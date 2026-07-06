Fifa World Cup 2026 News

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Neymar Calls Time on Brazil Career After World Cup Heartbreak

Neymar Calls Time on Brazil Career After World Cup Heartbreak

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Jürgen Klopp Set to Replace Julian Nagelsmann as Germany Coach

Jürgen Klopp Set to Replace Julian Nagelsmann as Germany Coach

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Kylian Mbappe Reportedly Wants Michael Olise at Real Madrid

Kylian Mbappe Reportedly Wants Michael Olise at Real Madrid

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Spain Cruise Past Austria 3-0 to Reach FIFA World Cup Last 16

Spain Cruise Past Austria 3-0 to Reach FIFA World Cup Last 16

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Cristiano Ronaldo Makes World Cup History as Portugal Beat Croatia

Cristiano Ronaldo Makes World Cup History as Portugal Beat Croatia

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Belgium Complete Stunning Comeback to Beat Senegal 3-2 After Extra Time

Belgium Complete Stunning Comeback to Beat Senegal 3-2 After Extra Time

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Harry Kanes Late Double Saves England Against DR Congo

Harry Kanes Late Double Saves England Against DR Congo

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Lionel Messi Teams Up With Tom Holland in Spider Man Promo Amid Record World Cup Run

Lionel Messi Teams Up With Tom Holland in Spider Man Promo Amid Record World Cup Run

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Mbappe and Haaland Lead France and Norway into FIFA World Cup Round of 16

Mbappe and Haaland Lead France and Norway into FIFA World Cup Round of 16

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Brazil Leave It Late to Beat Japan 2-1 and Reach FIFA World Cup 2026 Round of 16

Brazil Leave It Late to Beat Japan 2-1 and Reach FIFA World Cup 2026 Round of 16

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Germany Lose First Ever World Cup Penalty Shootout After Paraguay Shock

Germany Lose First Ever World Cup Penalty Shootout After Paraguay Shock

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Carlo Ancelotti Unsure on Neymars Starting Spot Against Japan

Carlo Ancelotti Unsure on Neymars Starting Spot Against Japan

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Canada Edges South Africa to Reach Round of 16 in FIFA World Cup 2026

Canada Edges South Africa to Reach Round of 16 in FIFA World Cup 2026

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Turkey Stun USA With 99th Minute Winner in World Cup Thriller

Turkey Stun USA With 99th Minute Winner in World Cup Thriller

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Lionel Messi and Cristiano Ronaldo Still Inspiring the World, Says Sunil Chhetri

Lionel Messi and Cristiano Ronaldo Still Inspiring the World, Says Sunil Chhetri

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Lionel Messi's 39th Birthday Brings Emotional Surprise From Argentina Teammates

Lionel Messi's 39th Birthday Brings Emotional Surprise From Argentina Teammates

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Harry Kanes Miss Costs England Early Knockout Spot

Harry Kanes Miss Costs England Early Knockout Spot

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Cristiano Ronaldo Ends Goal Drought as Portugal Thrash Uzbekistan 5-0

Cristiano Ronaldo Ends Goal Drought as Portugal Thrash Uzbekistan 5-0

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Messi Creates World Cup History With Record-Breaking Goal

Messi Creates World Cup History With Record-Breaking Goal

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Michael Owen Backs Ronaldo to Respond After Quiet World Cup Opener

Michael Owen Backs Ronaldo to Respond After Quiet World Cup Opener

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Lionel Messi Eyes World Cup Scoring Record as Argentina Face Austria

Lionel Messi Eyes World Cup Scoring Record as Argentina Face Austria

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Lamine Yamal Joins Pele and Messi in World Cup Milestone as Spain Beat Saudi Arabia

Lamine Yamal Joins Pele and Messi in World Cup Milestone as Spain Beat Saudi Arabia

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Messi Family Requests Privacy as Jorge Messi Recovers from Health Issue

Messi Family Requests Privacy as Jorge Messi Recovers from Health Issue

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Psychologist Reveals 5 Mental Traits Behind Football’s Biggest Stars

Psychologist Reveals 5 Mental Traits Behind Football’s Biggest Stars

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Canadas Historic World Cup Win Marred by Kone Injury Scare

Canadas Historic World Cup Win Marred by Kone Injury Scare

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Virat Kohlis Old Warning on Cristiano Ronaldo Returns Amid World Cup Criticism

Virat Kohlis Old Warning on Cristiano Ronaldo Returns Amid World Cup Criticism

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Fashion Brands Embrace FIFA World Cup 2026 with Creative Collaborations

Fashion Brands Embrace FIFA World Cup 2026 with Creative Collaborations

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