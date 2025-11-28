Massimiliano Allegri News

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Juventus Draw Sparks Tension Between Allegri and Rafael Leao

Juventus Draw Sparks Tension Between Allegri and Rafael Leao

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Allegri Left Disappointed as Vlahovic Stays at Juventus

Allegri Left Disappointed as Vlahovic Stays at Juventus

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Massimiliano Allegri will stay at least until end of 2022/23 season, asserts Andrea Agnelli

Massimiliano Allegri will stay at least until end of 2022/23 season, asserts Andrea Agnelli

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Reports | Paul Pogba to join Juventus on a free transfer with three-year deal in place

Reports | Paul Pogba to join Juventus on a free transfer with three-year deal in place

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Paulo Dybala should go back to being himself, admits Massimiliano Allegri

Paulo Dybala should go back to being himself, admits Massimiliano Allegri

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Reports | Juventus activate their €40 million option to permanently sign Federico Chiesa

Reports | Juventus activate their €40 million option to permanently sign Federico Chiesa

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Reports | Juventus looking into signing Paris Saint-Germain’s Angel Di Maria

Reports | Juventus looking into signing Paris Saint-Germain’s Angel Di Maria

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Reports | Real Madrid and Juventus to battle it out for Paul Pogba

Reports | Real Madrid and Juventus to battle it out for Paul Pogba

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Reports | Paulo Dybala to leave Juventus as free agent at end of 2021/22 season

Reports | Paulo Dybala to leave Juventus as free agent at end of 2021/22 season

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I can kick on and contribute towards the business end of the season, proclaims Aaron Ramsey

I can kick on and contribute towards the business end of the season, proclaims Aaron Ramsey

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Its reality that there 10 teams in Europe that are better than Juventus, asserts Massimiliano Allegri

Its reality that there 10 teams in Europe that are better than Juventus, asserts Massimiliano Allegri

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Choice was easy because Juventus and I have similar DNA, proclaims Dusan Vlahovic

Choice was easy because Juventus and I have similar DNA, proclaims Dusan Vlahovic

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We were so good for 70 minutes but then there was this psychological collapse, claims Jose Mourinho

We were so good for 70 minutes but then there was this psychological collapse, claims Jose Mourinho

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Reports | Juventus consider Federico Chiesa untouchable despite interest from across Europe

Reports | Juventus consider Federico Chiesa untouchable despite interest from across Europe

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Reports | Juventus close to re-signing Moise Kean from Everton on loan with obligation to buy

Reports | Juventus close to re-signing Moise Kean from Everton on loan with obligation to buy

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Cristiano Ronaldo has told me that he no longer wants to play for Juventus, confirms Massimiliano Allegri

Cristiano Ronaldo has told me that he no longer wants to play for Juventus, confirms Massimiliano Allegri

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Sassuolo's Manuel Locatelli arrives in Turin ahead of €35 million move to Juventus

Sassuolo's Manuel Locatelli arrives in Turin ahead of €35 million move to Juventus

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Juventus first-team placed in insolation after Hamza Rafia tests positive for COVID-19

Juventus first-team placed in insolation after Hamza Rafia tests positive for COVID-19

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Must thank other clubs who made offers but I love Juventus, reveals Massimiliano Allegri

Must thank other clubs who made offers but I love Juventus, reveals Massimiliano Allegri

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Expect lot from Cristiano Ronaldo in terms of responsibility this season, asserts Massimiliano Allegri

Expect lot from Cristiano Ronaldo in terms of responsibility this season, asserts Massimiliano Allegri

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Reports | Juventus in talks with Paulo Dybala over potential contract extension

Reports | Juventus in talks with Paulo Dybala over potential contract extension

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Arthur Melo set to miss two months at Juventus after knee surgery

Arthur Melo set to miss two months at Juventus after knee surgery

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Reports | Juventus to offer Paulo Dybala contract extension at Massimiliano Allegri's request

Reports | Juventus to offer Paulo Dybala contract extension at Massimiliano Allegri's request

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Juventus sack Andrea Pirlo amidst rumours of Massimiliano Allegri’s return

Juventus sack Andrea Pirlo amidst rumours of Massimiliano Allegri’s return

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Reports | Massimiliano Allegri set to replace Andrea Pirlo as new Juventus manager

Reports | Massimiliano Allegri set to replace Andrea Pirlo as new Juventus manager

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Antonio Conte terminates his contract with Inter Milan after qualms over player sales

Antonio Conte terminates his contract with Inter Milan after qualms over player sales

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Reports | Antonio Conte and Inter Milan to part ways immediately following Serie A title win

Reports | Antonio Conte and Inter Milan to part ways immediately following Serie A title win

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