautaava, Patrick

Vanuatu

Nipiko, Nalin

Vanuatu

Rasu, Joshua

Vanuatu

Tari, Ronald

Vanuatu

Tommy, Clement

Vanuatu

McKay, Clint

Australia

Kaltapau, Junior Paul

Vanuatu

Allan, Jarryd

Vanuatu

Tari, Kenny

Tamata, Tony

Vira, Jamal

Vanuatu

Stephen, Apolinaire Liplip

Vanuatu

Yoseph, Obed

Vanuatu

Wotu, Wamejo

Vanuatu

Nalisa, Williamsing

Vanuatu

Wotu, Darren

Vanuatu

Mangau, Godfrey

Charlie, Michael

Papua New Guinea

Dickson, Hayden

New zealand

Parima, Thomas

Cook islands

Dickson, Cory

Cook islands

Parima, Aue

Cook islands

Taylor, Oscar

Cook islands

Tutty, Jared

Cook islands

Cutler, Timothy

Hong kong, china

Viraliliu, Bettan Ala

Vanuatu

Dakainivanua, Peni

Fiji

Beitaki, Metuisela

Fiji

Tabuisulu, Siteri

Fiji

Vuniwaqa, Peni Volavola

Fiji

Cotter, Sean

Samoa

Burgess, Daniel

Samoa

Sululoto, Fereti

Samoa

Jasmat, Caleb

Samoa

Tiai, Saumani

Samoa

Mead, Noah

Samoa

Nash, Solomon

Samoa

Visser, Darius

Samoa

Shirai-Patmore, Alexander

Japan

Sakurano-Thomas, Reo

Japan

Hinze, Charles

Japan

Gou Ito-Davis, Benjamin

Japan

Sirah, Amanpreet

Philippines

Myott, Liam Jacob

Philippines

Tuffin, Jonathon

Tanner, Nivek

Philippines

Donovan, Andrew

Philippines

Woo, Jeon Hyun

Korea, republic of

Kuldeep, Gujar

Korea, republic of

Lal, Amir

Korea, republic of

Dilruksha

Sri lanka

Maduranga, Sameera

Sri lanka

Pitabeddara, Sameera

Banunaek, Ferdinando

Indonesia

Kusuma, Kadek Dharma

Indonesia

Hawoe, Danilson Johanis

Indonesia

Arta, Gede Darma

Indonesia

Tadarus, Muhammad Anjar

Indonesia

Gamantika, I Kadek

Indonesia

Artawan, I Ketut Edi Guna

Priandana, Gede

Indonesia

Tiwari, Gaurav

Indonesia

Nou, Patrick

Papua new guinea

Ray, Boio

Mailata, Benjamin

Samoa

Sola, Samson

Samoa

French, Samuel

Anand, Abhishek

Rahman, Esam

Samad, Abdul

Slater, Shoma

Japan

Tugaga, Ili

New zealand

Shetty, Dhanesh Kumar

Indonesia

Podosky, Jean-Miguel

Philippines

Maiava, Maletino Lane

Abdillah Rahayu, Apriliandi

Jegannathan, Sudhakar

Kharvi, Sampath

Chaddha, Kavin

Yudha Verdian, Muhammad

Ani, Ryan

Oru, Aue

Papua new guinea

Venables, Nicholas

Vanuatu

Pickering, James

Cummings, Paul

Cook islands

Grace, Luca

Cook islands

Ravarua, Teaute

Cook islands

Rowe, Adison

Cook islands

Shields, Jeremiah

Cook islands

Stephens, Quin

Cook islands

Acawei, Noa

Fiji

Tikotikoca, Manase

Fiji

Baleicikoibia, Josaia

Fiji

Tupou, Seru Marutu

Fiji

Waqabaca, Savenaca

Veiqravi, Vilisoni

Tayaga, Kitione

Gauna, Ledua

Jikoibure, Taleivuli

Hill, Jonathan

Philippines

Stamp, Christopher

Philippines

Doal, Mark

Philippines

Khurana, Kshitij

Philippines

Muhammad, Nadeem

Parsons, Alex

Parsons, Hyeon

Ranasinghe, Chamith

Broomfield, Aiden

Sagheer, Ahmad

Khalid, Areeb

Venusara, Daham

Manakitoga, Villame