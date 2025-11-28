Bernardo Silva News

Category links
Teams
Mexico Football TeamEngland Football TeamBrazil Football TeamGermany Football TeamManchester UnitedFc BarcelonaReal MadridBayern MunichSpain Football TeamAustria Football TeamCroatia Football TeamPortugal Football TeamBelgium Football TeamSenegal Football TeamArgentina Football TeamFrance Football TeamManchester CityUsa Football TeamAtletico MadridParis Saint GermainTottenham HotspurQatar Football TeamAl Nassr FcSl BenficaArsenalInter MiamiReal BetisWolfsburgLiverpool FcJuventusBayer LeverkusenAc MilanNew York City FcUnion BerlinChelseaGetafe FcLos Angeles FcValencia FcAfc AjaxAs RomaCrystal PalaceBrentfordBorussia DortmundWest Ham UnitedSunderlandNewcastle UnitedEvertonCoventry CityNottingham ForestLeeds UnitedBrighton And Hove AlbionAthletic BilbaoNapoliCelticEintracht FrankfurtFlamengoAston VillaGalatasarayTorinoSheffield UnitedWrexhamAfc BournemouthFc GoaFulham FcUefaWales Football TeamSevillaIndia Football TeamVillarrealAtalanta BcBurnleyLeicester CityInter MilanNorwich CityOlympique MarseilleRb LeipzigRcd MallorcaQueens Park RangersFenerbahceSouthamptonPoland Football TeamNew York Red BullsSporting CpDerby CountyAs MonacoColombia Football TeamMumbai City FcChurchill BrothersBologna FcMiddlesbroughCelta VigoReal SociedadGirona FcWolverhampton WanderersParma CalcioSassuoloDeportivo AlavesShillong LajongDelhi FcGokulam Kerala FC
Tournaments
Fifa World Cup 2026FIFABundesligaSaudi Pro LeagueBallon DorAfc Champions LeagueLa LigaChampions LeagueDfb PokalMlsMajor League SoccerSpanish Super CupEnglish Premier LeagueSerie AEFL ChampionshipUefa Nations LeagueWorld CupFa CupGerman CupCarabao CupFifa Club World CupEuropa LeagueCopa AmericaI LeagueCopa Del ReyUefa EuroSuper CupLigue 12022 Fifa World Cup QualifiersEnglish Football League CupChampionshipUefa Europa League2022 Fifa World CupUefa Super CupBangladesh Premier LeagueScottish PremiershipCoppa ItaliaIndian Super LeagueIndian Womens LeagueSpanish LeagueNewells CupWomens Super LeagueNational LeagueLeague OneEFL СhampionshipSouth American World Cup 2026 QualifiersNations LeagueEredivisieEuropa Conference LeagueDurand CupSaff ChampionshipIntercontinental CupAfc Asian CupHero Super Cup 2023Isl 2022 232022 World CupFifa U 17 Womens World CupSantosh TrophyCommunity ShieldLeague TwoDurand Cup 2022Liga Nos2022 World Cup QualifiersWorld Cup 2002Isl 2021 22Fantasy Premier LeagueI League 2021 22Austrian BundesligaFifa World Cup 2022Africa Cup Of NationsEuropean Super League2022 Afc Womens Asian CupSuper LeagueAfc Womens Asian Cup2022 Afc U 23 Asian CupU 23 Afc Asian Cup2021 Saff CupWorld Cup 2018International FriendliesIsl 2020 212021 Durand CupPremier Futsal LeagueIsl 2021Super LigOlympicsTokyo Olympics 2020Fifa World Cup 20182021 Tokyo Olympics2020 OlympicsSerie BEuro 2016Ligue 2Copa Libertadores2021 Afc Champions LeagueAsian Games2019 Asian CupFifa Under 17 World CupSegunda DivisionSaff 2018Coupe De La Ligue
Players
Harry KaneJude BellinghamErling HaalandNeymarJulian NagelsmannJurgen KloppMarcus RashfordKylian MbappeRobert LewandowskiCristiano RonaldoRomelu LukakuLionel MessiGabriel MartinelliCasemiroKai HavertzCarlo AncelottiJesse MarschEnzo MarescaJulian AlvarezAlexander IsakSunil ChhetriViktor GyokeresPeleKevin De BruyneLuka ModricDavor SukerAl HilalRaphinhaMarc CucurellaBhaichung BhutiaMartin OdegaardJose MourinhoOusmane DembeleThomas MullerPep GuardiolaGabriel MagalhaesJoao PedroLautaro MartinezHansi FlickRoberto MartinezRodrigo De PaulSir Alex FergusonFederico ValverdeFerran TorresMichael OwenMauricio PochettinoMohamed SalahFlorentino PerezAnthony GordonVinicius JuniorDiego SimeoneFabio ParaticiArne SlotVincent KompanyThomas TuchelPhil FodenNicolas OtamendiJoan LaportaWayne RooneyTrent Alexander ArnoldFabrizio RomanoLionel ScaloniGianluigi DonnarumaRonald KoemanPedriLothar MatthausFabio CapelloLuis SuarezRonaldinhoRonaldo NazarioKarim BenzemaJames RodriguezRuben NevesAngel Di MariaXabi AlonsoOleksandr ZinchenkoAleksandar MitrovicRuben AmorimRyan GravenberchRodrygoNico WilliamsMarc Andre Ter StegenDani OlmoSergio RamosBukayo SakaKarim AdeyemiDusan VlahovicLucas PaquetaUli HoenessIbrahima KonateWilliam SalibaFrank LampardBernardo SilvaAdrien RabiotMassimiliano AllegriJadon SanchoBruno FernandesHarry MaguireIdrissa Gana GueyeThibaut Courtois
Teams
Tournaments
Players
Bernardo Silva Hints at Manchester City Exit

