Bukayo Saka News

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Players
Arsenal Close to New Long-Term Deal for Bukayo Saka

Arsenal Close to New Long-Term Deal for Bukayo Saka

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Arsenal Reach Verbal Agreement as Chelsea Prepare €120m Bid for Leao

Arsenal Reach Verbal Agreement as Chelsea Prepare €120m Bid for Leao

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Bukayo Saka Targets England Premier League and World Cup Glory

Bukayo Saka Targets England Premier League and World Cup Glory

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Harry Maguire Named Premier League Player of Matchweek 8

Harry Maguire Named Premier League Player of Matchweek 8

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Rashford, Bellingham React as Trent Alexander-Arnold Joins Real Madrid

Rashford, Bellingham React as Trent Alexander-Arnold Joins Real Madrid

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Arsenal Stuns Real Madrid by 2-1 to Reach UCL Semi-finals

Arsenal Stuns Real Madrid by 2-1 to Reach UCL Semi-finals

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Bukayo Saka Set for Arsenal Return After Injury Layoff

Bukayo Saka Set for Arsenal Return After Injury Layoff

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Chelsea Sign Geovany Quenda, Compared to Bukayo Saka

Chelsea Sign Geovany Quenda, Compared to Bukayo Saka

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Raheem Sterling Must Step Up for Arsenal as Injury and Transfer Setbacks Impact Squad Depth

Raheem Sterling Must Step Up for Arsenal as Injury and Transfer Setbacks Impact Squad Depth

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Raheem Sterling Shocking Move in Arsenal 2-1 Win Against Tottenham Leaves Ally McCoist Stunned

Raheem Sterling Shocking Move in Arsenal 2-1 Win Against Tottenham Leaves Ally McCoist Stunned

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Raheem Sterling Stuns Fans by Ranking Neymar and 3 Other Legends Above Cristiano Ronaldo!

Raheem Sterling Stuns Fans by Ranking Neymar and 3 Other Legends Above Cristiano Ronaldo!

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Arsenal’s Midfield Dilemma: Why Matheus Cunha Could Be the Perfect Solution

Arsenal’s Midfield Dilemma: Why Matheus Cunha Could Be the Perfect Solution

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Mikel Arteta ‘Doesn’t Trust’ Raheem Sterling – Former Player’s Bold Claim

Mikel Arteta ‘Doesn’t Trust’ Raheem Sterling – Former Player’s Bold Claim

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Think Bukayo Saka got kicked few times but hopefully it’s not serious, admits Mikel Arteta

Think Bukayo Saka got kicked few times but hopefully it’s not serious, admits Mikel Arteta

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Hard to turn Manchester City down but heart says Bukayo Saka will stay, admits Theo Walcott

Hard to turn Manchester City down but heart says Bukayo Saka will stay, admits Theo Walcott

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Reports | Paris Saint-Germain eyeing move for Arsenal forward Nicolas Pepe

Reports | Paris Saint-Germain eyeing move for Arsenal forward Nicolas Pepe

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William Saliba has to be ready for bench role at Arsenal, claims William Gallas

William Saliba has to be ready for bench role at Arsenal, claims William Gallas

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Fantasy Premier League 2021/22 | Best double Gameweek players to pick in DGW 33

Fantasy Premier League 2021/22 | Best double Gameweek players to pick in DGW 33

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Bukayo Saka withdraws from England squad after positive COVID-19 test

Bukayo Saka withdraws from England squad after positive COVID-19 test

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Bukayo Saka is outstanding talent but he can't complain about physical side, claims Steven Gerrard

Bukayo Saka is outstanding talent but he can't complain about physical side, claims Steven Gerrard

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If I can I will stay at Arsenal my whole life, proclaims Gabriel Martinelli

If I can I will stay at Arsenal my whole life, proclaims Gabriel Martinelli

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I think Arsenal was always the one club I wanted to go to, reveals Bukayo Saka

I think Arsenal was always the one club I wanted to go to, reveals Bukayo Saka

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Need to find right space for Gabriel Martinelli to grow, proclaims Mikel Arteta

Need to find right space for Gabriel Martinelli to grow, proclaims Mikel Arteta

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We have quality and experience to achieve a lot, says Bukayo Saka

We have quality and experience to achieve a lot, says Bukayo Saka

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Reports | Juventus and Atletico Madrid weighing up move for Arsenal’s Bukayo Saka

Reports | Juventus and Atletico Madrid weighing up move for Arsenal’s Bukayo Saka

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100 percent sure that Bukayo Saka has great future ahead of him, asserts Mesut Ozil

100 percent sure that Bukayo Saka has great future ahead of him, asserts Mesut Ozil

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England pose a greater attacking threat than Italy, proclaims Antonio Conte

England pose a greater attacking threat than Italy, proclaims Antonio Conte

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