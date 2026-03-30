Wayne Rooney News

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Guardiola reacts to Rooney leaving Haaland out of Premier League top three

Guardiola reacts to Rooney leaving Haaland out of Premier League top three

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Rooney backs Danny Welbeck for England Premier League call-up

Rooney backs Danny Welbeck for England Premier League call-up

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Manchester United Weigh £56m Move Amid Rooneys Demand

Manchester United Weigh £56m Move Amid Rooneys Demand

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Harry Kane Reveals Rare Shirt Swap Requests

Harry Kane Reveals Rare Shirt Swap Requests

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Frank Lampard Snubbed as Gary Lineker Picks Favourite Premier League XI

Frank Lampard Snubbed as Gary Lineker Picks Favourite Premier League XI

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Frank Lampard’s Message to Wayne Rooney Ahead of Boxing Day Showdown

Frank Lampard’s Message to Wayne Rooney Ahead of Boxing Day Showdown

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If takeover does happen then I want to rebuild Derby County, admits Wayne Rooney

If takeover does happen then I want to rebuild Derby County, admits Wayne Rooney

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There's probably not footballer on planet who isn't jealous Cristiano Ronaldo, admits Wayne Rooney

There's probably not footballer on planet who isn't jealous Cristiano Ronaldo, admits Wayne Rooney

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Everton have to leave everything out on the pitch, claims Wayne Rooney

Everton have to leave everything out on the pitch, claims Wayne Rooney

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Chris Kirchner’s offer to buy Derby County accepted by their administrators

Chris Kirchner’s offer to buy Derby County accepted by their administrators

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As a strike partner Carlos Tevez was one I enjoyed playing with most, admits Wayne Rooney

As a strike partner Carlos Tevez was one I enjoyed playing with most, admits Wayne Rooney

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Know that I can have good management career because of Derby County, proclaims Wayne Rooney

Know that I can have good management career because of Derby County, proclaims Wayne Rooney

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Everton asked me to interview but I turned them down, reveals Wayne Rooney

Everton asked me to interview but I turned them down, reveals Wayne Rooney

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Chris Kirchner withdraws bid to buy Derby County after failing to come to an agreement

Chris Kirchner withdraws bid to buy Derby County after failing to come to an agreement

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Derby County deducted nine more points after admitting to breaches of EFL rules

Derby County deducted nine more points after admitting to breaches of EFL rules

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Liverpool game wasn't easy to watch, admits Wayne Rooney

Liverpool game wasn't easy to watch, admits Wayne Rooney

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Paul Pogba had been player of the tournament until France went out, proclaims Wayne Rooney

Paul Pogba had been player of the tournament until France went out, proclaims Wayne Rooney

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England will be more relaxed going forward after win over Croatia, admits Wayne Rooney

England will be more relaxed going forward after win over Croatia, admits Wayne Rooney

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Think Tottenham are crazy to sack Jose Mourinho before Cup final, claims Wayne Rooney

Think Tottenham are crazy to sack Jose Mourinho before Cup final, claims Wayne Rooney

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Aston Villa close Bodymoor Heath training ground after COVID-19 outbreak

Aston Villa close Bodymoor Heath training ground after COVID-19 outbreak

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Derby County and Southampton’s FA Cup ties in jeopardy after rise in COVID-19 cases

Derby County and Southampton’s FA Cup ties in jeopardy after rise in COVID-19 cases

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England made a mess of the Harry Maguire situation, claims Wayne Rooney

England made a mess of the Harry Maguire situation, claims Wayne Rooney

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No idea why Jack Grealish is not in the England squad, proclaims Wayne Rooney

No idea why Jack Grealish is not in the England squad, proclaims Wayne Rooney

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Thrived under players like Michael Carrick and Wayne Rooney, states Marcus Rashford

Thrived under players like Michael Carrick and Wayne Rooney, states Marcus Rashford

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Liverpool have been fantastic and deserve to be crowned champions, admits Wayne Rooney

Liverpool have been fantastic and deserve to be crowned champions, admits Wayne Rooney

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Wayne Rooney could manage Manchester United one day, proclaims Ole Gunnar Solskjaer

Wayne Rooney could manage Manchester United one day, proclaims Ole Gunnar Solskjaer

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Mason Greenwood reminds me of Wayne Rooney, claims Ole Gunnar Solskjaer

Mason Greenwood reminds me of Wayne Rooney, claims Ole Gunnar Solskjaer

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