Bernardo Silva Hints at Manchester City Exit

  • news
  • football
Juventus target Bernardo Silva for 2026 free transfer

Juventus target Bernardo Silva for 2026 free transfer

  • news
  • football
Juventus Eye Bernardo Silva Amid Winter Market Plans

Juventus Eye Bernardo Silva Amid Winter Market Plans

  • news
  • football
Erling Haaland Misses Penalty as Manchester City Held to a Draw by Everton

Erling Haaland Misses Penalty as Manchester City Held to a Draw by Everton

  • news
  • football
Want Bernardo Silva to stay but it is true that he likes Barcelona a lot, claims Pep Guardiola

Want Bernardo Silva to stay but it is true that he likes Barcelona a lot, claims Pep Guardiola

  • news
  • football
Erling Haaland helps team in many aspects and he didn't complain, admits Kevin De Bruyne

Erling Haaland helps team in many aspects and he didn't complain, admits Kevin De Bruyne

  • news
  • football
Reports | Manchester City and Barcelona in talks over £65 million move for Bernardo Silva

Reports | Manchester City and Barcelona in talks over £65 million move for Bernardo Silva

  • news
  • football
Would love for Bernardo Silva to continue but I don’t know what will happen, claims Pep Guardiola

Would love for Bernardo Silva to continue but I don’t know what will happen, claims Pep Guardiola

  • news
  • football
Reports | Paris Saint-Germain set to battle Barcelona for Bernardo Silva’s signature

Reports | Paris Saint-Germain set to battle Barcelona for Bernardo Silva’s signature

  • news
  • football
Manchester City confirms £42 million signing of Kalvin Phillips from Leeds

Manchester City confirms £42 million signing of Kalvin Phillips from Leeds

  • news
  • football
Reports | Barcelona eyeing moves for Robert Lewandowski, Jules Kounde and Bernardo Silva

Reports | Barcelona eyeing moves for Robert Lewandowski, Jules Kounde and Bernardo Silva

  • news
  • football
If Kalvin Phillips goes to Manchester City then he becomes another squad player, insists Danny Mills

If Kalvin Phillips goes to Manchester City then he becomes another squad player, insists Danny Mills

  • news
  • football
Responsibility of being present at World Cup means that we have pressure, asserts Bernardo Silva

Responsibility of being present at World Cup means that we have pressure, asserts Bernardo Silva

  • news
  • football
Fantasy Premier League 202/22 | How to replace Tottenham's superb Heung-Min Son…again

Fantasy Premier League 202/22 | How to replace Tottenham's superb Heung-Min Son…again

  • feature
  • football
We stopped training after 10 minutes before United game, reveals Kevin De Bruyne

We stopped training after 10 minutes before United game, reveals Kevin De Bruyne

  • news
  • football
Manchester City toyed with United and made them look ordinary, admits Gary Neville

Manchester City toyed with United and made them look ordinary, admits Gary Neville

  • news
  • football
All I want is Bernardo Silva to be happy, admits Pep Guardiola

All I want is Bernardo Silva to be happy, admits Pep Guardiola

  • news
  • football
Reports | Barcelona join AC Milan and Atletico Madrid in battle to sign Bernardo Silva

Reports | Barcelona join AC Milan and Atletico Madrid in battle to sign Bernardo Silva

  • news
  • football
Reports | Bernardo Silva rejects Tottenham move as part of Harry Kane deal

Reports | Bernardo Silva rejects Tottenham move as part of Harry Kane deal

  • news
  • football
Much better to play with Kylian Mbappe on your side than against you, proclaims Bernardo Silva

Much better to play with Kylian Mbappe on your side than against you, proclaims Bernardo Silva

  • news
  • football
Been a tough period for Bernardo Silva after FA ban, confesses Pep Guardiola

Been a tough period for Bernardo Silva after FA ban, confesses Pep Guardiola

  • news
  • football
Olympique Lyon are going to a very difficult and unpredictable opponent, asserts Bernardo Silva

Olympique Lyon are going to a very difficult and unpredictable opponent, asserts Bernardo Silva

  • news
  • football
Reports | Barcelona looking to bring Bernardo Silva to Camp Nou this summer

Reports | Barcelona looking to bring Bernardo Silva to Camp Nou this summer

  • news
  • football
Bernardo Silva given one game ban for social post

Bernardo Silva given one game ban for social post

  • news
  • football
Fantasy Premier League Gameweek 8 - How do you replace Kevin De Bruyne?

Fantasy Premier League Gameweek 8 - How do you replace Kevin De Bruyne?

  • feature
  • football
Bernardo Silva charged with misconduct by FA over his Benjamin Mendy tweet

Bernardo Silva charged with misconduct by FA over his Benjamin Mendy tweet

  • news
  • football
I don't feel there's any racism in Bernardo Silva's tweet, admits Raheem Sterling

I don't feel there's any racism in Bernardo Silva's tweet, admits Raheem Sterling

  • news
  • football