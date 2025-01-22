Uefa Europa League News

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Players
Rasmus Højlund and Samu Shine as UEFA Europa League Top Scorers

Rasmus Højlund and Samu Shine as UEFA Europa League Top Scorers

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UEFA Europa League 2024/25: Teams, Format, Key Dates & Final

UEFA Europa League 2024/25: Teams, Format, Key Dates & Final

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Porto Dominates Midtjylland 2-0 in UEFA Europa League Showdown

Porto Dominates Midtjylland 2-0 in UEFA Europa League Showdown

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UEFA Europa League: José Mourinho Shares Strong Views on Lamine Yamal

UEFA Europa League: José Mourinho Shares Strong Views on Lamine Yamal

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Barnabás Varga Dominates UEFA Europa League Scoring Charts

Barnabás Varga Dominates UEFA Europa League Scoring Charts

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Unstoppable Rangers Maintain Winning Form in UEFA Europa League

Unstoppable Rangers Maintain Winning Form in UEFA Europa League

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Hojlund Magic Leads Manchester United to First Win Under Amorim

Hojlund Magic Leads Manchester United to First Win Under Amorim

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UEFA Europa League: Manchester United Player Set for New Role After Amorim Praise

UEFA Europa League: Manchester United Player Set for New Role After Amorim Praise

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Europa League 2024/25: Yunus Akgün, Ayoub El Kaabi, and Samu Shine

Europa League 2024/25: Yunus Akgün, Ayoub El Kaabi, and Samu Shine

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Matchday 5 in the UEFA Europa League: Must-Watch Encounters

Matchday 5 in the UEFA Europa League: Must-Watch Encounters

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UEFA Europa League: Amorim's Surprising Exclusions at Manchester United

UEFA Europa League: Amorim's Surprising Exclusions at Manchester United

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UEFA Europa League: Besiktas vs Maccabi Match Shifted to Hungary

UEFA Europa League: Besiktas vs Maccabi Match Shifted to Hungary

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UEFA Europa League: Besiktas and Malmo Go Against Each Other on Wednesday

UEFA Europa League: Besiktas and Malmo Go Against Each Other on Wednesday

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Christian Eriksen signs for Manchester United on free-transfer with contract until 2025

Christian Eriksen signs for Manchester United on free-transfer with contract until 2025

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History beckons Rangers FC and their fans fueled by their fearlessness and their unity

History beckons Rangers FC and their fans fueled by their fearlessness and their unity

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No update on my future as that’s to be decided at end of season, reveals Aaron Ramsey

No update on my future as that’s to be decided at end of season, reveals Aaron Ramsey

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The battle for European football | La Liga and Ligue 1 still have a lot of drama left on tap

The battle for European football | La Liga and Ligue 1 still have a lot of drama left on tap

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UEFA extend Russia’s European competition ban and kick out Euro 2028/32 bid

UEFA extend Russia’s European competition ban and kick out Euro 2028/32 bid

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2021/22 Premier League | England’s five club Champions League battle will go down to the wire

2021/22 Premier League | England’s five club Champions League battle will go down to the wire

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Barcelona is not to blame for what happened but we are responsible, admits Joan Laporta

Barcelona is not to blame for what happened but we are responsible, admits Joan Laporta

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Our plan for me has gone well so I can play part in Europa League quarter-final, reveals Aaron Ramsey

Our plan for me has gone well so I can play part in Europa League quarter-final, reveals Aaron Ramsey

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First leg is always difficult and hard to get defining results, claims David Moyes

First leg is always difficult and hard to get defining results, claims David Moyes

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We generated fewer chances but were satisfied with the result, reveals Xavi Hernandez

We generated fewer chances but were satisfied with the result, reveals Xavi Hernandez

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Ousmane Dembele is going to help us for sure until end of season, asserts Xavi Hernandez

Ousmane Dembele is going to help us for sure until end of season, asserts Xavi Hernandez

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Probably has been hardest time of my career but I feel more like myself now, confesses James Maddison

Probably has been hardest time of my career but I feel more like myself now, confesses James Maddison

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We are in different moment in our history as every club goes through patches, reveals Mikel Arteta

We are in different moment in our history as every club goes through patches, reveals Mikel Arteta

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Wouldn’t sell Declan Rice for even £100 million, proclaims Kevin Nolan

Wouldn’t sell Declan Rice for even £100 million, proclaims Kevin Nolan

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